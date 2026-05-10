Die Nintendo Switch 2 hat mich verloren, dabei bin ich seit 39 Jahren Nintendo-Fan

MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz ist nicht nur MMORPG-Enthusiast, er zockt seit knapp 39 Jahren Games aller Couleur. Mit Nintendo fing damals alles an. Entsprechend groß war die Vorfreude auf die Nintendo Switch 2. Doch wird die Konsole wohl nie in seinem Wohnzimmer stehen.
Meine Liebe zum Gaming entstand vor knapp 39 Jahren, als mir mein guter Kumpel Andi stolz sein neues Nintendo Entertainment System präsentierte. Er legte das Modul von Super Mario Bros. ein und es war um mich geschehen. Wir spielten das Hüpf-Abenteuer über Wochen hoch und runter. Was war das für eine Gaudi!
Selbst heute noch legt sich ein warmer, nostalgischer Schleier der Zufriedenheit um mein Herz, wenn ich eines der Mario-Musikthemen aus dem ersten Teil höre. Gleiches gilt für die Soundtracks von Tetris oder The Legend of Zelda. Nintendo World Cup, Duck Tales, Metroid … was war das für eine tolle Konsole für den Erstkontakt.
Mit dem SNES intensivierte sich dann noch meine Beziehung zu Nintendo. Ein Zelda: A Link to the Past gehört für mich bis heute ganz klar zu den besten Spielen aller Zeiten. Zudem entdeckte ich auf dem Nachfolger vom NES meine Liebe zu japanischen (Action-)Rollenspielen. Secret of Mana, Terranigma, Illusion of Time, Secret of Evermore … ich hab sie fast alle gespielt.
Bis heute Nintendo im Herzen
Diese Verbundenheit zu den Nintendo-Konsolen hat sich bis heute gehalten. Zwar zocke ich heute auf PC und PlayStation 5 deutlich mehr, doch hab’ ich auch mit der Switch viele tolle Stunden verbracht. Oft mit den Jungs oder meiner Frau, etwa in Mario Kart 8, Super Mario Bros. Wonder, Mario Party oder Super Smash Bros. Ultimate. Ab und an aber auch allein mit Xenoblade Chronicles 3 oder dem Super Mario RPG.
Entsprechend groß war die Freude auf eine leistungsstärkere Switch 2. Und ja, ich gebe es zu: Wenn ich die Trailer von Mario Kart World sehe oder an das neue Metroid denke, dann springen bestimmte Synapsen in meinem Hirn an, die richtig Bock auf die neue Generation der Nintendo-Spiele haben.
Neue Preis-Politik killt jede Vorfreude
Seit der Ankündigung 2025 hat sich meine Vorfreude jedoch in Luft aufgelöst. 469,99 Euro für die günstige Version der Nintendo Switch 2. Dazu geschmeidige 90 Euro für die physische Version von Mario Kart World. Das macht 560 Euro für das Minimalpaket. Weitere Spiele, Speicherkarte und zusätzliche Controller sind da noch gar nicht drin (man wäre schnell bei fast 800 Euro).
Wer seit dem Start der Switch 2 darauf gehofft hat, dass Nintendo irgendwann die Preise senken wird, dürfte am 8. Mai 2026 aus dem Kopfschütteln nicht mehr rausgekommen sein: Nintendo macht es den anderen Konsolen-Herstellern nach und zieht die Preise sogar noch an! Statt 469,99 Euro soll die Switch 2 ab dem 1. September 2026 satte 499,99 Euro kosten – mehr dazu erfahrt ihr bei den Kollegen der GameStar.
Ganz ehrlich: In einer Zeit, in der alles teurer wird und immer weniger Geld vom Gehalt übrigbleibt, ist mir das ein viel zu hoher Preis für eine Konsole, die zwar mit ziemlicher Sicherheit tolle, weil spaßige Spiele für die ganze Familie bekommen wird, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aber bereits technisch angestaubt war. Und die bei mir hinter PC und PS5 weiterhin nur Platz 3 einnehmen dürfte.
Und selbst in den Familien aus meinem Umfeld, die nicht zig Games-Plattformen zu Hause stehen haben, sehe ich weiterhin kaum potenzielle Käufer der Switch 2. Der Standard ist dort eher, dass man sich für kleines Geld eine gebrauchte PlayStation (oft sogar eher eine PS4 als PS5) oder die erste Switch ins Wohnzimmer stellt, um ein bisschen mit den Kids daddeln zu können.
Der Preis der Switch 2 ist meilenweit von dem entfernt, was sie sich für so etwas leisten können oder wollen. Für mich persönlich steht auf jeden Fall fest, dass sich die Switch 2 – anders als noch die erste Nintendo Switch – in absehbarer Zeit nicht in mein Wohnzimmer verirren wird.
Je nachdem, wie preisstabil die Konsole nach der Anpassung bleibt, könnte meine Switch für lange Zeit die letzte Nintendo-Konsole sein, die ich gekauft habe. Der kleine Karsten von 1987 blickt bei dieser Erkenntnis sehr traurig auf die Zukunft. Mehr zur Preispolitik der Japaner erfahrt ihr hier: Nintendo bietet keine Rabatte für seine Spiele an, ein langjähriger Mitarbeiter verrät jetzt, warum
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Absolut gerechtfertigt der Preis sowohl für Konsole als auch die Spiele. Die Preise sind Jahrzente lang gleich geblieben für die Spiele. Alles andere ist massiv teuerer geworden. Ich gebe lieber 10-20€ pro Spiel mehr aus und erhalte dafür gewohnt Qualität und Umfang mit aktueller Grafik als das die Qualität der Spiele oder der Konsole leidet! Wer diese Meinung nicht teilt soll halt bei AA bzw indie games und der switch 1 bleiben!
Aber für ein Handy alle 2 Jahre über 1000€ auszugeben, das geht schon? Ich finde den Preis absolut in Ordnung…
Ich benutze noch mein 23 altes Handy. Das kann gerade mal SMS schreiben. Brauche kein neues Phone, da ich eh den ganzen Tag vor meinen High End PC sitze 😀
Ich kaufe aus Prinzip keine Konsolen. Wenn die Firma mein Geld nicht will, ihre Entscheidung.
Den Preis für die Konsole finde ich okay. Zuberhör und Spiele muss jeder für sich entscheiden ob es das den Wert hat.
Warum alle bei Mario Kart auf die Barrikaden gehen aber bei GTA 6 sagen es ist okay verstehe ich irgentwie, gleichzeitig aber auch nicht.
GTA Online macht schliesslich Miliarden Umsätze.
Vermutlich werde ich mir die Switch 2 zum Release holen.
Benutze die mit dem PC zwar am wenigstens, als Party Konsole wenn Freunde mal wieder Lust auf ein Spiel haben ist die Switch meistens Favorit.
Ich vermute, es hält sich die Waage, kenne im zockenden Freundeskreis genügend, die definitiv keine 100 Euro für ein Standard-GTA 6 bezahlen werden, sich dann vielmehr Arcade Games widmen oder ihre Pile of Shame abbauen. Für mich selbst schliesse ich GTA 6 kategorisch von vornherein aus, wenn es dieses Mal keine deutsche Synchro hat. Ich bin müde davon, bei hektischen Schusswechseln, Sprints auf Pferden oder während der Autofahrten, die Übersetzungen des us-amerikanischen Kauderwelsch‘s mitzulesen.
Die Synchro wird es wohl weiterhin nicht geben.
Rockstar dürfte das wohl ziemlich egal sein und Take Two verdient noch ein bisschen mehr.
Das Kauderwelsch wird bei Rockstar Games doch immer gelobt und macht das Spiel besonders immersiv.
Wenn ein anderes grosses Studio sich dafür entscheidet keine Synchro anzubieten gibts aber dann gleich Punkteabzug bei Metacritic.
Und Metacritic nimmt heuzutage leider einen viel zu hohen Stellenwert unter Publishern ein.
Solange der wirtschaftliche Erfolg bestehen bleibt gibts keinen Grund eine andere Strategie zu fahren.
