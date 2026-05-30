Gaming wird immer teurer: Steam-Empfehlungen von der Redaktion für unter 20 Euro

Sparfüchse, aufgepasst: Die MeinMMO-Redaktion nennt euch ihre persönlichen Spiele-Highlights auf Steam, die ihr derzeit für unter 20 Euro eurer Sammlung hinzufügen könnt.

Egal, ob es um Hardware-Anschaffungen für den PC, den Kauf eines Steam Decks oder der Nintendo Switch 2 oder die Preise von Abo-Services wie dem Game Pass geht: Die Preise steigen, das Hobby wird teurer. Das kann zeitweise ganz schön deprimieren und den Umgang mit dem Hobby verändern – wie auch unsere aktuelle Umfrage zu dem Thema zeigt.

Zur Wahrheit gehört es aber auch, dass die Auswahl an preisgünstigen, richtig guten Spielen so groß ist wie wohl noch nie zuvor. Auf dieser und den folgenden Seiten möchten wir euch die persönlichen Schnäppchen-Highlights der MeinMMO-Redaktion auf Steam nennen.

Also: Welche Spiele auf Steam können wir euch empfehlen, die aus unserer Sicht richtig gut sind und derzeit weniger als 20 Euro kosten? Das Ergebnis ist eine kunterbunte Liste, in der für jeden was dabei sein sollte. Los geht’s!

Steam-Tipp für unter 20 €: Cinderia – prima Alternative zu Hades

Video starten Cinderia: Trailer des Action-Roguelites zum Early Access Start auf Steam Autoplay

Genre: Temporeiche Roguelite-Action

Temporeiche Roguelite-Action Preis: 17,49 Euro

17,49 Euro Release: 30. März 2026 (Early Access)

30. März 2026 (Early Access) Steam-Bewertung: 87 Prozent positiv

87 Prozent positiv Cinderia auf Steam

Niko empfiehlt: Obwohl sich Cinderia erst im Early Access befindet, ist es eines der besten Roguelikes, das man am ehesten mit Hades vergleichen kann. Das Gameplay ist schnell, steuert sich präzise und die vielen Items und Fähigkeiten ermöglichen übermächtige Builds. Dank des sympathischen Anime-Looks unterscheidet es sich auch visuell angenehm von anderen Genre-Vertretern.