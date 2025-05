Alle kennen Godzilla, aber die wenigsten wissen, was er wirklich ist

Fast jeder hat schon mal den einprägsamen Schrei von Godzilla gehört. In seiner mittlerweile 70-jährigen Historie hatte das riesige Monster unzählige Filme. Dabei ist er viel mehr als eine einfache Riesenechse.

Godzilla ist eines der wichtigsten Monster der Filmgeschichte. Seinen ersten Auftritt hatte das Monster 1954 im Film Godzilla vom Regisseur Ishirō Honda, der auch das Drehbuch geschrieben hat. Bis zum heutigen Tag gibt es 38 Filme und noch diverse Serien, Spiele und andere Werke.

Godzilla heißt im Japanischen übrigens Gojira und besteht aus den Worten gorira (Gorilla) und kujira (Wal).

Innerhalb von 70 Jahren hat Godzilla mehrere Varianten bekommen, weshalb es auch verschiedene Ursprungsgeschichten gibt. In diesem Artikel konzentrieren wir uns hauptsächlich auf die Entstehung von Godzilla, beziehen aber auch die Filme Godzilla Minus One und Shin Godzilla ein.

Godzilla der Dinosaurier

Was ist Godzilla überhaupt? Im ersten Film, der auch die Showa-Ära (1954 bis 1989) startete, war Godzilla ursprünglich eine Art Dinosaurier, der wohl im Meer als auch im Land lebte. Doch es kam auf der Inselkette Bikini-Atoll zu Kernwaffentests der USA.

Die sorgten dafür, dass Godzilla mutierte und zu der Riesenechse wurde, die später Japan zerstört. Im Film selbst geht die Figur Dr. Yamane davon aus, dass die Bombe auch den Lebensraum von Godzilla zerstörte, weshalb er dann an Land kam.

Ähnliches sieht man auch im Film Godzilla Minus One (2023). Am Anfang des Films kämpfen japanische Soldaten auf einer Insel gegen einen Dinosaurier, gegen den sie nichts ausrichten können. Dieser ist aber nur so groß wie ein Lastwagen. Später wird auch aus dieser Kreatur der Koloss Godzilla.

Durch die Mutation erlangte Godzilla auch seinen zerstörerischen Atomic Breath . Das ist sein radioaktiver Laserstrahl, der wie eine Massenvernichtungswaffe ganze Städte zerstören kann. Seine reine Existenz ist in vielen Varianten eine Gefahr, weil er radioaktive Strahlung ausstößt.

Am Ende des ersten Films wird Godzilla auch durch eine andere Waffe der Menschen getötet. Im 2. Film taucht aber ein anderer Godzilla auf, der auch der Protagonist vieler weiterer Fortsetzungen wurde.

Godzilla ist mehr als ein großes Monster, er ist ein Symbol

Was symbolisiert Godzilla? Wie man es im ersten Film sehen kann, ist Godzilla kein grundsätzlich böses Monster, dass die Menschheit bewusst zerstören will. Godzilla ist auch nur ein Opfer nuklearer Waffen und eben ein Symbol für die Katastrophen in Hiroshima und Nagasaki, nachdem zum ersten Mal in der Geschichte Atombomben genutzt worden sind.

Diese Traumabewältigung wird noch deutlicher am Ende des Films. Dort sagt Dr. Yamana: Aber wenn wir weiterhin Atomtests durchführen, ist es möglich, dass irgendwo auf der Welt wieder ein Godzilla auftaucht (via inkstickmedia.com).

Obwohl viele Filme mit Godzilla alberner und actionreicher wurden, kehrte die Reihe immer wieder zu diesen Themen zurück. Wie Billy Bernfeld für The Crescent Magazine schreibt, sei der Film Shin Godzilla von 2016 eine Metapher für die Fukushima-Katastrophe.

Durch ein Erdbeben entstand 2011 ein Tsunami, der das Kernkraftwerk in Fukushima beschädigte. Dadurch entwichen radioaktive Stoffe und verseuchten Teile des Landes.

Shin Godzilla beschäftigt sich nicht nur mit dem Monster, das in diesem Film ein noch schrecklicheres Design bekommen hat, sondern kritisiert auch die japanische Bürokratie.

Obwohl der allererste Godzilla nur ein Typ in einem Kostüm war, versteckte sich viel mehr in dem Monster, das ganze Großstädte zerstören kann. Das ist wohl auch der Grund, warum die Faszination auch nach 70 Jahren noch anhält. Ein anderes großes Monster findet ihr hier: Alle kennen die Sandwürmer aus Dune, aber die wenigsten wissen, was sie wirklich sind