Prinzipiell ist mir der Preis eigentlich egal, allein wegen besserer Grafik und höherer Framerate greife ich gerne ins Portemonnaie, die Konsolero-Gene sind zu fest in mir verankert. Auch bei der Pro habe ich nicht lange gezögert, inzwischen hat diese meine XSX abgelöst und ist meine Mainkonsole. In freudiger Erwartung hatte ich Anfang des Jahres meine Switch Oled verkauft, zu selten damit gezockt, die Switch 2 wird es schon richten. Nach Direct weiss ich aber nun, das wird sie nicht. Das man 399 Euro, trotz LCD Bildschirm, nicht halten konnte, okay, kein Beinbruch. Doch das Nintendo, mit den vermutlich am günstigsten produzierten Games in der gesamten Branche, als erste vorprescht und so massiv die Preise anhebt, ist für mich ein Fall für die Tonne. Der Preisclash beim Zubehör ist da nur noch eine weitere unangenehme Fussnote. Klar sind wir Menschen schwach und schwingen gerne große Reden, weshalb ich nicht ausschliesse, das ich sie mir irgendwann in einem Sale kaufen werden, vll auch bei Kleinanzeigen, doch aktuell habe ich absolut kein Interesse mehr an der Switch 2. Schon alleine beim Gedanken am Retail Preis werde ich echt wütend, haben die Studios doch nie einen Cent an die Kunden weitergegeben, als man den Digitalmarkt etablierte. Es gibt keine Grund, solche Retailpreise aufzurufen, ausser man möchte eine Keil in die Spielerschaft treiben und diese endlich vom lästigen, wiederverkaufbaren Retail „befreien“. Ich unterstütze solches Gebaren nicht und kaufe erst recht keine Konsole, die technisch schwächer als die PS5, kaum
ein Cyberpunk 2077 stemmen kann, aber trotzdem teurer ist.
Die Retail Versionen fallen irgendwann wenigstens im Preis während im Online Shop die Nintendo Spiele über Jahre ihr Preisniveau halten.
Ja, die Preise von Nintendo Spielen im Shop halten sich irgednwie immer preislich und auch bei anderen Keysellern sind die Preise fast 1 zu 1 genau so wie im Nintendo Shop. Im Vergleich bekommt man Keys für PC Spiele oft 30%, 40% oder gar 50% billiger dort als zB bei Steam usw.
Habe bisher nur Playstation bei mir gehabt und wollte noch eine familiengeeignetere Konsole haben und habe deshalb schon seit einiger Zeit gespannt darauf gewartet, wann die Switch 2 konmen und was der Spaß kosten wird… und puh, was soll ich sagen… absolut kein Preisschock für mich. Klar, bin jetzt mit der Konsole (Mario Kart World Bundle) und Controller bei knapp 750 Euro. Ja, das mag nicht wenig sein, aber, wie gesagt, sollte eigentlich auch niemanden überraschen. Zudem kann man die meisten Spiele der Switch spielen und hat natürlich viele Jahre von neuen Spielen vor sich. Für mich ist das ein absolut fairer Deal. Einzig bemängeln kann man, dass physische Spiele mehr kosten.
Ich behaupte mal dass von 100 Leuten die sich zu recht über die Preispolitik beschweren, trotzdem 90 davob trotzdem die Konsole kaufen, sich bei jeden neuen Spieö abermals über den Preis beschweren und ihn aber kaufen
Das sie es übertrieben haben dürfte mittlerweile in der Konzernleitung angekommen sein. Aber die wissen jetzt nicht wie sie da rauskommen. Sie können die Preise nicht einfach senken, denn dann würde man dem “Mob” nachgeben. Sie können sie aber auch nicht so lassen da ihnen zu viele Kunden abspringen und sie sich das grad jetzt nicht leisten können. Wird jetzt spaßig zu sehen wie sie da rauskommen wollen.
