Gronkh listet seine Geheimtipps vom Summer Game Fest auf, braucht ne halbe Ewigkeit und sein Highlight kennt ihr nicht

Content Creator Gronkh war auf Twitch zu Gast im Fazit zum Summer Game Fest von Gamestar, GamePro und MeinMMO. Dort sprach er zusammen mit Maurice Weber über seine Highlights vom Event – und brauchte dafür ganz schön lange.

Was sind seine Highlights? Gronkh nimmt die Aufgabe ernst, wirklich alle Spiele aufzuzählen, die er sich aus dem Summer Game Fest gemerkt hat. Beim Event wurden nämlich zahlreiche Spiele in diversen Shows vorgestellt, die für ihn einen näheren Blick wert sind.

Gegenüber von Maurice Weber, Content Creator PhunkRoyal und Moderatorin Lea öffnet Gronkh im Twitch-Stream seine Liste und zählt über 40 Spiele auf. Dabei lässt er die großen Titel, die er eh im Blick habe, sogar weg und liest nur die Indie-Titel vor, die ihn interessieren würden. Dafür braucht er insgesamt über 70 Sekunden, in denen die anderen Gäste nur einmal dazwischenreden.

Die ganze Aktion dauert so lange, dass zwischendurch sogar Moderatorin Lea mit dem Kopf schüttelt, weil es einfach so viele Titel sind, die sich Gronkh aufgeschrieben hat.

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Größtes Highlight von Gronkh ist ein Indie-Titel

Hat Gronkh einen Favoriten? Als Moderatorin Lea Gronkh bittet, sein Most Wanted zu nennen, wenn er nur eines der Spiele direkt zocken könnte, nennt Gronkh Am I Nima. Dabei handelt es sich um ein storyfokussiertes Indie-Horrorspiel, bei dem es um einen Überlebenskampf im eigenen Kopf geht.

Ihr schlüpft in die Rolle eines kleinen Mädchens, das von ihrer eigenen Mutter in einem düsteren Keller eingesperrt wurde. Der Verstand des Mädchens ist zersplittert und die Mutter scheint nicht zu glauben, dass sie wirklich ihre Tochter ist.

Um zu entkommen, müsst ihr Prüfungen der Mutter in mehreren Räumen bestehen.

Gleichzeitig bleiben die Fragen, warum die Mutter einen überhaupt weggesperrt hat, was diese Tests zu bedeuten haben und ob ihr wirklich Nina seid.

Im Prinzip kombiniert ihr Gedanken und überzeugt dann die Mutter, dass ihr wirklich ihre Tochter seid. Das Spiel soll am 8. Oktober 2026 erscheinen und hat schon jetzt eine Demo auf Steam, wenn ihr mal in Gronkhs Most Wanted reinschnuppern wollt.

Beim Summer Game Fest gab es natürlich noch viele weitere Titel, die vorgestellt wurden, auch außerhalb der eigentlichen Hauptshow. Was sind eure Favoriten? Schreibt es uns gerne in die Kommentare! Alle Ankündigungen findet ihr hier. Die wichtigsten Ankündigungen findet ihr hier: Das vielleicht beste Summer Game Fest aller Zeiten – Alle Trailer mit den wichtigsten Ankündigungen in der Übersicht