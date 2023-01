Pokémon GO: Alle Mega-Entwicklungen – Boni und Typen im Überblick

In Pokémon GO können Mega-Entwicklungen nicht nur viel Schaden anrichten, sondern auch Bonbon- und Attacken-Boni bringen. Hier findet ihr alle Mega-Entwicklungen auf einen Blick.

Das macht Mega-Entwicklungen aus: Verschiedene Pokémon können die Mega-Entwicklung durchführen. Um das zu tun, benötigen sie “Mega-Energie”.

Diese Mega-Energie bekommt man, indem man das Monster in entsprechenden Mega-Raids besiegt. Je schneller und effektiver man den Raid abschließt, desto mehr Energie bekommt man.

Dementsprechend sollte man sie mit vielen Trainern angreifen, wenn man sich einem Mega-Pokémon stellen möchte – denn die halten einiges aus. Die Mega-Pokémon rotieren in den Mega-Raids, ähnlich den legendären Stufe-5-Bossen.

Die Mega-Entwicklung hält nur temporär für 8 Stunden an, bevor sich das Monster wieder zurück verwandelt. Seit dem Update zu Mega-Entwicklungen im Frühjahr 2022 sind die Monster allerdings etwas zugänglicher geworden.

Denn mit jeder Mega-Entwicklung steigt deren “Mega-Level” und es wurde die Möglichkeit eingeführt, bereits entwickelte Mega-Entwicklungen nach einer Cooldown-Phase für verringerte oder, nach einigen Tagen, gar keine Energie-Kosten erneut freizuschalten.

Zudem könnt ihr neue Energie generieren, wenn ihr mit einem Mega-Pokémon als Kumpel spaziert, das sich bereits einmal Mega-entwickelt hat.

Das sind die Boni: Grundsätzlich sind die meisten Mega-Entwicklungen an sich schon gute Angreifer, einige von ihnen gehören zu den besten Angreifern in Pokémon GO überhaupt.

Allerdings haben sie noch eine weitere Eigenart: Sie verstärken in Raids die Attacken aller aktiven Monster vom selben Typ. Dadurch kann ein schlau eingesetztes Mega-Pokémon im Raid viel ausmachen.

Zudem bringen sie Extra-Bonbons für jeden Fang desselben Typs, während sie aktiv sind.

Allerdings solltet ihr beachten, dass manche Mega-Entwicklungen ihren Typ gegenüber dem “normalen” Monster wechseln, oder weitere hinzubekommen.

Alle Mega-Entwicklungen in Pokémon GO in der Liste

Hier zeigen wir euch in der Liste alle aktuell verfügbaren Mega-Entwicklungen in Pokémon GO und ihre jeweiligen Typen. Die Liste ist dabei alphabetisch geordnet.

Mega-Absol

Bringt Attacken- und Bonbon-Bonus für:

Unlicht

Mega-Aerodactyl

Bringt Attacken- und Bonbon-Bonus für:

Gestein

Flug

Mega-Altaria

Bringt Attacken- und Bonbon-Bonus für:

Drache

Fee

Mega-Ampharos

Bringt Attacken- und Bonbon-Bonus für:

Elektro

Drache

Mega-Bibor

Bringt Attacken- und Bonbon-Bonus für:

Käfer

Gift

Mega-Bisaflor

Bringt Attacken- und Bonbon-Bonus für:

Pflanze

Mega-Brutalanda

Bringt Attacken- und Bonbon-Bonus für:

Drache

Flug

Mega-Firnontor

Bringt Attacken- und Bonbon-Bonus für:

Eis

Mega-Garados

Bringt Attacken- und Bonbon-Bonus für:

Wasser

Unlicht

Mega-Gengar

Bringt Attacken- und Bonbon-Bonus für:

Geist

Gift

Mega-Gewaldro

Bringt Attacken- und Bonbon-Bonus für:

Drache

Pflanze

Mega-Glurak X

Bringt Attacken- und Bonbon-Bonus für:

Feuer

Drache

Mega-Glurak Y

Bringt Attacken- und Bonbon-Bonus für:

Feuer

Flug

Mega-Hundemon

Bringt Attacken- und Bonbon-Bonus für:

Feuer

Unlicht

Mega-Lahmus

Bringt Attacken- und Bonbon-Bonus für:

Wasser

Psycho

Mega-Latias & Mega-Latios

Bringen Attacken- und Bonbon-Bonus für:

Drache

Psycho

Mega-Lohgock

Bringt Attacken- und Bonbon-Bonus für:

Feuer

Kampf

Mega-Rexblisar

Bringt Attacken- und Bonbon-Bonus für:

Pflanze

Eis

Mega-Scherox

Bringt Attacken- und Bonbon-Bonus für:

Käfer

Stahl

Mega-Schlapor

Bringt Attacken- und Bonbon-Bonus für:

Normal

Kampf

Mega-Simsala

Bringt Attacken- und Bonbon-Bonus für:

Psycho

Mega-Stahlos

Bringt Attacken- und Bonbon-Bonus für:

Stahl

Boden

Mega-Stollos

Bringt Attacken- und Bonbon-Bonus für:

Stahl

Mega-Sumpex

Bringt Attacken- und Bonbon-Bonus für:

Wasser

Boden

Mega-Tauboss

Bringt Attacken- und Bonbon-Bonus für:

Normal

Flug

Mega-Turtok

Bringt Attacken- und Bonbon-Bonus für:

Wasser

Mega-Voltenso

Bringt Attacken- und Bonbon-Bonus für:

Elektro

Fehlende Mega-Entwicklungen in Pokémon GO

Bislang noch nicht im Spiel: Es gibt noch weitere Pokémon, deren Mega-Entwicklungen bislang aber noch nicht im Spiel sind. Die zählen wir hier für euch auf:

Mewtu X & Y

Pinsir

Despotar

Skaraborn

Guardevoir

Galagladi

Zobiris

Flunkifer

Camerupt

Ohrdoch

Meditalis

Tohaido

Banette

Metagross

Knakrack

Lucario

Knackrack

Diancie

Rayquaza

Bei diesen Pokémon ist damit zu rechnen, dass ihre Mega-Formen irgendwann ebenfalls ins Spiel kommen.

Auch Kyogre und Groudon kriegen eine Art Sonder-Entwicklung: Deren “Proto-Formen” kommen im Februar 2023 ins Spiel, wenn die Hoenn-Tour ansteht. Alles zur globalen Hoenn-Tour in Pokémon GO erfahrt ihr hier.