Ich glaube auch nicht das sie damit duchkommen, dazu war es zu viel. Wäre nur die Konsole derartig overpriced gewesen, geschenkt. Hätten sie die Spiele teuer gemacht, dafür aber die Konsole günstig gelassen, geschenkt. Hätten sie die preise so gelassen, dafür das Zubehör gratis dazugegeben, geschenkt. Aber sie wollten ja aufs ganze gehen, haben sehr hoch gepokert und merken grad das sie mit Anlauf gegen die Ziegelwand gelaufen sind.
Im ersten Schock hofften sie das die ziegelwand einfach verschwindet, aber jetzt merken sie, ne, das wird nix.
Fakt ist, die Preise lassen sich NICHT mit Inflation erklären, wer das tut hat von der momentanen Wirtschaftslage, weltweit, keine Ahnung oder ist ein Nintendofanboy der einfach alles irgendwie zu entschuldigen sucht.
Womit sie sich erklären lassen ist aber mit Gier. Sie haben gesehen das ihre bereits extrem hohe Preispoliotik ohne Preisabfälle (Zelda Breath of the Wild kostet jetzt immer noch genauso viel wie bei Release) funtkioniert und dachten sich, na die sind eh doof, da geht noch mehr.
Gamefreak ist doch das beste Beispiel, die haben ein 100 Mann Team, haben defacto die geringsten Entwicklungskosten in der Branche haben aber die höchsten Absatzzahlen bei den Pokemonspielen. Wenn man sich die Zahlen mal ansieht ist das, also das ist mit nichts vergleichbar. Die rotzen mit einem 100 Mann Team ein grafisch rückständiges, verbuggtes Game zu AAA preisen raus und verkaufen Rekordmengen, jedes neue Pokemonspiel pulverisiert die Absatzzahlen des Vorgängers.
Okay, geschenkt, aber warum ist das wichtig? Weil so eine Firma, wie Gamefreak zb, es nicht notwendig hat preise zu erhöhen, es nicht mal notwendig hätte die preise zu verlangen die sie verlangen. Und das selbe gilt auch für Nintendo und deren Spiele die grafisch und auch gameplaytechnisch ja schon beinahe reliktartig daherkommen, aber das selbe Geld verlangen wie ein Witcher 3…
Da ist dann eine solche Preispolitik nicht mit Inflation zu erklären, denn das würde heißen das die für die Entwicklung dieser technisch rückständigen Spiele das gleiche Geld oder sogar mehr an Entwicklungskosten aufbringen müssen wie ein Witcher 3 oder ein Baldurs gate oder sonst irgend ein AAA Titel der letzten Jahre.
Und ja, auch bei Gamefreak bestimmt Nintendo den preis. Das läuft nämlich in Absprache innerhalb der Pokémon Company zu der auch Nintendo gehört, weshalb die Pokemonspiele die selben preise haben müssen wie die Nintendo Eigenentwicklungen obwohl sie faktisch keine sind.
Und an die Fanboys die das ganze Spektakel das Ninentdo hier abzieht mit Inflation verteidigen wollen, fühlt euch mit einer Bananenschale verprügelt…MIT BANANE DRIN!
Sollte meine Switch den Geist aufgeben, würde ich mir, dank Abwärtskompatibelität, die Switch2 holen. Ansonsten nicht.
Und ein Wunderschönen an alle…. Mimimis
Eins sollte jeden klar sein, ALLES, alles wird teurer!!!
Das Problem macht oder ist nicht Nintendo, schaut einfach mal alle über den Tellerrand und euch wird auffallen das alles teurerer wird/ist,….
Inflation ist das Problem, dazu gibt es ein guten Artikel, der das auf dem Punkt bringt.
https://www.nordbayern.de/ratgeber/technik/nintendo-switch-2-doppelwumms-so-teuer-wie-nie-zuvor-doch-wegen-dem-preis-sollte-niemand-jammern-1.14637825
Und wenn ihr mal weiter vorausschauend das Ganze Betrachtet, wird euch auffallen das 1000€ in 10Jahren nicht mehr wert sein wird aber vor 10Jahren mehr wert hatte als heute.
das wars schon, Tschüüüü,
Ok 😂
Inflation ist es wenn ein Spielekonzern die preise von jetzt auf gleich um 40-50% anhebt. Genau sowas treibt die Inflation an. Noch dazu ist die Konsole in Europa wieder einmal am teuersten obwohl die Zölle in den USA am höchsten sind.
