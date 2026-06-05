Sega zeigt endlich ersten richtigen Trailer zu Alien Isolation 2, lässt den Xenomorph erstmals auf eine Kolonie los

Im Zuge des Summer Game Fests 2026 zeigte Sega einen ersten richtigen Trailer zu Alien Isolation 2. Statt sich nur auf ein Schiff zu konzentrieren, ist man 12 Jahre nach dem ersten Teil jetzt auf einem Kolonieplaneten unterwegs.

2014 veröffentlichte Sega Alien Isolation vom Entwickler Creative Assembly. Schon länger ist bekannt, dass eine Fortsetzung in Arbeit ist. Auf dem Summer Game Fest 2026 zeigte man jetzt auch einen richtigen ersten Trailer.

Viel zum Gameplay sieht man leider noch nicht, aber diesmal scheint der Xenomorph die Spieler nicht nur auf einem Raumschiff zu terrorisieren.

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Ein größeres Jagdgebiet

Was sieht man im Trailer? Der erste Trailer zeigt nicht nur eine scheinbar verlassene Raumstation, man sieht auch eine Art Dschungel und einen Sumpf. Scheinbares Gameplay gibt’s nur kurz aus der Ego-Perspektive zu sehen.

Natürlich darf das legendäre Monster nicht fehlen. Der klassische Xenomorph lässt sich blicken und zeigt direkt sein sabberndes Maul. Wie man aber sehen kann, hat man schon mal einen Flammenwerfer im Repertoir, um sich zumindest kurzzeitig gegen das Alien wehren zu können.

Aber auch andere Gefahren scheint es in Alien Isolation 2 zu geben. Zumindest sieht man einen scheinbar toten Körper, der in der Luft fliegt – sowas kann ein Xenomorph eigentlich nicht. Ob es noch andere Menschen oder Kreaturen geben wird, zeigt der Trailer aber nicht.

Am Ende des Trailers erklärten die Entwickler auf der Bühne noch, dass man sich diesmal auf einer unerwarteten Kolonie-Welt befindet. Das bekannte Filmmonster hat also einen noch größeren Spielplatz.

Freut ihr euch schon auf das nächste Survival-Game, bei dem ihr den Xenomorph überleben müsst? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Falls ihr mehr zum legendären Monster aus dem Alien-Universum wissen wollt, haben wir den perfekten Artikel für euch: Alles, was ihr zum legendären Xenomorph wissen müsst