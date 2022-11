Gierspenst in Pokémon GO – Alles zum Aussehen, den Formen und Fundort des neuen Monsters

In Pokémon GO können Trainer seit dem 05. November auf Gierspenst treffen. Wir von MeinMMO haben uns das neue Monster etwas näher angesehen und zeigen euch, was wir zum Aussehen, seinen Formen und dem Fundort bereits wissen.

Um welches Pokémon geht es? Als am Samstag, den 05. November, der Community Day Classic mit Dratini sein Ende fand, tauchten in der Welt von Pokémon GO immer mehr goldene PokéStops auf. Diese brachten euch geheimnisvolle Münzen und ein neues winziges Pokémon, was euch bei der Suche nach diesen Münzen begleitete.

Nachdem das Monster zunächst nur unter der Pokédex-Nummer 1080 bekannt wurde, hat es inzwischen auch einen Namen: Gierspenst. Wie das neue Pokémon genau aussieht, welche Formen es besitzt und wo ihr es in Zukunft finden könnt, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Das ist Gierspenst – Aussehen, Verhalten & Shiny

Was ist Gierspenst für ein Pokémon? Bei Gierspenst handelt es sich um ein Geist-Pokémon aus der Paldea-Region, also der 9. Spiele-Generation. Ob es eine Vor- oder Weiterentwicklung besitzt, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Allerdings verfügt es über zwei verschiedene Formen: Truhenform und Wanderform.

Ob die Wanderform auch zum Typ Geist gehört oder schließlich zu einem anderen Typen zugeordnet wird, ist ebenfalls noch nicht bekannt.

Aussehen und Verhalten von Gierspenst: Je nachdem in welcher Form ihr Gierspenst begegnet, unterscheidet sich sein Aussehen, aber auch seine Verhaltensweise. In der Wanderform, welche ihr in den letzten Tagen bereits in Pokémon GO treffen konntet, erinnert das kleine Monster an einen winzigen Käfer.

Es hat einen blaugrauen Körper, große goldenen Augen, die schwarz umrandet sind, sowie lange Fühler, die es wie eine Art Wünschelrute ausrichten kann, um goldene Münzen zu finden. Auf seinem Rücken trägt es außerdem einen dieser geheimnisvollen Taler.

In einem ersten YouTube-Video von Pokémon tauschen sich Professor Willow und Señor Jim aus der Paldea-Region über das Monster aus. So beschreibt Jim Gierspenst in seiner Wandelform als Pokémon, was den Kontakt zu Menschen scheut und somit selbständig auf die Suche nach Münzen geht (via youtube.com).

Gierspenst in seiner Truhenform (links) und seiner Wanderform (rechts) via pokemon.com

In seiner Truhenform versteckt sich die Wanderform passend zum Namen in einer Schatztruhe, die reichlich mit goldenen Münzen gefüllt ist. Die Truhe ist rot und hat goldene Umrandungen. Zum Verschließen besitzt sie einen schwarzen Gurt mit einer silbernen Schnalle.

Im Gegensatz zur Wanderform soll sich die Truhenform allerdings nicht selbst auf die Suche nach Münzen begeben, sondern die Truhe von Menschen mit den Münzen füllen lassen.

Gibt es Shiny-Gierspenst? Nein! Derzeit kann noch keine schillernde Variante von Gierspenst im Spiel gefunden werden.

Gierspenst fangen – Alles was wir zum Fundort wissen

Derzeit kann man Gierspenst in keiner seiner Formen in Pokémon GO fangen. Ihr könnt es lediglich in seiner Wanderform auf der Karte beobachten, wenn es euch hinterher läuft. Das ist unabhängig davon, in welcher Region ihr lebt. Um es zu sehen, müsst ihr zuvor nur einmal an einem goldenen Stop gedreht haben. Klickt ihr das Monsterchen an, dann seht ihr eine Sprechblase mit einer goldenen Münze.

Gierspenst (Wanderform) begleitet euch in Pokémon GO

Kann man Gierspenst bald fangen? Ja! Das Pokémon ist nach aktuellen Informationen Teil der neuen Pokémon-Spiele „Pokémon Karmesin“ und „Pokémon Purpur“ für die Nintendo Switch, die am 18. November 2022 erscheinen sollen. Für Trainer dieser Spiele wird es demnach bald zu finden sein.

Ab 2023 sollt ihr euch dann aber auch in Pokémon GO mit den Spielen verbinden können, wodurch ein Fangen von Gierspenst in seiner Wanderform auch im Mobile Game möglich gemacht werden soll.

Wann es genau soweit sein wird, wo ihr es dann finden könnt und ob es beim Fangen etwas zu beachten gibt, ist leider derzeit noch nicht bekannt. Denkbar wäre allerdings ein ähnliches Vorgehen wie bei Meltan und der Wunderbox. Das sind bisher aber nur Vermutungen. Sobald es hierzu neue Informationen seitens Ninatic gibt, erfahrt ihr es bei uns auf MeinMMO.

Wie gefällt euch das neue Pokémon? Hofft ihr, dass es bald für alle Trainer zu fangen sein wird? Oder würdet ihr euch eher auf einen anderen Release freuen? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

Übrigens: Im Subreddit von Pokémon GO rätseln die Spieler gerade über die neuen Taler. Wir zeigen euch die 3 spannendsten Theorien, wie es mit den geheimnisvollen Münzen weiter gehen könnte.