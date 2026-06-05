Summer Game Fest 2026 startet heute Nacht: Alles zu Uhrzeit, Spielen und Leaks im Live-Ticker

Das Summer Game Fest 2026 startet in wenigen Stunden. Damit ihr nichts verpasst, verfolgen wir das Event mit einem Live-Ticker und liefern euch so alle Infos zur Startzeit, den Spielen sowie Leaks aus der Community.
Freitag, 05.06.2026
10:36 Uhr
Laut einem User auf Reddit soll ein Resident Evil: Code Veronica Remake auf dem Summer Game Fest 2026 angekündigt werden. Seine Quelle bezieht sich auf einem Video von ScreenFire Germany, die damals ebenfalls mit einer Vermutung zu Resident Evil: Requiem richtig lagen. (Quelle: www.youtube.com)
09:53 Uhr
Der X-User Zephryss (Quelle: x.com) hat schonmal alle angekündigten Titel sowie Gerüchte zusammentragen, die derzeit die Runde machen. Mit folgenden Titeln könnt ihr also vielleicht rechnen:
- Star Wars Zero Company (Bestätigt)
- Guild Wars (Bestätigt)
- Blood Message (Bestätigt)
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced
- Kena: Scars of Kosmora
- Devil May Cry 1 Remake
- Resident Evil 9 DLC
- Resident Evil Code Veronica Remake
- OD
- Kingdom Hearts 4
- Final Fantasy 7 Part 3
- Judas
- Star Wars Jedi 3
- Saw AAA Game
- Persona 6
- Persona 4 Revival
- Alien Isolation 2
- New Uncharted Game
- Hogwarts Legacy 2
- Cronos: Lazarus
- Marvel 1943: Rise of Hydra
- Metro 2039
- FromSoftware Pirate Game
09:10 Uhr
Guten Morgen und willkommen zu unserem Live-Ticker. Noch sind es einige Stunden bis zum Start des Events, doch wir beobachten schon mal die Lage und versorgen euch mit den wichtigsten Informationen zu Leaks und Gerüchten, damit ihr nichts verpasst – bleibt also gern dran!
Um welche Uhrzeit startet das Event? Das Summer Game Fest 2026 soll am 5. Juni 2026 um 23:00 Uhr deutscher Zeit losgehen. Hierbei handelt es sich um das Hauptevent, in dem die größeren Ankündigungen der Gaming-Branche präsentiert werden. Dieses läuft dann ungefähr bis zu 2 Stunden. Wer zuschauen will, kann das gern unter diesem Link: youtube.com.
Moderiert wird das Ganze, wie auch bei den Game Awards, vom ikonischen Geoff Keighley, der uns dabei begleitet und die jeweiligen Trailer vorstellen wird. Wie so oft gibt es vor dem Event auch den ein oder anderen Leak über kommende Spiele, und bis die Show losgeht, behalten wir deshalb alle sozialen Kanäle und Communitys so gut es geht im Blick, damit ihr über alle Neuigkeiten informiert seid.
Schaut also gern stündlich in unserem Live-Ticker vorbei, damit ihr nichts verpasst!
Summer Games Fest 2026: Spiele und Gerüchte
Welche Spiele sind schon bekannt? Das oben von uns eingebettete Video stellt den Hype-Trailer zum Event dar und dieser zeigt einige Spiele, die Thema sein werden. Dazu gehören:
- Assassin’s Creed: Black Flag Resynced
- Clutch
- 007 First Light
- ILL
- Gothic Remake
- Star Wars: Galactic Racer oder Star Wars Zero Company
- The Blood of Dawnwalker
- Blood Message
- Fortnite
- Among Us
Wie ihr seht, sind auch einige schon veröffentlichte Spiele dabei. Wundert euch nicht darüber, denn das Event wird auch gern dafür genutzt, diese zu bewerben. Fortnite ist in diesem Falle zudem dabei, weil die neue Season 3 von Chapter 7 ansteht, die ebenfalls einige Stunden nach dem Event veröffentlicht werden soll.
Gibt es Gerüchte zu Spielen? Ja, die gibt es. Einige Titel wurden schon von Leakern angekündigt, die eventuell in das Rampenlicht des Summer Game Fests 2026 rücken könnten. Dazu gehören:
- Final Fantasy 7 Part 3
- Alien Isolation 2
- Intergalactic: The Heretic Project
- Marvel 1943: Rise of Hydra
- Ein Kampfspiel von DC (Injustice 3?)
- Metro 2039
- Halo: Campaign Evolved
- Hogwarts Legacy
Weitere mögliche Auftritte könnten ebenfalls sein:
- Resident Evil 9 DLC
- Resident Evil Code Veronica Remake
- Forza Horizon 6 PS5 Release Date
- Castlevania Belmont’s Curse
- Monster Hunter Wilds DLC
- Light No Fire
- Kena: Scars of Kosmora
- Star Wars Jedi 3
- Jurassic Park Survival
- Lords of the Fallen 2
- Beast of Reincarnation
- Persona 6
- Fallout 3 Remake
Solltet ihr mehr Infos zum Event und den einzelnen Terminen haben wollen, könnt ihr gern in unserer Übersicht vorbeischauen. Dort findet ihr auch alle wichtigen Details und die notwendigen Links, um pünktlich zuschalten zu können: Summer Game Fest im Juni 2026: Termine, Uhrzeiten, Streams und mehr
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