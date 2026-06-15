Palworld stellt neues Pal vor, facht direkt die Diskussion um „diese spezielle Spielergruppe“ an

Mit dem 1.0-Release wollen die Macher mehr Pals zu Palworld bringen als in jedem Update zuvor. Einige davon wurden jetzt schon vorgestellt, aber der neuste Pal, Solenne, sorgt für kontroverse Diskussionen über… hübsche Pals?

Das ist der neue Pal: Solenne erinnert optisch stark an 2B aus dem NieR-Universum, ein humanoid aussehender Pal im Ballerina-Look, jedoch völlig in schwarzweiß und ohne Farbe. Der Name klingt ähnlich wie das französische Wort für feierlich, „solennelle“, im Japanischen steht ihr Name schlicht für „schwarzweiß.“

Die Entwickler geben Solenne die kryptische Botschaft mit: „Nichts ist schöner… und eindringlicher… als die Totenstille einer Mittsommernacht. Solenne tanzt in ruhigem Schweigen.“ Damit wird bei vielen Fans direkt ein „Gothic“-Eindruck erweckt, der jedoch nicht nur positiv ankommt.

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Solenne erscheint zusammen mit dem 1.0-Release am 10. Juli 2026.

Warum wird diskutiert? Schaut man auf Reddit, kommt Solenne zwar allgemein gut an, sorgt aber für die Frage: Warum sind so viele Pals mögliche Waifus?

Fans sehen die Gefahr einer Stigmatisierung, insbesondere mit Blick auf die Spielerschaft.

Video starten Palworld gibt ein Release-Datum für Version 1.0 bekannt Autoplay

Solenne facht Diskussionen über „diese“ Spieler an

In mehreren Threads diskutieren die Spieler nun über Solenne. Während viele meinen, der neue Pal sei eine tolle Erweiterung des Spiels, zeigen andere sich enttäuscht darüber, schon wieder eine hübsche, weiblich kodierte Begleiterin zu bekommen:

„Nichts ist falsch mit weiblich kodierten, humanoiden Pals, aber an einem gewissen Punkt begünstigt das einen, ehem, ‘speziellen’ Teil der Spielerschaft“ Helldiver_xzoen auf Reddit

Ein anderer Nutzer stimmt zu: Er nehme die Waifus, hätte aber gerne mehr – unaussprechliche Schrecken etwa. Unter einer weiteren Diskussion zu Solenne meint ein Nutzer kritisch, dass Palworld an diesem Punkt schon kein Monster-Fang-Spiel mehr sei. Der Wunsch nach „gruseligen“ Pals ist deutlich hörbar.

Was haltet ihr von Solenne? Wünscht ihr euch mehr Pals wie sie, oder seid ihr auf der Seite derer, die lieber grauenhafte Monster als Begleiter sehen wollen?

Palworld plant zusammen mit dem 1.0-Release das größte Update bisher mit vielen neuen Pals – wie eben Solenne oder Dupin. Das Update soll das Spiel so sehr verändern, dass es sich voraussichtlich nicht lohnt, einen alten Spielstand zu behalten: Der Release von Palworld soll so gigantisch werden, dass es sich dafür lohnt, nochmal von vorne anzufangen