Alle kennen den Predator, aber die wenigsten wissen, was er wirklich ist

Der Predator gehört neben dem Xenomorph zu einem der bekanntesten Monster aller Zeiten, der nicht nur in Filmen, sondern auch in anderen Werken Auftritte hatte. Hinter dem Jäger aus dem Weltall steckt aber mehr als ein fieses Alien.

Der Predator erblickte 1987 das erste Mal das Licht der Welt im Film „Predator“ von Jon McTiernan. Im südamerikanischem Dschungel muss eine Spezialeinheit Überlebende eines Flugzeugabsturzes retten. Geleitet wird die Spezialeinheit von Dutch, gespielt von Arnold Schwarzenegger.

Die Mission gestaltet sich schwieriger, als man denkt. Ein hochentwickeltes Alien, der Predator, jagt die Mitglieder der Spezialeinheit.

Anders als monströse Aliens, die instinktiv handeln, war der Predator methodisch, geübt und intelligent. Hinter dem ersten Predator steckte ein Mann im Kostüm.

Der Mann hinter der Maske

Wer steckt hinter dem Predator? Der erste Predator, den man auf der großen Leinwand sehen konnte, war keine Puppe oder CGI, er wurde von Kevin Peter Hall gespielt. Sci-Fi-Fans könnten ihn als Leyor aus Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert kennen. Durch seine Statur von fast 2,2 m spielte er vorher schon den Bigfoot in Bigfoot und die Hendersons.

In einem Behind-The-Scenes (Quelle: YouTube) erklärt Carl Weathers, dass er die perfekte Wahl war und mit Make-up und Kostüm glaubwürdig zeigen konnte, dass Schwarzenegger im Film in Gefahr ist. Auch im zweiten Teil verkörperte Hall eine Variante des Aliens. Für das Kostüm musste Hall auch nicht verkabelt sein.

Das wichtigste Merkmal des Predators ist der Kopf, der nicht nur aus der Maske besteht, sondern auch aus dem Insekten-ähnlichen Schädel dahinter.

Wie die Stan Winston School of Character Arts in einem Blog erklärt, wurde das Design des Predators von Gemälden von Rastafari-Kriegern inspiriert, die der Produzent Joel Silver in seinem Büro hatte. Der Predator bestand aus einem Kostüm und einem mechanischen Kopf, der aus Stoßzähnen, einem Mundwerk und einem animatronischem Gesicht bestand.

Um den Mund des Predators bewegen zu können, installierte man einen Servomotor, der einzelne Teile bewegte. Zusammen mit der künstlichen Haut, die über den mechanischen Kopf gelegt war und dem Design, entstand der insektenartige Look des Kopfes.

Das war aber nur der Anfang des Predators. Abseits der filmischen Umsetzung entwickelte sich ein ganzes Universum um das Sci-Fi-Monster herum.

Mehr Behind-the-Scenes zum Anzug des Predators findet ihr hier:

Der Predator war so beliebt, dass sich ein ganzes Universum um ihn bildete

Was ist der Predator eigentlich? Die Predator heißen innerhalb ihrer Lore eigentlich Yautja. Ihr Heimatplanet heißt Yautja Prime. Sie sind eine Alien-Spezies, die auf das Jagen spezialisiert ist. Die Jagd ist dabei wie eine Art Sport oder heiliges Ritual. Das Opfer wird beobachtet, gestalkt und letztendlich erjagt.

Die Yautja sind technisch weiter fortgeschritten als die Menschen und nutzen neben futuristischen Waffen auch Gadgets wie einen Wärmesicht-Helm und die Fähigkeit, sich unsichtbar zu machen. Wie man in diversen Filmen sehen kann, nutzen sie aber auch Speere oder andere rudimentäre Waffen zur Jagd. Haben sie ein Ziel erjagt, nehmen sie eine Trophäe, beispielsweise in Form von Knochen, an sich.

Predator sind größer und physisch stärker als Menschen, können deutlich länger leben und kommunizieren über den ikonischen Klick-Sound aus ihren Mündern. Sie pflanzen sich vermutlich wie andere Säugetiere fort, eine genauere Erklärung dazu gab es bisher aber in keinem Werk.

Die Yautja haben verschiedene Clans, die sich von ihren Jagdstrategien und -gebieten unterscheiden. Obwohl sie technisch so weit fortgeschritten sind, erinnert ihre Kultur an alte Kriegerstämme. Im Buch zu Alien vs. Predator erfährt man zusätzlich auch, dass sie einen Kriegs-Gott verehren (via Screen Rant).

Haben die Predator eine Hierarchie? Ja, innerhalb der Clans und auf Yautja Prime ist der Wert eines einzelnen Yautja mit seinen Jagderfolgen gleichzusetzen. Im neuesten Film der Franchise, Killer of Killers, sieht man zudem, dass es einen König gibt.

Man sieht im Film, wie er den Kampf von 3 Menschen in einer Arena beginnen lässt und dass er ein besonderes Schiff hat. Außerdem befehligt er andere Yautja. Hierbei ist aber unklar, ob er mehrere Clans befehligt oder nur einen ziemlich großen (Quelle: avpcentral.com).

Jede Jagd hat auch Regeln

Gibt es Regeln, an die sich Predator halten? Die Yautja haben einen Ehrenkodex, an denen sie sich mal mehr, mal weniger halten. Dort gibt es aber Regeln, die bei der Jagd berücksichtigt werden sollen.

Unschuldige dürfen nicht gejagt werden. Was genau als unschuldig gilt, ist unklar, da man sich aber mit dem Gejagten profilieren möchte, ergibt es Sinn, dass man nur Gegner jagt, die sich auch wehren können.

gilt, ist unklar, da man sich aber mit dem Gejagten profilieren möchte, ergibt es Sinn, dass man nur Gegner jagt, die sich auch wehren können. Als Jäger sollen Yautja in der Unsichtbarkeit agieren. Ihre Taten sollen nicht öffentlich gesehen werden.

Als heiliges Ritual soll sich ein Yautja nur auf die Jagd fokussieren.

Waffen und Ausrüstung müssen wiedergeholt werden.

Getötete Clanmitglieder sollen geborgen werden.

Man soll allein oder in einer kleinen Gruppe jagen, große Gruppen seien unehrenhaft.

Die Jagd soll weitestgehend fair für beide Seiten ablaufen. Technik soll nicht dafür sorgen, dass das Opfer keine Chance mehr hat.

für beide Seiten ablaufen. Technik soll nicht dafür sorgen, dass das Opfer keine Chance mehr hat. Andere Yautja sollen nicht getötet werden, außer sie haben gegen Clan-Bräuche verstoßen und wurden zum Tode verurteilt.

Schafft es ein Mensch, einen Yautja zu besiegen, scheinen sie ihnen Respekt zu zollen. In Predator 2 erhielt Mike Harrigan eine Pistole von anderen Yautja, nachdem er seinen Jäger getötet hatte. In Killer of Killers werden 3 Menschen, die erfolgreich einen Yautja getötet haben, in eine Arena entführt, um gegeneinander zu kämpfen. Der Gewinner hätte die Ehre, gegen den König zu kämpfen.

Wie kann ich mehr über den Predator erfahren? Neben all den Filmen (der neuste erschien erst dieses Jahr) gibt es viele Spiele, Bücher und Comics zum Predator. Vor allem in den Comics gibt es viele Geschichten mit diversen Ausgangssituationen. Auch Crossover mit Marvel-Helden gibt es, doch beim Predator müssen viele schnell an ein anderes Alien denken: