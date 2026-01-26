Neue MMOs und Multiplayer-Spiele 2026: Auf diese Releases könnt ihr euch freuen

MeinMMO gibt euch einen Überblick über alle Online-Spiele, die 2026 erscheinen und für uns relevant sind. Dazu zählen Koop-Titel, kompetitive Multiplayer-Spiele, MMOs und MMORPGs. Dabei spielt es keine Rolle, ob diese Spiele für PC, PS5, Xbox Series oder Switch erscheinen werden.

Welche Games findet man in der Liste? Es stehen nur MMOs und Multiplayer-Spiele in der Liste, die 2026 tatsächlich in einer finalen oder zumindest in einer Early-Access-Version erscheinen sollen. Außerdem haben wir große Erweiterungen mit aufgenommen, die besonders für MMORPGs relevant sind.

Update vom 26. Januar 2025: Wir haben diverse Release-Termine ergänzt, etwa von Elderwood, Anseion, Eldegard, Naica Online, PlaneShift oder auch für den Steam-Start von Legend of YMIR.

Spiel Genre Release Plattform StarRupture Survival mit Online-Koop 6. Januar 2026 (Early Access) PC (Steam) Arcane Rivals PvP-Action 6. Januar 2026 PC (Steam) Dzyun Battle 2026 PvP-Action 7. Januar 2026 PC (Steam) UNKNOWN FACES Multiplayer-Social-Deduction-Spiel 7. Januar 2026 PC (Steam) Clownfield 6 Online-Shooter 7. Januar 2026 PC (Steam) Past Fate MMORPG 7. Januar 2026 (Early Access) PC (Steam) Dreadmyst MMORPG 9. Januar 2026 PC (Steam) wonderking 2D-MMORPG 12. Januar 2026 PC (Steam) Hytale Sandbox-RPG 13. Januar 2026 (Early Access) PC Wizard101 MMORPG 13. Januar 2026 Nintendo Switch Ragnarok X: Next-Gen MMORPG 14. Januar 2026 PC, Mobile Super Woden: Rally Edge Arcade-Renn-Action 15. Januar 2026 PC (Steam) Naica Online 8bit-MMORPG 19. Januar 2026 PC (Steam) LORT Koop-Action-Roguelite 21. Januar 2026 (Early Access) PC (Steam) Eldegard Mini-MMO-Action-RPG 21. Januar 2026 PC (Steam) SUSPECTO Multiplayer-Social-Deduction-Spiel 22. Januar 2026 PC (Steam) Our Journey: The Silent Voice Kreatives Karten-Koop-Game 22. Januar 2026 PC (Steam) PlaneShift MMORPG 22. Januar 2026 (Early Access) PC (Steam) Woofy Run Mehrspieler-Hundrennen 23. Januar 2026 PC (Steam) Highguard PvP-Raid-Shooter 26. Jan. 2026 PC, PS5 und Xbox Series Dreadway Koop-Extraction-Horror-Spiel 27. Jan. 2026 PC (Steam) hackSociety Immersive-MMO 28. Januar 2026 PC (Steam) Project: Gorgon MMORPG 28. Januar 2026 PC (Steam) The Midnight Walkers Hardcore-Online-FPS 29. Januar 2026 PC (Steam) Whisper of the Swallows Koop-Survival 29. Januar 2026 (Early Access) PC (Steam) Running Fable Petite Party Party-Spiel 30. Januar 2026 PC (Steam) Downfall MMORPG MMORPG 30. Januar 2026 PC (Steam) Faehnor Online MMORPG 3. Februar 2026 PC (Steam) REANIMAL Horror-Adventure mit Online-Koop 13. Februar 2026 PC, PS5, Xbox Series und Switch 2 Tides of Tomorrow Survival mit asynchronem Multiplayer 24. Februar 2026 PC (Steam), Xbox Series, PS5 The Story Page MMORPG Februar 2026 PC (Steam) John Carpenter’s Toxic Commando Koop-Shooter 12. März 2026 PC (Steam, Epic), Xbox Series, PS5 Anseion 2D-MMORPG März 2026 PC (Steam) Elderwood Online 2D-MMORPG März 2026 PC (Steam) Starsand Island Cozy-Game mit Online-Koop 1. Quartal 2026 PC (Steam, Epic), Xbox Series, PS5, Switch Legend of YMIR MMORPG 1. Quartal 2026 PC (Steam) Monsters & Memories MMORPG 1. Quartal 2026 (Early Access) PC Scars of Honor MMORPG 1. Quartal 2026 (Early Access) PC, Mobile GTA 6 (mit einer neuen Version von GTA Online?!) Open-World-Blockbuster 19. November 2026 PS5, Xbox Series ArcheAge Chronicles MMORPG 3. Quartal 2026 PC (Steam, Epic), Xbox Series, PS5 Aion 2 MMORPG 3. oder 4. Quartal 2026 PC, Mobile Chrono Odyssey MMORPG Ende 2026 PC (Steam, Epic), Xbox Series, PS5 Loftia Cozy-MMO 2026 PC (Steam), Nintendo Switch Forza Horizon 6 Rennspiel mit Online-Inhalten 2026 PC, Xbox Series Grimrain MMORPG 2026 (Early Access) PC (Steam) Brighter Shores MMORPG 2026 (aktuell EA, finaler Launch) PC (Steam) Camelot Unchained MMORPG 2026 (Early Access) PC Corepunk MMORPG 4. Quartal 2026 (aktuell EA, finaler Launch) PC Subnautica 2 Survival mit Koop 2026 (Early Access) PC (Steam), Xbox Series Stars Reach MMORPG 2026 (Early Access) PC 2040World Third-Person-MMO-Actionspiel 2026 PC (Steam) ALARA Prime Online-Shooter 2026 PC (Steam) SpaceCraft MMO 2026 (Early Access) PC (Steam) Ashfall MMORPG-Shooter 2026 (Early Access) PC (Steam) Warhammer 40,000: Dawn of War 4 Echtzeitstrategie 2026 PC (Steam) MARVEL Tōkon: Fighting Souls Fighting Game 2026 PC (Steam, Epic), PS5 Avatar Legends: The Fighting Game Fighting Game 2026 PC (Steam), Xbox Series, PS5, PS4, Nintendo Switch 2

Welche Neuerscheinungen aus dem neuen Jahr machen euch besonders an? Auf welches bereits angekündigte MMO oder Multiplayer-Game freut ihr euch? Oder zockt ihr lieber Singleplayer-Spiele? Verratet es in den Kommentaren! Im Folgenden findet ihr bei Interesse die Liste der MMOs und Multiplayer-Spiele, die 2025 erschienen sind.