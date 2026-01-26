Neue MMOs und Multiplayer-Spiele 2026: Auf diese Releases könnt ihr euch freuen

Neue MMOs und Multiplayer-Spiele 2026: Auf diese Releases könnt ihr euch freuen

MeinMMO gibt euch einen Überblick über alle Online-Spiele, die 2026 erscheinen und für uns relevant sind. Dazu zählen Koop-Titel, kompetitive Multiplayer-Spiele, MMOs und MMORPGs. Dabei spielt es keine Rolle, ob diese Spiele für PC, PS5, Xbox Series oder Switch erscheinen werden.

Welche Games findet man in der Liste? Es stehen nur MMOs und Multiplayer-Spiele in der Liste, die 2026 tatsächlich in einer finalen oder zumindest in einer Early-Access-Version erscheinen sollen. Außerdem haben wir große Erweiterungen mit aufgenommen, die besonders für MMORPGs relevant sind.

Update vom 26. Januar 2025: Wir haben diverse Release-Termine ergänzt, etwa von Elderwood, Anseion, Eldegard, Naica Online, PlaneShift oder auch für den Steam-Start von Legend of YMIR.
SpielGenreReleasePlattform
StarRuptureSurvival mit Online-Koop6. Januar 2026 (Early Access)PC (Steam)
Arcane RivalsPvP-Action6. Januar 2026PC (Steam)
Dzyun Battle 2026PvP-Action7. Januar 2026PC (Steam)
UNKNOWN FACESMultiplayer-Social-Deduction-Spiel7. Januar 2026PC (Steam)
Clownfield 6Online-Shooter7. Januar 2026PC (Steam)
Past FateMMORPG7. Januar 2026 (Early Access)PC (Steam)
DreadmystMMORPG9. Januar 2026PC (Steam)
wonderking2D-MMORPG12. Januar 2026PC (Steam)
HytaleSandbox-RPG13. Januar 2026 (Early Access)PC
Wizard101MMORPG13. Januar 2026Nintendo Switch
Ragnarok X: Next-GenMMORPG14. Januar 2026PC, Mobile
Super Woden: Rally EdgeArcade-Renn-Action15. Januar 2026PC (Steam)
Naica Online8bit-MMORPG19. Januar 2026PC (Steam)
LORTKoop-Action-Roguelite21. Januar 2026 (Early Access)PC (Steam)
EldegardMini-MMO-Action-RPG21. Januar 2026PC (Steam)
SUSPECTOMultiplayer-Social-Deduction-Spiel22. Januar 2026PC (Steam)
Our Journey: The Silent VoiceKreatives Karten-Koop-Game22. Januar 2026PC (Steam)
PlaneShiftMMORPG22. Januar 2026 (Early Access)PC (Steam)
Woofy RunMehrspieler-Hundrennen23. Januar 2026PC (Steam)
HighguardPvP-Raid-Shooter26. Jan. 2026PC, PS5 und Xbox Series
DreadwayKoop-Extraction-Horror-Spiel27. Jan. 2026PC (Steam)
hackSocietyImmersive-MMO28. Januar 2026PC (Steam)
Project: GorgonMMORPG28. Januar 2026PC (Steam)
The Midnight WalkersHardcore-Online-FPS29. Januar 2026PC (Steam)
Whisper of the SwallowsKoop-Survival29. Januar 2026 (Early Access)PC (Steam)
Running Fable Petite PartyParty-Spiel30. Januar 2026PC (Steam)
Downfall MMORPGMMORPG30. Januar 2026PC (Steam)
Faehnor OnlineMMORPG3. Februar 2026PC (Steam)
REANIMALHorror-Adventure mit Online-Koop13. Februar 2026PC, PS5, Xbox Series und Switch 2
Tides of TomorrowSurvival mit asynchronem Multiplayer24. Februar 2026PC (Steam), Xbox Series, PS5
The Story PageMMORPGFebruar 2026PC (Steam)
John Carpenter’s Toxic CommandoKoop-Shooter12. März 2026PC (Steam, Epic), Xbox Series, PS5
Anseion2D-MMORPGMärz 2026PC (Steam)
Elderwood Online2D-MMORPGMärz 2026PC (Steam)
Starsand IslandCozy-Game mit Online-Koop1. Quartal 2026PC (Steam, Epic), Xbox Series, PS5, Switch
Legend of YMIRMMORPG1. Quartal 2026PC (Steam)
Monsters & MemoriesMMORPG1. Quartal 2026 (Early Access)PC
Scars of HonorMMORPG1. Quartal 2026 (Early Access)PC, Mobile
GTA 6 (mit einer neuen Version von GTA Online?!)Open-World-Blockbuster19. November 2026PS5, Xbox Series
ArcheAge ChroniclesMMORPG3. Quartal 2026PC (Steam, Epic), Xbox Series, PS5
Aion 2MMORPG3. oder 4. Quartal 2026PC, Mobile
Chrono OdysseyMMORPGEnde 2026 PC (Steam, Epic), Xbox Series, PS5
LoftiaCozy-MMO2026PC (Steam), Nintendo Switch
Forza Horizon 6Rennspiel mit Online-Inhalten2026PC, Xbox Series
GrimrainMMORPG2026 (Early Access)PC (Steam)
Brighter ShoresMMORPG2026 (aktuell EA, finaler Launch)PC (Steam)
Camelot UnchainedMMORPG2026 (Early Access)PC
CorepunkMMORPG4. Quartal 2026 (aktuell EA, finaler Launch)PC
Subnautica 2Survival mit Koop2026 (Early Access)PC (Steam), Xbox Series
Stars ReachMMORPG2026 (Early Access)PC
2040WorldThird-Person-MMO-Actionspiel2026PC (Steam)
ALARA PrimeOnline-Shooter2026PC (Steam)
SpaceCraftMMO2026 (Early Access)PC (Steam)
AshfallMMORPG-Shooter2026 (Early Access)PC (Steam)
Warhammer 40,000: Dawn of War 4Echtzeitstrategie2026PC (Steam)
MARVEL Tōkon: Fighting SoulsFighting Game2026PC (Steam, Epic), PS5
Avatar Legends: The Fighting GameFighting Game2026PC (Steam), Xbox Series, PS5, PS4, Nintendo Switch 2

