Pokémon GO bringt erstmals Mega-Panzaeron – Alle Inhalte & Boni des Super-Mega-Raids im Juni

Mega-Panzaeron erscheint bald in Pokémon GO. Wie gestaltet sich sein eigener Super-Mega-Raid-Tag? Wir schauen uns die Inhalte an.

Was ist das für ein Pokémon? Panzaeron verfügt seit dem Spiel Pokémon-Legenden: Z-A über eine Mega-Entwicklung. Nun erscheint diese auch in Pokémon GO. Genau wie die Normalform gehört es zu den Typen Stahl und Flug.

Wann ist der Raid-Tag? Der Raid-Tag mit Mega-Panzaeron findet am 27. Juni 2026 statt. Start ist um 14:00 Uhr, Schluss ist um 17:00 Uhr.

Was ist das Besondere? Einmal mehr erscheint das neue Pokémon nicht in normalen, sondern in Super-Mega-Raids. Das bedeutet: Ihr müsst erstmal ein paar Schilde brechen, bevor ihr das Pokémon besiegen könnt. Alleine schafft ihr das auf keinen Fall, es wird zahlreiche Trainer benötigen, die Mega-Pokémon mit zum Kampf bringen. Also: Sucht euch auf jeden Fall eine Gruppe, mit der ihr das Pokémon herausfordern könnt.

Denn an sich hat der Tag einige Boni zu bieten, die sich lohnen.

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Welche Inhalte bringt der Raid-Tag mit Mega-Panzaeron?

Das sind die Boni: Der wichtigste Bonus ist die erhöhte Shiny-Rate für Panzaeron aus den Mega-Raids – neben dem Debüt der Mega-Form. Ihr habt hier eine sehr gute Chance, das schillernde Pokémon zu fangen.

Ansonsten stehen die folgenden Boni auf der Liste:

Ihr erhaltet bis zu 6 kostenlose Raid-Pässe, wenn ihr Arenen dreht.

Das Fern-Raid-Limit wird auf 20 angehoben.

Eine befristete Forschung wird aktiviert, die auch einen Raid-Pass bringt.

Zudem wird es wieder ein optionales Event-Ticket für 4,99 US-Dollar (in Euro vrstl. ähnlich) geben, das verschiedene Boni bietet. Dazu gehören zusätzliche Raid-Pässe, sodass man bis zu 14 bekommen kann, sowie eine erhöhte Chance auf XL-Sonderbonbons aus Raids. Außerdem gibt es damit 5.000 Zusatz-EP und Zusatz-Sternenstaub aus Super-Mega-Raids. Aber: Grundsätzlich kann man das Event auch ohne das Ticket spielen.

Lohnt sich Mega-Panzaeron? Mega-Panzaeron ist auf jeden Fall eine gute Mega-Entwicklung, die einen interessanten Bonus hat: Die Kombination Stahl und Flug gibt es bisher noch bei keinem anderen Mega-Pokémon. Das ist spannend, da aktive Mega-Pokémon die Bonbon-Anzahl erhöhen, wenn ihr Pokémon ihrer Typen fangt. Insofern ist das ein netter Nebeneffekt!

Grundsätzlich ist der Super-Mega-Raid-Tag mit Mega-Panzaeron einer der spannendsten Termine in diesem Monat. Doch es gibt noch weitere Daten, die ihr euch notieren solltet, wenn ihr interessante Pokémon fangen wollt. Welche das sind? Das lest ihr in unserer Übersicht: Hier findet ihr alle Events im Juni 2026 bei Pokémon GO.