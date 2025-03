Ein Verräter in Warhammer 40.000 wird ständig wiederbelebt, weil sein Tod für einen Gott viel zu lustig ist

Das Städtebau-Spiel mit Retro-Look lässt euch einen Blick in jedes einzelne Gebäude eurer Stadt werfen und will dabei trotzdem alles simulieren.

Ein DLC von Age of Mythology war damals „größtenteils negativ“ – Erscheint heute in neuer Fassung, kostet 20 Euro

Allerdings ist selbst Freude am Tod mittlerweile nicht mehr notwendig, wie es scheint. In der neueren, offiziellen Lore heißt es etwa:

Was den Verräter nun so besonders macht, ist sein Tod. Oder genauer: seine Tode. Technisch gesehen ist er zum ersten Mal im Duell gegen einen Dark Angel gestorben, der ihn als Verräter bestraft hat. Hier wurde er jedoch lediglich von einem Apothecarius ins Leben zurückgeholt.

Fulgrim, der Primarch der Emperor’s Children, hat ihn schließlich persönlich in seine Leibwache aufgenommen und von da an ist Lucius immer stärker dem Chaos verfallen – insbesondere Slaanesh, dem Chaos-Gott der Laster , dem die Emperor’s Children folgen.

Ursprünglich stammt Lucius von der Welt Chemos, der ehemaligen Heimatwelt der Emperor’s Children. Bereits in seiner Jugend war der junge Krieger bekannt für seine mannigfaltige Begabung, die sich später zur Expertise in der Kriegskunst entwickelt hat.

Ein Volk in Warhammer 40.000 will eigentlich Frieden mit allen, setzt dabei auf fragwürdige Methoden

Ich habe in 5 Tagen 35 Stunden in ein Warhammer-Spiel auf Steam gesteckt – Das macht es so gut

Der Imperator aus Warhammer 40.000 ist nur so mächtig, weil sich in der Steinzeit tausende Schamanen geopfert haben

Die sicherlich bekanntesten Figuren aus Warhammer 40.000 sind die Space Marines und unter diesen stechen die Primarchen, also die „Väter“ der Orden, noch einmal hervor. Die wirklich spannenden und besonderen Storys finden sich aber häufiger am Rand der Geschichte.

In Warhammer 40.000 gibt es etliche Charaktere mit … fragwürdigen Werdegängen. Einer der denkwürdigsten ist dabei Lucius, ein Chaos Space Marine der Emperor’s Children. Denn der kann etliche Tode in seinen Lebenslauf schreiben. Der Grund für seine ständige Rückkehr: Slaanesh.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to