Erweiterungen und Updates

In den kommenden Monaten passiert einiges im MMO- und MMORPG-Bereich. Hier die wichtigsten Erweiterungen, für die es bereits einen festen Termin gibt:

Welche Neuerscheinungen aus dem neuen Jahr machen euch besonders an? Auf welches bereits angekündigte MMO oder Multiplayer-Game freut ihr euch? Oder zockt ihr lieber Singleplayer-Spiele? Verratet es in den Kommentaren! Im Folgenden findet ihr bei Interesse die Liste der MMOs und Multiplayer-Spiele, die 2025 erschienen sind.

zerial01
#1252438

da fehlen noch das mmo dark december und palworld full release was in c.a. 2 monaten kommen soll

0
MathError
#1252401

Ihr hatten mal einen Beitrag dazu am 14. Januar ist Release von RoX (Ragnarok Online: The Next Generation) mit EU-Server und Anpassungen für den Westen.

Falls wer sich für das Game interessiert, kann sich die Info hier aus dem Kommentar nehmen. ﻿🙃﻿

0
kscholz
#1252411

Ist das nicht am 8. Mai erschienen? Oder verwechsel ich da gerade zwei der zig RO-Versionen? 😀

0
MathError
#1252426

Nein, ihr hattet (noch nicht so lange her) Artikel dazu, zu dem kommenden Release von RoX. Es gab mal eine “global” Version von RoX aus dem Jahre 2020 aber hardcore “p2w”.

Am 14. Januar kommt RoX EU/ME (also mit europäischen Servern und auch mit “richtiger” Zeitzone), so sind Events wie WoE usw. auch zu normalen Uhrzeiten für uns Europäer und auch die Latenz/Ping ist “normal”. Allein EU-Server ist ja schon eine Seltenheit für RO Games mittlerweile.
Es wurden auch einige Anpassungen für den Westen gemacht, habt ihr auch alles in eurem Artikel erwähnt. 🙂

0
kscholz
#1252432

Ich finde den Artikel leider nicht, blöde MeinMMO-Suche. Und auch sonst keine Infos zu ner Version von Ragnarok, die am 14. Januar erscheinen soll. Blöde Google-Suche. Wenn einer ne News dazu gemacht hat, dann wahrscheinlich Benedict. Aber der ist gerade nicht da. Blöder Urlaub.

0
MathError
#1252439

Hab den Anzeige-Artikel eben rausgesucht hier der Link dazu: https://mein-mmo.de/ragnarok-x-kein-cash-shop-kein-pay-to-win-mobile-mmo/

Hier der Link der Webseite von ROX: https://eu-me.ragnarokx.net/

Dort ist auch das DC verlinkt, wo die meisten Informationen geteilt werden, hoffe das hilft dir etwas

1
kscholz
#1252448

Ah, ne Anzeige, damit haben wir redaktionell nix zu tun … deswegen sagte mir das nix. Dank dir! Ich nehme es gleich mit in die Liste auf.

0
MathError
#1252457

Achso, wusste ich nicht.

Ja, aber eure Such-Funktion ist grade so semi zu gebrauchen. ﻿😅﻿
Habe es oft schon versucht damit gewisse Sachen zu finden, aber meistens ohne Erfolg. Daher speichere ich mir wichtige Artikel für mich ich meistens ab. ﻿🙃﻿

0
MathError
#1252470

Hey, danke dass es auf der Liste ist, dort steht aber nur “mobile”, es gibt aber auch einen PC Client mit allem was dazu gehört vllt. dies noch ergänzen 🙂

0
kscholz
#1252472

Ergänzt, danköööö. Die Webseite ist so undurchsichtig …

0
Jasmin Beverungen
#1252447

Das schreit nach einer “Ohne MMOs ist alles blöd”-Tasse!

1
rockstar0612
#1252396

Kleine Korrektur: Hytale kommt am 13. Januar in Early Access, nicht am 13. Februar. Fiel mir gerade mal so auf 🙂

0
kscholz
#1252397

Uh, dank dir – passe ich an!

0
