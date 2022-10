In Pokémon GO könnt ihr gegen Team GO Rocket kämpfen. Wir zeigen euch, wie ihr das Rocket-Radar sammeln könnt und die Rocket-Bosse findet.

Was denkt ihr? Freut ihr euch auf das neuste Pokémon-Spiel oder steht ihr die Änderungen und dem neuen Koop-Modus kritisch gegenüber? Erzählt es uns in den Kommentaren!

Es gibt aber auch ein paar kleine aber feine Neuerungen. So erklären einige Tester in ihrer Preview, dass es jetzt keine richtigen Pokecenter mehr gibt. Die sehen jetzt eher wie Tankstellen oder wie ein Kiosk aus, sodass ihr eure Pokémon jetzt ohne Tür (und Ladebildschirm) direkt wieder hochheilen oder einkaufen gehen könnt. Die Welt wirke dadurch viel dynamischer ohne die ständigen Ladebildschirme.

Was konnte man noch im Gameplay sehen? Sowohl der Grafikstil als auch das Gameplay erinnern überraschend stark an die bisherigen Spiele wie Schwert, Schild oder den Ableger Arceus:

Eurogamer erklärt in seiner Preview, dass sie in ihrer Session keine maximale Entfernung erreicht hätten, wie weit Spieler voneinander weg sein können. Das erinnert ein klein wenig an Genshin Impact, wo ihr auch jeweils am anderen Ende der Karte befinden könnt.

Was könnte euch bekannt vorkommen? In Karmesin und Purpur gibt es wieder Mehrspieler-Inhalte, die ihr bereits aus der 8. Generation kennen dürftet. Dazu gehören etwa die Raids (Schlachtzüge) gegen besonders große Pokémon und freundschaftliche beziehungsweise kompetitive Kämpfe gegen andere menschliche Mitspieler.

Erste Previews berichten über das neuste Pokémon-Spiel. Endlich gibt es auch mehr Informationen zum Multiplayer. MeinMMO erklärt euch, was ihr vom neuen Koop erwarten könnt und was nicht.

