Summer Game Fest 2026 startet heute Nacht: Alles zu Uhrzeit, Spielen und Leaks im Live-Ticker

Das Summer Game Fest 2026 startet in wenigen Stunden. Damit ihr nichts verpasst, verfolgen wir das Event mit einem Live-Ticker und liefern euch so alle Infos zur Startzeit, den Spielen sowie Leaks aus der Community.

10:36 Uhr Laut einem User auf Reddit soll ein Resident Evil: Code Veronica Remake auf dem Summer Game Fest 2026 angekündigt werden. Seine Quelle bezieht sich auf einem Video von ScreenFire Germany, die damals ebenfalls mit einer Vermutung zu Resident Evil: Requiem richtig lagen. (Quelle: www.youtube.com) 09:53 Uhr Der X-User Zephryss (Quelle: x.com) hat schonmal alle angekündigten Titel sowie Gerüchte zusammentragen, die derzeit die Runde machen. Mit folgenden Titeln könnt ihr also vielleicht rechnen: Star Wars Zero Company (Bestätigt)

Guild Wars (Bestätigt)

Blood Message (Bestätigt)

Assassin’s Creed Black Flag Resynced

Kena: Scars of Kosmora

Devil May Cry 1 Remake

Resident Evil 9 DLC

Resident Evil Code Veronica Remake

OD

Kingdom Hearts 4

Final Fantasy 7 Part 3

Judas

Star Wars Jedi 3

Saw AAA Game

Persona 6

Persona 4 Revival

Alien Isolation 2

New Uncharted Game

Hogwarts Legacy 2

Cronos: Lazarus

Marvel 1943: Rise of Hydra

Metro 2039

FromSoftware Pirate Game 09:10 Uhr Guten Morgen und willkommen zu unserem Live-Ticker. Noch sind es einige Stunden bis zum Start des Events, doch wir beobachten schon mal die Lage und versorgen euch mit den wichtigsten Informationen zu Leaks und Gerüchten, damit ihr nichts verpasst – bleibt also gern dran!

Um welche Uhrzeit startet das Event? Das Summer Game Fest 2026 soll am 5. Juni 2026 um 23:00 Uhr deutscher Zeit losgehen. Hierbei handelt es sich um das Hauptevent, in dem die größeren Ankündigungen der Gaming-Branche präsentiert werden. Dieses läuft dann ungefähr bis zu 2 Stunden. Wer zuschauen will, kann das gern unter diesem Link: youtube.com.

Moderiert wird das Ganze, wie auch bei den Game Awards, vom ikonischen Geoff Keighley, der uns dabei begleitet und die jeweiligen Trailer vorstellen wird. Wie so oft gibt es vor dem Event auch den ein oder anderen Leak über kommende Spiele, und bis die Show losgeht, behalten wir deshalb alle sozialen Kanäle und Communitys so gut es geht im Blick, damit ihr über alle Neuigkeiten informiert seid.

Schaut also gern stündlich in unserem Live-Ticker vorbei, damit ihr nichts verpasst!

Video starten Das Summer Game Fest 2026 zeigt in einem kurzen Teaser, was euch erwartet Autoplay

Summer Games Fest 2026: Spiele und Gerüchte

Welche Spiele sind schon bekannt? Das oben von uns eingebettete Video stellt den Hype-Trailer zum Event dar und dieser zeigt einige Spiele, die Thema sein werden. Dazu gehören:

Assassin’s Creed: Black Flag Resynced

Clutch

007 First Light

ILL

Gothic Remake

Star Wars: Galactic Racer oder Star Wars Zero Company

The Blood of Dawnwalker

Blood Message

Fortnite

Among Us

Wie ihr seht, sind auch einige schon veröffentlichte Spiele dabei. Wundert euch nicht darüber, denn das Event wird auch gern dafür genutzt, diese zu bewerben. Fortnite ist in diesem Falle zudem dabei, weil die neue Season 3 von Chapter 7 ansteht, die ebenfalls einige Stunden nach dem Event veröffentlicht werden soll.

Gibt es Gerüchte zu Spielen? Ja, die gibt es. Einige Titel wurden schon von Leakern angekündigt, die eventuell in das Rampenlicht des Summer Game Fests 2026 rücken könnten. Dazu gehören:

Final Fantasy 7 Part 3

Alien Isolation 2

Intergalactic: The Heretic Project

Marvel 1943: Rise of Hydra

Ein Kampfspiel von DC (Injustice 3?)

Metro 2039

Halo: Campaign Evolved

Hogwarts Legacy

Weitere mögliche Auftritte könnten ebenfalls sein:

Resident Evil 9 DLC

Resident Evil Code Veronica Remake

Forza Horizon 6 PS5 Release Date

Castlevania Belmont’s Curse

Monster Hunter Wilds DLC

Light No Fire

Kena: Scars of Kosmora

Star Wars Jedi 3

Jurassic Park Survival

Lords of the Fallen 2

Beast of Reincarnation

Persona 6

Fallout 3 Remake

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Solltet ihr mehr Infos zum Event und den einzelnen Terminen haben wollen, könnt ihr gern in unserer Übersicht vorbeischauen. Dort findet ihr auch alle wichtigen Details und die notwendigen Links, um pünktlich zuschalten zu können: Summer Game Fest im Juni 2026: Termine, Uhrzeiten, Streams und mehr