In Pokémon GO gibt es mittlerweile jede Menge verschiedene Pokémon, doch eine ganze Reihe fehlt noch. Besonders ein Monster wundert Trainer gerade.

Am 07. Janaur 2023 erreichte die Trainer in Pokémon GO eine Sondermeldung: Kecleon kreuzte nach Jahren des Wartens plötzlich auf und besetzte in seiner Tarnfrom PokéStops.

Dadurch, dass man nun Kecleon fangen kann, erreichte Pokémon GO einen neuen Meilenstein: Sämtliche Monster der Hoenn-Region, also aus der dritten Spielgeneration, sind nun im Spiel verfügbar.

Der Hoenn-Dex kann damit komplettiert werden, passend zur anstehenden Hoenn-Tour. Doch das gilt nicht für die übrigen Regionen, aus denen Monster noch fehlen. Und genau über die diskutieren Trainer gerade.

Wo sind eigentlich Mähikel und Chevrumm?

Im Pokémon-GO-Subreddit sprechen Trainer gerade über eine aktualisierte Grafik, in der dargestellt wird, wie viele Pokémon im Spiel noch fehlen. Die binden wir hier für euch ein:

In der Grafik sind einige “spezielle” Pokémon zu sehen. Etwa die mysteriösen Pokémon Phione und Manaphy aus der Sinnoh-Region, genau wie der “Pokémon-Gott” Arceus, auf den Spieler schon lange spekulieren.

Auch einige Hisui-Formen aus “Legenden Arceus” fehlen noch, zudem die Käfer-Pokémon Ignivor und Ramoth aus der fünften Spielgeneration.

Dazu kommen einige spannende Monster aus der Kalos-Region, wie etwa das legendäre Pokémon Zygarde und einige andere Vertreter. Dazu 29 Monster aus Alola, 76 aus Galar und 103 aus Paldea.

Doch über ein Pokémon in der Kalos-Übersicht wundern sich Spieler gerade besonders: Das Ziegen-Pokémon “Mähikel” und dessen Entwicklung “Chevrumm”.

Was sind das für Pokémon? Mähikel und Chevrumm wurden in der sechsten Generation eingeführt und brachten eine Besonderheit mit: Sie waren reitbare Pokémon, können dem Spieler also helfen, von A nach B zu kommen.

Ansonsten sind es aber eher unauffällige Pokémon. Und gerade deshalb wundern sich Trainer, dass es in der Liste der fehlenden Pokémon noch dabei ist. Schließlich sind aus der Kalos-Region schon jede Menge, teilweise sehr starke oder spezielle Pokémon, in GO zu fangen.

“Leute, warum zum Teufel fehlt ausgerechnet Chevrumm noch?” (via reddit).

“Haben wohl vergessen, dass es existiert” (via reddit).

“Dass Chevrumm weggelassen wurde, ist sehr seltsam, wenn man bedenkt, wie einfach dieses Pokemon ist. Ich frage mich, ob es ein Gimmick-Pokemon sein wird. Es war das Pokemon, das das Reit-Gimmick eingeführt hat, aber das bedeutet in Go nicht wirklich etwas. Vielleicht kann dein Avatar auf bestimmten Pokemon reiten, wenn es als Kumpel eingestellt ist und man spazieren geht”, spekuliert User “Bucen” (via reddit).

“Ein Reit-Pokémon, dass die Schlüpf-Zeit von Eiern reduzieren könnte wenn man es als Kumpel hat wäre spaßig”, schlägt ein anderer User direkt vor (via reddit).

“Oh, eine eingebaute Brutmaschine. Das wird niemals passieren” erwidert User Bucen (via reddit).

“Ich könnte Mähikel und Chevrumm in einem Frühlings-Event sehen, aber ja, es ist verrückt dass sie nicht im ursprünglichen Kalos-Drop waren (via reddit).

Wann Mähikel und Chevrumm ins Spiel kommen, ist dabei noch völlig offen. Zumal es ja auch noch andere Kandidaten gibt. Allerdings wundern sich Spieler auch da teilweise. Ein Beispiel dafür sind Ignivor und das beliebte Ramoth, auf die Spieler seit Ewigkeiten warten.

Auch die bisherige Abwesenheit von Phione, Manaphy und Arceus wundert einige Spieler, schließlich liegt der Release der 4. Generation noch weiter zurück.

Denkbar wäre allerdings, dass sie im Laufe des Jahres erscheinen – denn sollte Niantic weitermachen wie bisher, dürften wir im Frühjahr 2024 nach Kanto-, Johto- und Hoenn-Tour auch eine Sinnoh-Tour sehen. Und zumindest zu den bisherigen Touren gab es die gesamte Generation schon zu fangen.

Dabei handelt es sich aber vorerst nur um Spekulation. Welche Pokémon wollt ihr als Nächstes in GO sehen? Erzählt es uns in den Kommentaren!

