Palworld 1.0 erscheint noch 2026, doch die Entwickler raten: Löscht am besten alles, was ihr in den letzten 2 Jahren aufgebaut habt

Palworld soll noch dieses Jahr den Early Access verlassen. Mit Version 1.0 wollen die Entwickler das Survival-Crafting-Spiel abliefern, das sich alle gewünscht haben. Doch wer alle Neuerungen der Vollversion erleben will, sollte sich von seinem alten Spielstand verabschieden.

Wer sagt das? Diese Aussage stammt von John Buckley, Publishing-Leiter und Community-Manager bei Pocketpair, dem Studio hinter Palworld. Auf der Games Developer Conference (GDC) sprach der Entwickler mit GamesRadar+ über den Launch von Version 1.0 des Spiels.

Mit Version 1.0 soll Palworld „das Survival-Crafting-Spiel sein, das sich alle immer gewünscht haben“. Jeder Fan des Genres soll irgendetwas finden, was ihm gefällt und in die Welt eintauchen lässt.

Palworld wird so anders, dass ihr es von vorne spielen solltet

Warum solltet ihr von vorne anfangen? Die Entwickler wollen derzeit zu den neuen Inhalten nichts Konkretes sagen, der Release soll aber einige Überraschungen beinhalten – und noch dazu gigantisch werden. Aus diesem Grund raten die Entwickler dazu, zum Release noch einmal komplett von vorne anzufangen – auch, wenn ihr euch in den letzten zwei Jahren des Early Access eine stattliche Basis aufgebaut habt.

Was genau das 1.0-Update beinhalten soll, ist laut Buckley immer noch „streng geheim“. „Ich denke, Leute werden schockiert sein, was wir für 1.0 geschafft haben“, meint er. Update 1.0 soll Palworld an allen Ecken um neue Inhalte erweitern: sowohl im Endgame als auch im Early- und Midgame.

„Wir setzen niemanden zwangsweise zurück“, betont Buckley. Es wird kein „force-wiping“ geben, ihr dürft ganz normal mit eurem alten Spielstand weiterzocken. Dann werdet ihr aber viele Neuerungen verpassen, weil sich laut dem Entwickler „im Grunde alles von Anfang bis Ende ändern wird”.

Wann erscheint Palworld 1.0? Fürs Ende des Early Access gibt es noch keinen genauen Termin, allerdings soll es dieses Jahr so weit sein. Version 1.0 von Palworld soll noch 2026 online gehen.

Der Rechtstreit zwischen Palworld und Pokémon läuft übrigens immer noch – und das, obwohl das Spiel bereits zwei Jahre alte ist. Als wäre das nicht schon genug, ist in der Zwischenzeit ein weiteres Spiel mit frappierenden Ähnlichkeiten angekündigt worden. Mehr dazu lest ihr auf MeinMMO: Während Palworld immer noch von Pokémon verklagt wird, erscheint der nächste Klon auf Steam