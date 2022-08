Neuer Trailer zu Pokémon Karmesin & Purpur spaltet Fans: „Ambitioniert“ und „grob“

Am 18. November 2022 erscheinen die neuen Pokémon-Ableger „Karmesin“ und „Purpur“. Ein neuer Trailer soll euch nun auf die Abenteuer in der neuen Paldea-Region einstimmen.

Pokémon zeigt neue Informationen: Im „Pokémon Presents“-Stream am 03. August 2022 wurden nicht nur neue Inhalte für das Pokémon GO Fest vorgestellt, sondern in erster Linie die neuen Hauptspiele „Karmesin“ und „Purpur“ thematisiert.

Ein umfassender Einblick in die neue Paldea-Region zeigte allerhand Features, die Fans der Reihe in den neuen Ablegern erwarten können.

Dazu gehören unter anderem die legendären Pokémon „Koraidon“ und „Miraidon. Die sind offenbar früh anzutreffen und helfen euch als formwandelnde Reittiere dabei, die Welt zu bereisen.

Ein neues wichtiges Feature ist die „Terakristallisierung“. Das lässt eure Monster wie Edelsteine glänzen und verpasst ihnen eine Kristallkrone.

Doch auch spielerisch wird das wichtig: Jedes Monster hat einen „Tera-Typ“, der mit der Terakristallisierung aktiviert wird. Diesen Typen nimmt euer Pokémon dann an, außerdem verbessert der Effekt Attacken dieses Typs.

Das Spannende: Eure Monster können so ihren Typen wechseln. Ein Normal-Evoli kann so plötzlich zum Wasser-Typen werden und so eure Gegner überraschen. Zudem hat nicht jedes Exemplar eines Monsters denselben Tera-Typ. So sind beispielsweise auch Pflanzen- oder Feuer-Evoli denkbar.

Dazu kommen Features wie:

Tera-Raids, die ihr mit anderen Trainern spielen könnt. Hier könnt ihr neue Terakristall-Monster bekommen.

Drei Story-Stränge, die ihr nach Belieben vorantreiben könnt.

Neue regionale Versionen alter Monster, wie Paldea-Felino.

Neue Pokémon wie der Teighund „Hefel“.

Einen genaueren Einblick sehr ihr oben im neuen Trailer zum Spiel!

Pokémon-Fans diskutieren über neue Features – Sind nicht alle einig

Das sagen Fans: Schaut man sich in den Kommentaren auf YouTube zu dem Trailer um, oder auf reddit, findet man jede Menge Diskussionen zu dem Einblick in das Spiel. So freuen sich viele Spieler einfach auf die Rückkehr einiger Pokémon, und auch das neue Monster „Hefel“ findet schon Anklang. Vielleicht wird das der nächste Favorit nach dem Schweine-Monster „Lechonk“.

Ein Diskussionspunkt sind die drei neuen Story-Typen, die man im Spiel nach Belieben verfolgen können soll. Da fragt sich etwa ein User auf reddit: „Die drei Story-Arten klingen für mich sehr interessant, ich frage mich, wie vielfältig sie sind und ob man mehr als eine pro Spiel machen kann?“ (via reddit).

Darauf gibt es einige Antworten. Ein Spieler erklärt, dass alle parallel laufen und man so mehrere Fortschritts-Systeme im Spiel hat, was auch auf der Pokémon-Website bestätigt wird: „Erstaunlich ambitioniert für ein Pokémon-Spiel“, findet User AxLD (via reddit).

Allerdings gibt es an dieser Stelle auch Skepsis, wie innovativ das wirklich wird: „Es ist wahrscheinlich dasselbe wie in jedem anderen Pokémon-Hauptspiel: Liga-Story, Rivalen-Story und Bösewicht-Story. Nur eben in getrennte Handlungsstränge aufgeteilt und nicht ineinander verschachtelt“, vermutet User Daracaex (via reddit).

Bereits bestätigt ist an dieser Stelle schon, dass eine Story tatsächlich der Weg zum Champ sein wird. Welche Arenen man in welcher Reihenfolge angreift, ist dabei aber dem Spieler überlassen – ebenfalls eine Neuerung.

Ein weiterer Diskussionspunkt ist das neue Terakristall-Feature. Hier sind Fans gespalten: „Ich weiß nicht, wie sie es geschafft haben, eine neue Mechanik noch schlechter aussehen zu lassen als Gigantamaxing/Dynamaxing, aber sie haben es auf jeden Fall geschafft“, kritisiert sich etwa ein User auf reddit.

Das Kristall-Feature ändert den Typ, aber auch das Aussehen eurer Monster

Hier gibt es einiges an Zustimmung. So finden manche andere User die Kronen auf dem Kopf der Monster nicht gerade ansprechend.

Allerdings gibt es Lob für die Idee, damit Typenwechsel hervorrufen zu können: „Das Coole daran ist, dass dies Wettbewerbe wirklich interessant machen wird, mit Typ- und Fähigkeitskombinationen, die wir noch nie gesehen haben“, betont ein User (via reddit): „Das Schlimme daran ist, dass es irgendwie schrecklich aussieht, es ist so hell und grell, dass es mir buchstäblich in den Augen wehtut.“

Auch ein anderer User findet: „Von den Mechaniken her ist es definitiv interessanter, aber visuell ist es grob“ (via reddit).

Auch an anderer Stelle sprechen manche User von „grob“ – nämlich der Grafik generell. Hier gibt es wie schon bei früheren Ablegern wie Schwert / Schild oder Legenden: Arceus Kritik, dass diese einfach nicht mehr zeitgemäß sei.

Was haltet ihr von den neuen Editionen? Seid ihr gespannt darauf, oder sind sie eher nichts für euch? Erzählt es uns in den Kommentaren.