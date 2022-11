Pokémon GO: Geheimnisvolle Münzen lassen Trainer rätseln – Eine neue Kiste ist aufgetaucht

In Pokémon GO werden Trainer von einem neuen Pokémon verfolgt, es gibt jetzt goldene PokéStops und eine mysteriöse Kiste ist aufgetaucht. Wir fassen alle Infos zum aktuellen Rätsel in Pokémon GO zusammen.

Was ist in Pokémon GO los? Am Samstag, den 05. November 2022 stieg der Community Day Classic mit Dratini im Spiel. Doch das sollte nicht das einzige Event bleiben: Nach dem Community Day tauchten plötzlich goldene PokéStops auf und Professor Willow kontaktierte die Spieler.

Willow sprach über eine geheimnisvolle Münze, die man an dem goldenen Stop einsammeln konnte. Er zog zudem seinen neuen Kollegen „Jim“ hinzu, der sich ebenfalls dazu äußerte. Diese Münzen sollte man nun untersuchen.

Immer mehr Stops wurden golden und boten die Chance, solche Münzen zu sammeln – aber nicht immer. Zudem verfolgte ein neuartiges, kleines Monster die Spieler, das es offenbar auf die Münzen abgesehen hat. Darüber hinaus wurde von der Pokémon-Company eine Teaser-Website mit einer Kiste veröffentlicht.

Diese Vorgänge sorgen aktuell für viel Rätselei unter den Trainern in Pokémon GO. Wir fassen hier alle bekannten Informationen zum aktuellen Rätsel zusammen.

Das Rätsel um Paldea-Münzen, goldene Stops und das neue Pokémon – Alle Hinweise & Infos

Was ist aktuell bekannt? Wir sammeln hier alle Details, die bislang zum Rätsel bekannt sind. Worauf das Rätsel am Ende hinausläuft, ist derweil noch nicht bekannt.

Die Infos findet ihr hier:

Das neue Verfolger-Pokémon hat noch keinen Namen und kann derzeit auch nicht gefangen werden.

Tippt man es an, sucht es nach Münzen und deutet mit seinen Antennen offenbar in Richtung einer solchen Münze.

Der kleine Verfolger ist noch nicht fangbar

Die Münzen stammen aus der Paldea-Region – das ist die Region der neuen Pokémon-Spiele Karmesin & Purpur. Die erscheinen am 18. November.

Willows Kollege „Jim“ stammt ebenfalls aus den neuen Spielen.

Am neuen Stop tauchte „Jim“ aus Paldea auf

Man kann mehrere Münzen sammeln, doch nicht jeder goldene Stop gibt diese Münzen.

Die goldenen Stops können ungewöhnlich viele Items auf einen Schlag geben. Dazu gehören verschiedene Pokébälle, aber auch Entwicklungs-Items.

Es gibt eine neue Teaser-Website mit einer Kiste, mit einem Counter links oben im Bild. Diese Kiste füllt sich immer mehr mit den geheimnisvollen Münzen.

Die Kiste ist gefüllt mit Münzen, der vierte Schritt ist nur schwer zu erkennen (via chest.pokemon)

Aktuell steht der Counter bei „839“ und die geöffnete Kiste ist schon gut gefüllt (Stand: 06. November, 11:00 Uhr). Den Link zur Website findet ihr hier (via chest.pokemon.com). Der offizielle Twitter-Account zu Pokémon postet außerdem verschiedene Stände zur Kiste (via Twitter) mit Uhrzeiten. Es bleibt abzuwarten, was passiert, wenn die Kiste voll ist

Bislang sind vier Schritte bei der Kiste zu sehen – die geöffnete Kiste, Münzen innen drin, die Kiste von hinten und eine Öffnungs-Animation.

Laut den Dataminern von den Pokeminers (via Twitter) solltet ihr ab 17:00 Uhr damit rechnen, deutlich weniger goldene Stops vorzufinden. Bis dahin könnte es sich also lohnen, noch Münzen zu sammeln – auch, wenn noch nicht klar ist, wofür die letztlich gut sind.

Die Münzen werden im Beutel unter den Entwicklungs-Items eingeordnet. Möglich also, dass sie mit einer Entwicklung des neuen Monsters zu tun haben.

Laut Pokeminers sind zu dem neuen Monster derzeit allerdings noch keine Daten in der APK-Version von Pokémon GO zu finden (via Twitter). Man sollte also nicht allzu bald damit rechnen, es bald fangen zu können.

Im Pokémon-GO-Subreddit „The Silph Road“ rätseln Spieler derzeit über die aktuellen Fakten. Bislang ist noch nicht klar, worauf das Rätsel hinaus läuft. Allerdings vermuten einige (via reddit), dass die sich füllende Kiste auf die Vorstellung des neuen Pokémon hinausläuft, das einen aktuell im Spiel verfolgt.

Es wäre jedenfalls nicht das erste Mal, dass Pokémon GO durch eine plötzliche, überraschende Aktion ein neues Monster vorstellt, das später in anderen Pokémon-Games eine Rolle spielen würde. 2018 tauchten etwa plötzlich überall kuriose Monster auf, die noch kein Trainer kannte. Später stellte sich das dann als Meltan heraus, das mit den Switch-Spielen „Let’s Go, Pikachu“ und „Let’s Go, Evoli“ zusammenhing.

Was haltet ihr von dem aktuellen Rätsel? Erzählt es uns in den Kommentaren!