Neues Pokémon Karmesin und Purpur zeigt Koop-Modus – Erinnert an Monster Hunter World

Pokémon Karmesin und Purpur zeigt im neuen Trailer einen Multiplayer-Modus, der an das Koop-Spielen aus Monster Hunter World erinnert. Man sieht 4 Spieler, die zusammen die Gebiete erkunden und in den Städten abhängen.

Das wurde gezeigt: Im neuen Trailer und während des Pokémon Presents am 3. August wurde der Koop-Modus von Pokémon Karmesin und Purpur vorgestellt. Im Trailer und auf Screenshots sieht man Teams von bis zu 4 Spielern, die in der Region von Paldea zusammen unterwegs sind.

Auch der Trailer legte einen Schwerpunkt auf das gemeinsame Spielen. So sollen die Trainer zusammen reisen, lernen und wachsen. Das wird dank des neuen Koop-Systems von Karmesin und Purpur möglich sein.

Wie funktioniert das Koop? In den neuen Pokémon-Games können sich Spieler in Teams von bis zu 4 Leuten zusammenschließen. Es erinnert von seiner Funktion her stark an Monster Hunter World, wo man ebenfalls in Teams von bis zu 4 Spielern losziehen und gemeinsam Monster jagen und Quests erledigen konnte.

Um dem Koop in Karmesin und Purpur beizutreten, müsst ihr die dafür vorgesehenen Union Circles benutzen. Danach könnt ihr gemeinsam mit euren Freunden verschiedene Gebiete in der Paldea-Region erkunden, wilde Pokémon bekämpfen oder zusammen in Hubs abhängen. Auch das Tauschen von Pokémon und Link Battles aus früheren Pokémon-Spielen kehren in Karmesin und Purpur natürlich zurück.

So sehen Pkémon aus, die von der Terakristallsierung verwandelt wurden.

Der neue Koop-Modus geht aber noch weiter und erlaubt euch, zusammen mit euren Partnern auch in den neuen Tera Raids zu kämpfen. Die Pokémon in diesen besonderen Raids werden durch ein geheimnisvolles Phänomen transformiert. Ihr könnt diese seltenen Pokémon mit euren Freunden bekämpfen und auch fangen.

Das Koop von Karmesin und Purpur ist also um einiges größer und ausgebauter als in früheren Pokémon-Spielen.

Wird es auch Couch-Koop geben? Eine große Einschränkung des Koop scheint es allerdings doch zu geben. Bisher war nur die Rede vom Online-Multiplayer. Ob die Freunde des gepflegten Couch-Koop ebenfalls auf ihre Kosten kommen, ist noch nicht bekannt.

Wann erscheinen die Spiele? Pokémon Karmesin und Purpur erscheinen bereits am 18. November 2022. Ihr müsst also nicht mehr allzu lange warten, bis ihr zusammen mit euren Freunden durch Paldea düsen und Pokémon fangen könnt.

Was haltet ihr von der Koop-Funktion in den neuen Pokémon-Games? Werdet ihr sie nutzen oder wollt ihr lieber alleine unterwegs sein? Schreibt es uns in die Kommentare.

Generation 9 von Pokémon angekündigt – Starter und alles, was wir wissen