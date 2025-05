Fan von Warhammer 40.000 ist verwirrt, ob ein Verräter-Orden der Space Marines wirklich böse ist – Veteranen sagen: Genau das ist der Plan

Der große Bruderkrieg hat das Imperium von Warhammer 40.000 fast ausgelöscht und viele Orden der Space Marines zu Verrätern gemacht. Einer dieser Orden ist auf Geheimhaltung spezialisiert und darin so gut, dass niemand so wirklich sagen kann, ob sich seine Mitglieder tatsächlich dem Chaos zugewandt haben.

Es gibt in Warhammer 40.000 kein „gut und böse“, alles ist mehr ein moralisches Grau. Allerdings lassen sich zumindest die Space Marines sehr deutlich in zwei Lager unterteilen: Loyalisten und Verräter.

Loyalisten sind diejenigen, die dem Imperator selbst heute noch treu dienen. Verräter sind diejenigen, die Horus in seiner Häresie gefolgt sind und das Chaos anbeten, die verderbende Macht, gegen die der Imperator fortwährend kämpft.

Von den 20 ursprünglichen Orden der Space Marines ist fast die Hälfte dem Chaos verfallen und kämpft seitdem auf der Seite der dunklen Götter. Nur eine einzige Legion hält sich irgendwo zwischen den Fronten auf: die Alpha Legion.

Schon seit ihrer Erschaffung ist die Alpha Legion ein einziges Geheimnis und sorgt dafür, dass niemand so richtig weiß, was eigentlich ihr großer Plan ist. Die Legion sorgt unter Fans für so viel Verwirrung, dass es mittlerweile heißt: Alle Gerüchte stimmen. Und keines davon.

Eine Legion, die nicht einmal die Primarchen kennen

Eigentlich gilt die Alpha Legion als die 20. Legion der ersten Gründung der Space Marines, also die „letzte“, die erschaffen wurde. Die Berichte widersprechen sich aber – einige behaupten, die Alpha Legion seien die ersten Prototypen der Astartes gewesen (allerdings nicht die unvollkommenen Donnerkrieger).

Der Imperator hat die Alpha Legion angeblich als hoch spezialisierte Einheit erschaffen, die für Infiltrationen und ähnliche Aufgaben zuständig ist. Zusammen mit den Space Wolves und den Salamandern soll ihre Gensaat so spezifisch und geheim sein, dass sie strikt von allen anderen Space Marines getrennt gehalten wird.

In der Zeit vor dem großen Verrat war die Legion so geheim, dass selbst Primarchen wie Lion El’Johnson nichts von ihrer Existenz wussten. Höchstens Gerüchte waren bekannt – anders als bei den Grey Knights, die zumindest unter Space Marines ein offenes Geheimnis sind.

Selbst der Primarch der Alpha Legion ist ein einziges Geheimnis: Alpharius hat angeblich einen Zwillingsbruder namens Omegon. Die beiden könnten dieselbe Person sein oder auch nicht. Oder sogar jeder der Legion.

Die Legion selbst wurde offiziell schon mindestens dreimal vernichtet. Zumindest behauptet das etwa der Hohe Rat von Terra. Ausgelöscht sind die Space Marines der Alpha Legion offenbar aber nicht.

„Meine Identität ist unwichtig. Meine Funktion zählt“

Eine besondere Eigenschaft der Alpha Legion ist, dass jeder ihrer Space Marines fast identisch aussieht. Das nutzen sie zu ihrem Vorteil: um die Identität zu schützen, gibt jeder von ihnen vor, Alpharius zu sein.

Dadurch ist es schon passiert, dass der Primarch mehrmals getötet wurde. Oder vielleicht auch nicht, denn vielleicht war er es gar nicht selbst – oder vielleicht existiert er auch gar nicht wirklich.

Während des großen Bruderkriegs hat sich die Alpha Legion auf die Seite von Kriegsmeister Horus gestellt, zumindest ist das die Version, die im Imperium bekannt ist. Denn selbst während der Häresie hat die Alpha Legion sowohl den Verrätern als auch den Loyalisten geholfen.

Das Verhalten der Legion sorgt für Verwirrung, nicht nur im Universum, sondern auch unter Fans. Auf Reddit bittet ein Nutzer um Hilfe, denn er versteht nicht, was genau die Alpha Legion jetzt eigentlich ist und will. So etwas passiert regelmäßig. Veteranen antworten, dass exakt das der Plan ist.

Verräter, die die Verräter verraten?

Die Alpha Legion hat in verschiedenen Kämpfen loyale Space Marines getötet, teilweise ihre Erinnerungen gefressen und ihre Gesichter angenommen (buchstäblich), um andere Orden zu infiltrieren.

Zugleich haben sie Horus’ Anstrengungen behindert, indem sie etwa loyalen Orden dabei geholfen haben, Verteidigungen aufzubauen und sich mit anderen Streitkräften zu verbinden. Das soll so weit gegangen sein, dass selbst Teile der Alpha Legion selbst Intrigen von anderen Mitgliedern zum Opfer gefallen sind.

Obwohl die Inquisition und andere imperiale Einrichtungen die Alpha Legion als Verräter und Anbeter des Chaos einordnen, ist nicht ganz klar, was genau eigentlich der Plan des Ordens ist. Die Legion selbst behauptet mehrere Dinge:

Teile der Alpha Legion lehnen die Doktrin des Imperiums ab und kämpfen dagegen, weil sie die Zukunft der ganzen Galaxie als wichtiger erachten – ähnlich wie Horus.

Andere sehen sich als Loyalisten, die dazu da sind, andere Loyalisten zu prüfen und dazu die Bürde auf sich nehmen, als Feind zu gelten.

Gerüchteweise ist die Alpha Legion sogar eigentlich im geheimen Auftrag des Imperators unterwegs, um die Verräter zu infiltrieren – und muss deswegen selbst als Verräter-Legion auftreten.

Was genau der Fall ist, weiß niemand so genau und Fans vermuten, dass das auch niemals aufgeklärt wird. Denn dieses Mysterium um die wahren Beweggründe der Alpha Legion gehört zur Identität des Ordens und ohne die Geheimniskrämerei gehe die Faszination verloren.

Einer der wenigen Fälle, wo es in Warhammer 40.000 wirklich klar ist, dass jemand nur böse Absichten hat, ist beim Verräter Erebus. Der ist so abgrundtief verdorben, dass er fast alleine dafür verantwortlich ist, dass der große Bruderkrieg überhaupt ausgebrochen ist: Ein Mann in Warhammer 40.000 ist schuld, dass die beiden größten Verräter erst böse werden