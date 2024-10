Eine finstere Macht versucht in Warhammer, alle Menschen zu vernichten – Was ist Chaos überhaupt?

In Warhammer ist eine der größten Gefahren für die Welt „das Chaos.“ In Space Marine 2 etwa kämpft ihr gegen die Mächte des Chaos, aber außer der Information, dass das Chaos absolut böse sein soll, bekommt ihr kaum Details. MeinMMO erklärt, was es mit der kosmischen Macht auf sich hat.

Zu den größten Feinden des Imperiums der Menschheit zählt das Chaos, eine unsichtbare Macht, die sich immer wieder in mächtigem Unheil und sogar Göttern manifestiert. Streng genommen ist das Chaos schlicht das Gegenteil von Ordnung und will diese beseitigen.

Wenn ihr mit Warhammer aber noch nicht viel zu tun hattet, wird gar nicht so richtig klar, warum das Chaos eigentlich so gefährlich ist – und warum genau es „böse“ sein soll. Dahinter stecken ziemlich verzwickte Zusammenhänge.

Da das Imperium für Ordnung steht, sind die beiden Mächte natürliche Gegner und in einem scheinbar endlosen Kampf gefangen. Diesen Kampf hat das Imperium sogar nur deswegen nicht verloren, weil der Imperator seit mehreren Jahrtausenden quasi alleine die Götter in Schach hält.

Trotz des Krieges verfallen immer wieder Menschen und sogar andere Wesen wie Aeldari den Verlockungen des Chaos und dienen ihm im Tausch für unheilige Kräfte. Dafür kann es viele Gründe geben, meist geht es aber um Verzweiflung, Zweifel an der Ordnung oder schlicht um Machtgier.

Im Strategiespiel Total War: Warhammer 3 könnt ihr übrigens alle Chaos-Götter spielen und euch ansehen, was die so können:

Das Chaos kennt nur ein Ziel: Die vollständige Zerstörung unseres Universums

Ähnlich wie die Tyraniden strebt das Chaos danach, unser Universum zu zerstören. Wo die Tyraniden aber schlicht alles verzehren wollen, will das Chaos hingegen sämtliche Materie vernichten, um die gesamte Schöpfung wieder in seinen „natürlichen“ chaotischen Ursprung zu versetzen.

Die Welt des Chaos ist das Immaterium, oder der Warp – eine Art verzerrte Parallelwelt zu unserer, in der Dämonen leben, aber wo auch Seelen zu Hause sein sollen. Das Immaterium ist übrigens auch der Raum, durch den Menschen reisen, wenn sie schnell durch die Galaxie kommen wollen.

Da das Chaos allerdings schon in sich Ordnung verabscheut, gibt es sogar unter den Dämonen und Göttern Streitigkeiten und Kriege, die in endlosen Schlachten im Warp ausgetragen werden. Ohne diesen Krieg gäbe es aber eine Ordnung und kein chaotisches Reich mehr.

Wesen des Warp: Ketzer, Chaos-Götter und Dämonen

Der Warp ist eigentlich eine mehr oder weniger formlose Welt, in der Gedanken und Emotionen beheimatet sind. Sammeln sich nun gleichartige Emotionen, kann es passieren, dass sie Form annehmen und sich manifestieren. So entstehen Dämonen und sogar Chaos-Götter, von denen es in Warhammer aktuell vier gibt, die ständig in Erscheinung treten:

Khorne der Blutgott steht für Krieg, Brutalität und Wut. Es heißt, sein Hass und seine Mordlust sind unstillbar.

Tzeentch, der Wandler der Wege, ist der Gott der Veränderung, Zauberei und Manipulation. Sein Ziel ist die ständige Umwandlung der Realität.

Väterchen Nurgle züchtet in seinem „Garten“ alle möglichen Krankheiten und Seuche. Mit freundlichem Lächeln verteilt er gutmütig Geschenke, nur sind seine Geschenke Tod und Verfall, denen „ungezügeltes Leben“ folgen soll.

Slaanesh, der jüngste Chaos-Gott, steht für Exzesse, Versuchung und Laster in jeder Form. Zu seiner Domäne zählen perverse Lust, aber auch Arroganz, Sadismus, Verlangen und Liebe. Sobald ein sterbliches Wesen zu obsessiv wird, ist es anfällig für Slaanesh.

Die Anhänger der Götter erhalten meist Gaben, die der jeweiligen Domäne entsprechen. Khorne-Anbeter sind tödliche Krieger, während Nurgle-Kultisten Krankheiten verbreiten. Viele geben sich dem Chaos freiwillig hin, selbst bei den Space Marines gibt es Chaos-Verehrer.

Ein Zeichen für Chaos-Einfluss sind häufig Mutationen – ein Grund, warum diese im Imperium so verhasst sind und als unrein gelten. Insbesondere für Tzeentch-Anhänger sind Mutationen der größte Segen.

Vor dem Einfluss des Chaos ist niemand wirklich sicher und es ist sogar möglich, unabsichtlich die Chaos-Götter zu verehren. Selbst bei den als nicht-korrumpierbar geltenden Adepta Sororitas gibt es Fälle von Ketzerei.

Das Chaos ist nicht unbedingt „böse“

Auch, wenn das Chaos als Gegner des Imperiums gilt, ist es nicht zwangsweise böse, sondern eben eine formlose Macht. Viele Menschen, die sich dem Chaos zuwenden, sind selbst anfangs nicht böse, sondern wollen schlicht etwa Sklaverei oder Leid entfliehen.

Das Chaos verspricht hier einen Ausweg, eine Möglichkeit, dem Elend irgendwie zu entfliehen. Was diese Menschen dann anstellen müssen, um ihre Götter zu verehren, ist diesen Göttern herzlich egal: nur das Ergebnis zählt.

Chaos ist der Ursprung menschlicher Magie in Warhammer 40.000

Dazu ist der Warp eine ungeformte Energie, die von Menschen (oder anderen Wesen) mit entsprechender Begabung genutzt werden kann. Psioniker etwa können das Immaterium zu mächtigen Zaubern formen. Astropathen können es nutzen, um Nachrichten über lange Strecken zu übermitteln.

Da beim Wirken von Magie aber stets die Gefahr besteht, dass das Chaos in den Geist des Zauberwirkers eindringt, sind Psioniker besonders anfällig für entsprechende Einflüsterungen und stehen im Imperium deswegen unter ständiger Beobachtung.

Nur wenige dürfen als „sanktionierte Psioniker“ dienen, viele werden direkt vernichtet oder an den Goldenen Thron „verfüttert.“ Überwacht wird der Chaos-Einfluss im Imperium übrigens vom Ordo Haereticus der Inquisition.

Für Psioniker ist es besonders leicht, der Häresie zu verfallen und das gilt sogar für die Adeptus Astartes, deren Zauberwirker dann zu gefährlichen Chaos-Hexern werden. Falls ihr euch übrigens fragt, warum die ganzen Begriffe so seltsam klingen, dafür gibt es auch eine Erklärung: Cogitator, Vox, Astartes – Warum nutzen die Leute in Warhammer 40.000 keine normalen Wörter?