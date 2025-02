Ein Volk in Warhammer 40.000 will eigentlich Frieden mit allen, setzt dabei auf fragwürdige Methoden

Ein Mann in Warhammer 40.000 ist schlimmer als jeder Verräter und so böse, dass ihn viele schon wieder feiern

Obwohl Erebus die treibende Kraft hinter den meisten Ereignissen des Großen Bruderkriegs ist, liegt die Wurzel in alledem woanders – und Warhammer-Fans suchen immer wieder nach Verbindungen zwischen den ganzen Desastern: Fan glaubt, ein hitzköpfiger Anführer hätte fast das Imperium in Warhammer 40.000 zerstört – Community erklärt: ein Gott ist Schuld

Schon bevor er den Imperator überhaupt das erste Mal getroffen hat, wusste Erebus bereits, dass er den Herrscher der Menschheit stürzen will. Nach dem Treffen war er so ziemlich der einzige, der nicht von der göttlichen Ausstrahlung vereinnahmt wurde.

In der Community ist Erebus zwar nur bedingt beliebt, zumindest unter imperiumstreuen Fans, aber trotz seiner Bosheit respektieren viele sein zielgerichtetes Denken. In einem Thread auf Reddit diskutieren Nutzer etwa genau darüber.

Da der Imperator von seinen Söhnen, also den Primarchen, und den Space Marines erwartet, Vorbilder zu sein, bestraft er die Word Bearers. Erebus wendet sich schließlich an die gedemütigte Legion und stellt ihnen „andere Götter“ vor, die sie stattdessen verehren können.

Die größte Tragödie in der Geschichte des Imperiums ist der Große Bruderkrieg, oder die „Horus-Häresie“. Für diese sind maßgeblich zwei Männer verantwortlich: Horus, den ihr auch im Titelbild seht, und Lorgar, die Primarchen der Luna Wolves (später Sons of Horus) bzw. der Word Bearers.

