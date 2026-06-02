Neue Survival-Serie macht’s wie Fritz Meinecke, ahmt Staffel 1 von 7 vs. Wild nach

Nicht nur 7 vs. Wild will zurück zu seinen Wurzeln, auch ein neuer Konkurrent versucht, das umzusetzen, was die Survival-Show einst populär gemacht hat.

Was ist das für eine Serie? 6 Districts ist eine eigene Serie, ganz im Sinne von 7 vs. Wild. 6 Kandidaten müssen für 6 Tage in 6 unterschiedlichen, namensgebenden Distrikten aushalten. Die Serie stammt nicht von Fritz Meinecke, der CaliVision oder anderen Ex-Teilnehmern, sondern bezeichnet sich selbst als Selfmade-Community-Projekt.

Besonders spannend scheinen dabei die namensgebenden Distrikte zu sein. Die Kandidaten haben im Gegensatz zu 7 vs. Wild nicht möglichst gleiche Voraussetzungen, stattdessen hat jeder seinen eigenen Distrikt mit eigenen Möglichkeiten und Widrigkeiten.

Passend dazu wird die Ausrüstung auch nach dem Distrikt verteilt. Ein schwierigerer Ort bekommt mehr Ausrüstung, ein leichterer Ort weniger Ausrüstung. So ergibt sich eine Balance, die auch für die Herausforderungen wichtig wird.

Auf Knossi müsst ihr bei 6 Districts verzichten:

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Challenges kehren zurück

Was hat es mit den Herausforderungen auf sich? Die Macher von 6 Districts haben sich ganz klar Staffel 1 von 7 vs. Wild und die Ursprungsidee von Fritz Meinecke zum Vorbild genommen und die Herausforderungen der Show wieder zurückgebracht. Dabei werden die Teilnehmer jeden Tag eine Aufgabe absolvieren müssen.

Je nach dem Abschneiden der Überlebenden erhalten sie Punkte, aus denen sich dann am Ende der Gewinner von 6 Districs ergibt. Welche Challenges in der Serie landen, ist dabei noch offen. Hier sollen die Zuschauer unter dem Trailer auf YouTube ihre Ideen in den Kommentaren dalassen.

Hier könnt ihr den Trailer der Show sehen:

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Wer steckt hinter der Serie? Die Serie ist ein Community-Projekt von den Gründern York Hovest und Florian Deimer. Ersten Gerüchten nach sollte auch Survival-Experte Joe Vogel hinter der Show stecken, dies scheint nach dem ersten Trailer jedoch nicht mehr so.

Eine Besonderheit gibt es auch zur Ausstrahlung: Die Folgen landen bei den Kandidaten selbst zeitgleich auf YouTube, man braucht also keinen Account bei Amazon, um die Serie zu verfolgen.

Dennoch läuft die Serie nicht ganz ohne bekannte Gesichter. Schon im Trailer ist als Sprecher der Meeresbiologe Robert Marc Lehmann von Mission Erde zu hören, der das Abenteuer einleitet. Los geht die Show ab dem 10. Juli 2026 auf YouTube.

Glaubt ihr, die Serie kann 7 vs. Wild einholen, oder denkt ihr, das Format an sich ist inzwischen einfach am Ende? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Auch bei 7 vs. Wild läuft derzeit eine neue Serie und die tobt sich richtig aus: 7 vs. Wild stellt fest, dass sie die Ideen von Fritz Meinecke brauchen, altes Konzept kehrt zurück