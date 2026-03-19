Twitch-Streamer präsentiert stolz seine Strategie für den schwersten Pokémon-Champ, wird sofort von Kollegen ausgelacht

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Twitch-Streamer präsentiert stolz seine Strategie für den schwersten Pokémon-Champ, wird sofort von Kollegen ausgelacht

Der Twitch-Streamer Sascha unsympathischTV Hellinger präsentierte seinen Kollegen Trymacs und Varion stolz seine Strategie in dem Spiel Pokémon Leuchtende Perle. Er will endlich den Champ Cynthia besiegen. Doch seine Strategie scheint einige Löcher zu haben, wie seine beiden Twitch-Kollgen ihm eröffnen.

Was ist das für eine Strategie? Momentan spielt der Twitch-Streamer und YouTuber unsympathischTV die Pokémon-Edition Leuchtende Perle, das Remake der 4. Generation, auf der Nintendo Switch. Schon einmal ist er gegen den Champ Cynthia gescheitert, doch jetzt hat sich unsympathischTV ein neues Team mit neuen Attacken zusammengestellt.

Das ist auch bitter nötig, denn Cynthia gilt in der Pokémon-Community als eine der stärksten Champs. Schuld daran sind unter anderem ihr Kryppuk und ihr Signature-Pokémon Knakrack.

In dem Team von unsympathischTV ist neben anderen Pokémon auch ein Ursaring. Ein mächtiges Normal-Pokémon, das unsympathischTV mit Schwerttanz und Hyperstrahl ausgestattet hat.

Diese Strategie präsentierte er Varion und Trymacs in ihrer neuen Folge Offline + Ehrlich auf Spotify. Doch seine Kollegen konnten über seine Strategie nur lachen.

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Ihr verarscht mich!

Warum geht die Strategie nicht auf? Schwerttanz ist zwar eine starke Attacke, da sie den Angriffswert um 2 Punkte steigen lässt, doch Hyperstrahl als Schadensausteiler macht in dieser Kombination mit Ursaring eher weniger Sinn.

Hyperstrahl ist ein Spezial-Angriff, Schwerttanz steigert aber nur den physischen Angriff. Außerdem besitzt Ursaring mehr physischen Angriff als speziellen. Es wäre also in diesem Fall schlauer, Ursaring mit einer starken physischen Attacke auszustatten, als auf einen Spezial-Angriff zu setzen.

Das erklärten Varion und Trymacs unsympathischTV in ihrem Gespräch, was den Streamer im ersten Moment etwas geschockt zurückließ: Ihr verarscht mich! […] Das macht hier jetzt alles gar keinen Spaß mehr. (Quelle: Spotify ab Minute 50:12).

Er verteidigte seinen Fehltritt damit, dass es lange her ist, dass er ein Pokémon-Spiel gespielt hat. Besonders traurig in diesem Kontext: unsympathischTV hatte seine letzten Pokédollar dafür ausgegeben, diese Attacken zu kaufen. Er hat jetzt leider also erstmal Geldprobleme.

Am Ende ermutigte Trymacs seinen Podcast-Kollegen aber trotzdem, so gegen Cynthia weiterzumachen, wie es sich unsympathischTV gedacht hat. Das wohl aber eher aus Schadenfreude.

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Trymacs, unsympathischT und Varion haben in der Vergangenheit auch in anderen Bereichen miteinander kollaboriert. Varion lud beispielsweise Trymacs zu seinem neuen Format auf YouTube ein, bei dem er ihn vor eine Reihe handwerklicher Aufgaben stellte: YouTuber fordert Trymacs mit handwerklichen Aufgaben heraus, belohnt ihn mit Pokémon-Boosterpacks

Quelle(n): Offline + Ehrlich auf Spotify
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