Palworld ist endlich fertig und ihr könnt sogar alles behalten, aber Entwickler raten: Fangt lieber neu an

Der Release der Version 1.0 vom Survival-Hit Palworld ist weniger als einen Monat entfernt. Zwar gibt es keinen Wipe, aber ein neuer Spielstand ist laut Entwicklern dennoch ratsam.

Wann wird Palworld 1.0 veröffentlicht? Am 10. Juli 2026 ist es endlich so weit und Palworld entflieht dem Early-Access auf Steam, Xbox und PlayStation 5. Seit Januar 2024 ist das Survival-Spiel mit den Pokémon-ähnlichen Kreaturen erhältlich und konnte zum Release über 2 Millionen Spieler gleichzeitig auf Steam anlocken.

Da einige Spieler zur Vollversion befürchteten, dass ihre Spielstände gelöscht und sie alles verlieren, also dass ein Wipe stattfinden wird, gibt Palworld eine Entwarnung – aber gleichzeitig eine Empfehlung.

Den Trailer zu Palworld 1.0 könnt ihr euch hier anschauen:

Video starten Palworld gibt ein Release-Datum für Version 1.0 bekannt Autoplay

Der optionale Wipe hat einen guten Grund

Warum empfiehlt der Entwickler, neu anzufangen? Auf X hat der offizielle Account von Palworld die Entwarnung gegeben, dass ihr euren Spielstand nicht verlieren werdet.

Aufgrund der vielen Überarbeitungen von vorhandenen Mechaniken und den gänzlichen Neuerungen des Updates empfehlen die Entwickler allerdings, einen neuen Charakter zu starten, da ihr dann die beste Erfahrung mit Palworld haben sollt.

Gibt es weitere Infos zu dem Update? Außer den Informationen, die aus dem Trailer und der Ankündigung auf Steam zu entnehmen sind, gibt es leider nicht viel Handfestes. Im Trailer sieht man unter anderem neue Pals, neue Gebiete, eine neue Bedrohung und den lang ersehnten Weltenbaum.

Auch die Klage gegen Palworld von Nintendo aufgrund der Verletzung von Patenten stellt wohl keine Bedrohung mehr für Entwickler Pocketpair dar. Die Klagen sollen sich jetzt nur auf ältere Versionen von Palworld beziehen, denn Pocketpair hat die Systeme so verändert, dass es keine Verletzungen der Patente mehr geben soll: Nintendos Patentklage gegen „Palworld“ stellt wohl keine ernsthafte Bedrohung mehr für Pocketpair dar