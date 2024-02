Dune 2 ist der große Blockbuster 2024, aber ein Godzilla-Film von 2023 ist angeblich noch besser

Dune: Part Two wird von Film-Fans als der große Blockbuster dieses Jahr heiß erwartet. Jedoch schneidet laut der Kritiker-Reviews ein Sci-Fi-Streifen von letztem Jahr noch etwas besser ab und das, obwohl die Differenz in den Budgets gewaltig ist.

Mit Dune: Part Two erscheint bald die Fortsetzung des großen Blockbusters rund um den Wüstenplaneten Arrakis. Laut Variety soll das Budget des Films ganze 190 Millionen Dollar umfasst haben.

Dementsprechend hoch ist auch die Erwartungshaltung an Dune 2. Bisher konnte der Film aber zumindest schonmal einen Großteil der Kritiker überzeugen.

So kommt er auf Rotten Tomatoes auf 97 % im Tomatometer, bei insgesamt 156 Reviews (Stand: 27. Februar 2024).

Dune 2 wird damit bereits hervorragend bewertet. Doch ein deutlich günstigerer Sci-Fi-Film, der Ende 2023 herauskam, schneidet bei den Kritikerstimmen auf Rotten Tomatoes noch ein bisschen besser ab: Godzilla Minus One.

Godzilla Minus One als Überraschungshit in 2023

Was ist Godzilla Minus One? Godzilla Minus One spielt nach dem Zweiten Weltkrieg. Gerade als Japan sowieso schon in der Krise steckt und unter den Folgen des Krieges leidet, taucht auch noch das riesige Monster auf und bedroht die Städte und ihre Einwohner.

Der Film erschien am 3. November 2023 in Japan und wurde ab dem 1. Dezember 2023 weltweit in den Kinos gezeigt.

Wie Variety schrieb, handelte es sich hierbei um eine Produktion im Wert von 15 Millionen Dollar. Damit kostete Godzilla Minus One einen Bruchteil von Dune 2, kam aber ausgezeichnet bei Zuschauern und Kritikern an.

So bekommt der Film auf Rotten Tomatoes aktuell:

98 % beim Tomatometer bei 171 Reviews

98 % beim Audience Score

Kritiker loben Godzilla Minus One für seine packende Geschichte, die für einen Monster-Film sehr menschlich und berührend ausfällt. Aber auch die Special Effects überzeugen, trotz des kleineren Budgets.

Damit schneidet der Sci-Fi-Film momentan sogar noch ein kleines bisschen besser ab als die kommende Dune-Fortsetzung, wenn man allein auf die Kritiker-Reviews auf Rotten Tomatoes schaut.

Mehr zum kommenden Blockbuster Dune: Part Two findet ihr auch bei unseren Kollegen von Filmstarts: In 2 Tagen startet DAS Science-Fiction-Ereignis 2024 im Kino: Trailer zum Leinwand-Epos “Dune 2”

Godzilla Minus One war letztes Jahr ein absoluter Überraschungshit, der trotz seines geringen Budgets die Kritiker für sich gewinnen konnte, während man von einem so großen Titel wie Dune 2 bereits erwartet, dass er die Zuschauer umhauen wird.

Es bleibt abzuwarten, wie die beiden Sci-Fi-Filme im Vergleich abschneiden, sobald Dune: Part Two in die Kinos kommt und auch von den Zuschauern eine Bewertung erhält.

Wann erscheint Dune 2 in den Kinos? Die Fortsetzung von Dune wird am 29. Februar 2024, also in 2 Tagen, den deutschen Kinostart haben.

Eigentlich sollte Dune: Part Two schon im November 2023 herauskommen. Jedoch hatte sich der Start wegen des Drehbuchautoren-Streiks nach hinten verschoben.

MeinMMO-Autor Niko Hernes hat sich Godzilla Minus One im Kino angeschaut. Hier findet ihr seine Meinung zu dem Sci-Fi-Film: Ich hatte nach langer Zeit wieder richtig Gänsehaut im Kino und Schuld ist Godzilla Minus One