Besonders starke Chaos-Anhänger in Warhammer 40.000 können einen ganzen Trupp Astartes besiegen, in Space Marine 2 müsst ihr sie zu dritt bekämpfen

Warhammer 40.000: Space Marine 2 hat sein neustes Update veröffentlicht und bringt eine neue Art von Gegner mit. Allerdings dürften diese neuen Feinde für ziemlich viel Flucherei sorgen. Zugleich stehen euch jedoch nun mehr Optionen offen, zumindest auf Steam.

Was sind das für Gegner? Mit Patch 14 sind die Skarabäenkult-Terminatoren ins Spiel gekommen, oder genauer: deren Hexer. Als Teil der Thousand Sons haben nämlich auch die meisten Chaos-Marines des Skarabäenkults ihre … „Existenz“ verloren. Buchstäblich.

Die Thousand Sons zählen ohnehin schon zu den mächtigsten Zauberern des Universums, der Skarabäenkult ist in der Legion die Elite und ihre Hexer sind noch darunter die Anführer. Was die so drauf haben, zeigt ein Nutzer auf Reddit:

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So stark sind die Terminatoren: Um ein wenig zu erklären, wie stark diese Hexer sind: Im Tabletop kann es ein einziger dieser Charaktere mit 3-5 Space Marines aufnehmen. In der Lore kann einer alleine einen ganzen Trupp Astartes auslöschen, der, je nach Aufstellung, in den meisten Fällen aus 10 Space Marines besteht.

Skarabäenkult-Terminatoren-Hexer sind dabei nicht einfach nur krasse Chaos-Marines, sondern tragen, wie der Name schon sagt, Terminatoren-Rüstung. Rüstung von Space Marines alleine ist schon übel, Terminatoren-Rüstung dagegen verwandelt sie in buchstäbliche Panzer.

Die neue Gegner-Art kann als Miniboss in den Koop-Operationen von Space Marine 2 auftauchen und dürfte für den Trupp aus drei Astartes eine ziemliche Herausforderung darstellen. Aber mehr können eben nicht entbehrt werden.

Video starten Warhammer 40.000: Space Marine 2 stellt Patch 14 vor und zeigt die krassen Chaos-Hexer des Skarabäuskults Autoplay

Space Marine 2 bekommt leichteren Mod-Zugang auf Steam

Zusätzlich zu Patch 14 gibt es außerdem nun Workshop-Integration für Space Marine 2 auf Steam. Mods gab es zwar schon zuvor, aber jetzt lassen die sich leichter ins Spiel integrieren. Ein Klick reicht aus.

Wie PCGamer erklärt, gibt es unter den Mods etwa Möglichkeiten, das Trupp-Limit auf 10 zu erhöhen sowie neue Klassen oder Waffen ins Spiel zu bringen. Außerdem gibt es Mods für Balance-Anpassungen oder schlicht Skins, etwa für Gegner.

Was haltet ihr von dem neuen Patch für Space Marine 2? Welche Gegner würdet ihr gerne mal im Spiel sehen? Schreibt uns einen Kommentar!

Wenn euch der Skarabäenkult interessiert, solltet ihr euch unbedingt mit Ahzek Ahriman beschäftigen, einem Erzzauberer der Thosuand Sons und einem der mächtigsten Champions des Chaos. Er ist dafür verantwortlich, was seiner Legion passiert ist: Der Imperator ist ja cool und so, aber kennt ihr schon diese 6 krassen Chaos-Champions aus Warhammer?