Während Palworld immer noch von Pokémon verklagt wird, erscheint der nächste Klon auf Steam

Während Pokémon und Palworld weiterhin ihren Rechtsstreit austragen, geht mit „Pickmon“ ein neues Indie-Spiel an den Start, bei dem sich die Anwälte wohl schon die Hände reiben dürften.

Was ist das für ein Spiel? Pickmon ist ein neues Indie-Spiel des Entwicklers PocketGame, das die Welten von Pokémon und Palworld noch stärker miteinander verbindet. Es bietet einen Mix aus Survival-Crafting und natürlich etlichen Kreaturen, die ihr fangen dürft.

Zwar werft ihr hier statt Pokébällen spezielle Karten auf die Monster, doch der gewohnte Sammelspaß bleibt erhalten. Ähnlich wie im Hit Palworld dürfen die gesammelten Kreaturen dann in euer eigenes Zuhause einziehen, bei der Landwirtschaft helfen oder am Fließband in Fabriken schuften.

Hier könnt ihr den Trailer zum Spiel sehen:

Mehr Crafting und Survival

Wo unterscheidet sich Pickmon von der Konkurrenz? Obwohl der Titel auf den ersten und zweiten Blick stark nach einem Klon von Palworld und Pokémon aussieht, will sich das Indie-Spiel abheben. Der Fokus soll dabei viel stärker auf Crafting- und Survival-Elementen liegen.

Auf den ersten Screenshots bei Steam lassen sich nicht nur ausgedehnte Produktionsstraßen erkennen, sondern auch ganze Gewächshäuser, in denen die Pickmons für die Spieler Nahrung kultivieren.

Während man bei Palworld anfangs recht limitiert ist, was die Anzahl der arbeitenden Pals in der Basis angeht, scheint dieses Limit bei Pickmon deutlich großzügiger auszufallen: Auf den Bildern lassen sich auf einen Blick etwa 30 Pickmons bei der Arbeit begutachten.

Was gibt es noch zu tun? Die Entwickler versprechen auf Steam zudem einen starken Fokus auf Erkundung. Wie in Pokémon sollt ihr die spezifischen Fähigkeiten eurer Pickmons in der offenen Welt nutzen können, um in neue Regionen zu gelangen und die Geheimnisse unbekannter Zivilisationen zu enthüllen.

Dabei gibt es, Schatztruhen zu finden und geheime Wege freizuschalten. Und statt Team Rocket treibt in Pickmon eine andere geheime, böse Organisation ihr Unwesen, deren Pläne ihr durchkreuzen müsst.

Ist das Spiel mehr als ein Klon? Die Ähnlichkeiten zu Palworld und Pokémon liegen auf der Hand. Ob Pickmon spielerisch wirklich eigene Wege geht, bleibt abzuwarten. Besonders ambitioniert, oder vielleicht auch wagemutig, wirkt der geplante Release auf der Nintendo Switch, als direkter Konkurrent zu Pokémon auf der hauseigenen Konsole.

Nachdem Nintendo und Palworld bereits seit Längerem in einen handfesten Rechtsstreit verwickelt sind, liegt die Vermutung nahe, dass dies auch das Schicksal von Pickmon werden könnte, sollte der Titel in dieser Form wirklich erscheinen. Bislang gibt es abseits des Trailers und der Steam-Seite noch kein genaues Release-Datum.

Ob Pickmon am Ende mehr als nur eine dreiste Kopie wird, bleibt offen. Gerade Indie-Entwickler bringen jedoch häufig frische, interessante Ideen mit, die ein ganzes Genre umkrempeln können. Sobald Pickmon an den Start geht, wird sich zeigen, ob PocketGame das gelingt. Palworld muss sich ständig rechtfertigen, jetzt kommen Seitenhiebe zu geheimen Investoren