Also spar dir deinen aus dem Zusammenhang gerissenen Unfug.
Zölle können noch gar nicht drin sein, aus genau dem Grund gibt es aktuell auch für die USA keine Vorbestellung, weil Nintendo noch gar nicht weiß wie sich die Zölle auswirken werden auf den Preis.
Um was wollen wir wetten das der Preis trotzdem unter unserem bleibt? Aber du hast Recht.
Der Preis in der USA variiert aufgrund der unterschiedlichen Steuern und bewegt sich zwischen 449,99$ und 493,01$, verglichen mit den 469,99€ bei uns kann man nicht pauschal sagen, in der USA wäre die Konsole billiger. Die möglichen Veränderungen wegen der Zölle sind da noch nicht Mal berücksichtigt.
Weiß ich nicht, hier kollidieren unterschiedliche Thematiken noch.
Generell hast du in den USA ja keine gleichwertige Mehrwertsteuer bei Käufen. Online schon gar nicht, sprich das kommt rechnerisch ja noch drauf. Dann hast du die Zölle die jetzt noch drauf kommen.
Wenn du davon ausgehst das die Switch2 bei uns als Bundle mit Mario Kart und so, dann haben wir da 510€. In den USA packst durch die Zölle rechnerisch mal eben noch über 100€ drauf auf den Preis, preis dort is ja 470 USD oder so, also fast 600 USD mit Zoll oder ähnlich. Könnte man vielleicht exakt durchrechnen, wenn man alle werte hätte die drauf kommen.
Ich rege mich aber zugegeben auch nicht über den Preis der Switch 2 auf, aus meiner sicht war schon vorher klar das die mehr kosten würde, schon weil Material und Herstellungkosten deutlich höher sein dürften als bei der Switch 1 und nicht mal nur Inflationsbedingt.
Es ist veraltete Technik die bei der Switch 2 verbaut wird, und dazu noch spottbillige LCD Displays. Sry, aber der Preis ist nicht verteidigbar. Und der preis war bei der ersten Switch schon fragwürdig, dann kam der Cashgrab mit der O-LED Version und jetzt, beim Nachfolger verbauen sie wieder ein veraltetes LCD, in 4 Jahren kommt dann die Version mit dem O-LED. Wetten? Hätte Nintendo nicht seine Exklusives würde diese Konsole niemand kaufen. und ich werde sie, um den preis, auch ned kaufen. Aber ich hätte sie, auch zu einem guten Preis erst ein Jahr nach Release gekauft. Wenn Nintendo wieder durch Sammelklagen gezwungen wird die Produktionsfehler zu richten. Ich kaufe kein gerät mehr zu Release, ich warte immer mindestens ein Jahr bis die Fehler ausgebügelt sind.
Am Ende muss man halt sagen, ist das Preisleistungsverhältnis nicht gegeben. Zu dem Preis, da lohnt sich, objektiv, ein Steam deck eher, da muss ich mir nicht alle Spiele neu kaufen die ich am PC bereits habe etc.
Also ich überlege es mir ernsthaft die Switch 2 einfach beiseite zu lassen und mir ein Steamdeck zu besorgen. Es passt zu mir als PC Spieler, ich hab zugriff auf meine Spielebibliothek und fertig.Wäre die Switch auf max 350 gewesen, hätte ich trotzdem das Jahr gewartet, aber dann hätte ich sie mir geholt, 350, okay. Man muss bedenken, für viele Spiele braucht man für jedes Familienmitglied eine eigene Konsole, und das ist zu dem Preis nicht machbar. Zudem brauche ich auch keine TV Konsole, ich will nur ein Handheld, ich hab auch mit der ersten Switch NUR im Handheldmodus gespielt. Ich hab Nintendo nur wegen den Handhelds gekauft. Stieß mir schon bei der Switch sauer auf das sie jetzt alle nötigen wollten eine vollwertige Konsole kaufen zu müssen. Deshalb warteten wir damals bis die Switch Lite rauskam, dann kauften wir eine normale Switch und eine lite. Vor allem da die normale meiner Frau zu sperrig und schwer war. Und für Kinder war die auch nix, weil eben zu sperrig und zu schwer. Nintendo geht da in eine sehr ungute Richtung. Ich glaube viele wollen einfach nur eine solide Handheld Konsole.
