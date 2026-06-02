Koop-Spiel sammelt 17 Millionen von Investoren ein, scheitert danach krachend auf Steam

Das Indie-Spiel Starlight ReVolver hat schon vor Release für viel Aufsehen gesorgt und ist dennoch auf Steam krachend gescheitert. Die Hintergründe zeigen, worum es wirklich ging.

Was war das für ein Spiel? Starlight ReVolver startete als großer Hoffnungsträger auf Steam. Das isometrische 3-Spieler-Koop-Roguelite orientierte sich an Genre-Größen wie Hades und überzeugte durch den bunten Anime-Artstyle viele Spieler sofort.

Auf TikTok ging der Titel viral und sammelte dadurch über 100.000 Wishlists auf Steam. Auch die Demo gehörte beim Steam Next Fest 2025 zu den meistgespielten überhaupt. Die Entwickler, Pad Labs, investierten zudem stark in Promo-Aktionen und Kollaborationen mit Content-Creatorn. Alles sah nach einem sicheren Indie-Hit aus, doch dann kam es anders, wie der YouTube-Kanal Akshon zeigt.

Hier könnt ihr den Trailer sehen:

Video starten Starlight ReVolver zeigt im Trailer wie actionreich das ARPG auf Steam aussieht Autoplay

Geld nicht nur für ein Spiel

Wofür haben die Entwickler so viel investiert? Ein Post des Gründers Daniel Zho enthüllte, dass das Studio unglaubliche 17,5 Millionen US-Dollar von sogenannten Venture-Captial-Gebern eingesammelt hatte – absurd viel für ein unbekanntes Indie-Team. Die Community wurde misstrauisch. Es stellte sich heraus, dass Zho zuvor tief im Krypto-Sektor gearbeitet hatte.

Doch das Geld floss nicht nur in das Spiel. Die mächtigen Investoren steckten die Millionen eigentlich in eine andere Vision: Eine Art „Anime-Roblox“. Pad Labs entwickelte im Hintergrund eine KI-gestützte UGC-Plattform (User Generated Content). Spieler sollten Werkzeuge erhalten, um mit KI eigene Anime-Spiele zu erschaffen. Starlight ReVolver war primär als Aushängeschild und Proof-of-Concept für diese viel größere Technologie-Plattform gedacht.

Woran ist das Spiel wirklich gescheitert? Als Starlight ReVolver im August 2025 in den Early Access startete, fielen die Spielerzahlen katastrophal aus: Gerade einmal 499 Spieler loggten sich laut SteamDB gleichzeitig zum Peak ein.

Zum einen sorgten die Leaks über die Krypto-Vergangenheit und die KI-Plattform für einen massiven Shitstorm. Viele hielten das Projekt für einen Krypto- oder NFT-Scam und boykottierten es, wodurch kaum jemand bereit war, Geld auszugeben.

Zum anderen war das Spiel selbst bei Release in einem extrem schlechten technischen Zustand. Charaktere clippten aus der Welt, Ingame-Währung verschwand von Accounts und das essenzielle Multiplayer-System funktionierte für viele nicht und das für 20 Euro.

So blieb das Interesse völlig aus. Drei Monate nach Release entließ Pad Labs die halbe Belegschaft. Im Februar 2026 wurde das Studio komplett geschlossen. Weder das Spiel noch die groß angekündigte KI-Plattform erblickten jemals vollständig das Licht der Welt – und die 17 Millionen Dollar verpufften im Nichts.

Obwohl die Vorzeichen den Titel eigentlich zu einem der nächsten Indie-Hits hätten katapultieren sollen, sind die Entwickler von Starlight ReVolver am Ende über ihre eigenen Geldgeber gestolpert und konnten die Spieler nicht von ihrem Titel überzeugen. Ein anderes erfolgreiches Indie-Spiel hat das jedoch geschafft: Entwickler auf Steam baut ein kleines Spiel in 2 Monaten, verkauft es für 3 € und ist jetzt Millionär