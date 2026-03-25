Hier sind alle Verräter-Legionen der Chaos Space Marines in Warhammer 40.000 im Power Ranking

Space Marines sind die Aushängeschilder von Warhammer 40.000. In der Story ist jedoch vor vielen Jahren die Hälfte der damaligen Orden dem Chaos verfallen. MeinMMO-Redakteur und Warhammer-Experte Benedict Grothaus teilt die Verräter in ein Ranking ein und erklärt, welche Legion die stärkste ist.

Dieser Artikel erschien bereits im Mai 2025 in einer früheren Version auf MeinMMO. Er wurde auf Aktualität geprüft und für euch aufgefrischt.

Wer wird hier gerankt? Es geht hier rein um die Orden, die beim großen Bruderkrieg, der „Horus-Häresie“, gegen den Imperator rebelliert haben. Sie gelten seitdem als Verräter.

Die meisten von ihnen haben sich offen mit den zerstörerischen Kräften des Chaos eingelassen und dienen einem der Chaos-Götter oder direkt dem Chaos als Ganzes. Durch ihren Pakt mit den Dämonen haben viele der Chaos Space Marines neue Kräfte erhalten.

Mehr dazu hier: Welche Segen gewähren eigentlich die Chaos-Götter in Warhammer?

So kam das Ranking zustande: Um herauszufinden, welche Legion die stärkste ist, bin ich von einem theoretischen Szenario ausgegangen. Wenn es einen Machtkampf zwischen den Legionen gäbe, welche würde sich gegen alle anderen behaupten und könnte die Kräfte des Chaos unter sich vereinen? Entsprechend fließen in die Bewertung ein:

wie viele Chaos Space Marines die Legion offiziell hat

mit welchen Mitteln die Legion kämpft und worin sie spezialisiert ist

ob es eine organisierte Struktur gibt, oder ob die Legion nur aus marodierenden Meuten besteht

Die zugrundeliegenden Daten beziehen sich auf „Stand jetzt“, beziehen also nur Fakten ein, die aktuell verfügbar sind. Mögliche zukünftige Ereignisse werden nicht berücksichtigt.

Platz ???: Alpha Legion

Fangen wir direkt mit der Legion an, die sich nicht einordnen lässt. Die Alpha Legion ist die Legion, von der niemand genau weiß, wie viele Mitglieder sie hat und ob sie überhaupt dem Chaos dient oder noch dem Imperator treu ist – nicht einmal die Mitglieder selbst.

Geheimhaltung und Infiltration sind die Spezialität der Alpha Legion, entsprechend gibt es so gut wie keine verlässlichen Informationen zu dieser Legion. Sie könnte größer sein als jede Macht in der Galaxie, es könnten aber auch nur 20 Typen irgendwo in einem Raumschiff sein, die Karten spielen und über die „gute alte Zeit“ sprechen.

Dazu kommt, dass Space Marines der Alpha Legion alle fast identisch aussehen und so wie ihr Primarch Alpharius Omegon. Es gibt sogar Geschichten darüber, dass jeder in der Legion behauptet, der Primarch zu sein. Und es ist möglich, dass viele Mitglieder anderer Legionen insgeheim eigentlich Agenten der Alpha Legion sind. Entsprechend lässt sich die Alpha Legion überhaupt nicht einordnen.