Aber das ist nur meine persönliche Meinung…
So ein Blödsinn – wenn man mal gar keine Ahnung hat.
So eine derartige preisexplosion und das assozial teure Zubehör hat nix mit der Inflation zu tun 🤦🏿♀️
Du solltest vielleicht mal über den Tellerrand hinaus schauen, das du ein Nintendo fanboy bist , ist mit deiner Aussage sehr wahrscheinlich. Inflation hat mit den preis der Switch 2 absolut nichts zu tun, 350€ wäre ein gerechtfertigter Preis, ein Spiel für 90€ ist ebenfalls pure Abzocke. Es gibt unzählige Firmen die Spiele für 60-70€ raus bringen und da ist finanziell auch alles okay.
Nintendo weiß nur ganz genau das es unzählige hirntote gibt die alles kaufen egal wie teuer es ist, zumal du in Japan eine switch2 version die es nur in Japan gibt für umgerechnet 300€ kaufen kannst (nur japanisch) was bedeutet das du 130€ ca zahlst nur um die Switch2 auf deutsch zu haben, und nochmals 30-40€ wegen zoll, import/export und so weiter.
Dementsprechend wäre ein preis von 350-360€ fair, so ist das nur pure Abzocke und eigentlich sogar extrem Diskriminierend, weil die über Ausländer den hohen gewinn einholen wollen und damit für die japaner günstiger machen.
Oder die Produktion der Switch 2 ist garnicht so hoch, was nur noch mehr die Abzocke beweist, wer diesen müll unterstützt, ist schuld an den übertriebenden Preisen,
Gamer müssen langsam mal grenzen setzen, die Firmen müssen aufhören die Gamer zu verarschen.
Für mich ändert das nichts. Ich habe mir Konsolen irgendwie immer nur geholt für 1-2 bestimmte Spiele. Die PS5 nur wegen dem letzten Final Fantasy Game und die Nintendo Switch (1) nur wegen Pokémon. Ich werde mir die Nintendo Switch 2 auch nur wegen Pokemon holen, aber da das neue Pokémon Game erst Ende des Jahres rauskommt, werde ich mir auch dann erst die Konsole holen, um Weihnachtsgeschäft/BlackFriday sind die Dinger eh meist billiger, hat also alles keine Eile.
Bin ja eh PC-Spieler und daran wird sich auch nicht so schnell was ändern. 🙂
Ich bin deswegen jetzt auch raus. Kaum zu glauben in was für einer kurzen Zeit das Unternehmen seinen sonst so guten Ruf für viele angeschlagen hat und jetzt als wirklich gieriges Unternehmen rüberkommt. Und das in einer Welt mit Unternehmen wie z.B. EA!
Alle Laut am Schreien wie teuer die Konsole nicht ist aber Kaufen werden sie die was am Lautesten Bellen als erstes !
Ich würde mich jetzt nicht als Nintendo Fan bezeichnen obwohl ich seit der Super Nintendo dabei bin 😅
Ich dachte auch ich würd mir die S2 holen, allerdings musste ich feststellen, dass irgendwann auch bei diesen Dingen Schluss ist 🙂
Games werden immer teurer (auch durch all diese Mikrotransaktionen, welche teils gar nicht mal so mikro sind…), es werden auch immer undurch itigere Maschen angewandt und gleichzeitig werden Games irgendwie immer langweiliger und beim release sind die meisten eh noch unfertig.
Für mich geht das Alles mittlerweile zu weit.
Nintendo wir s nicht stören und die werden wohl wieder ‘die krassesten Verkaufszahlen ever’ erzielen….nur halt ohne mich 😅