Neue MMOs und Multiplayer-Spiele 2026: Auf diese Releases könnt ihr euch freuen

MeinMMO gibt euch einen Überblick über alle Online-Spiele, die 2026 erscheinen und für uns relevant sind. Dazu zählen Koop-Titel, kompetitive Multiplayer-Spiele, MMOs und MMORPGs. Dabei spielt es keine Rolle, ob diese Spiele für PC, PS5, Xbox Series oder Switch erscheinen werden.
Welche Games findet man in der Liste? Es stehen nur MMOs und Multiplayer-Spiele in der Liste, die 2026 tatsächlich in einer finalen oder zumindest in einer Early-Access-Version erscheinen sollen. Außerdem haben wir große Erweiterungen mit aufgenommen, die besonders für MMORPGs relevant sind.
|Spiel
|Genre
|Release
|Plattform
|StarRupture
|Survival mit Online-Koop
|6. Januar 2026 (Early Access)
|PC (Steam)
|Arcane Rivals
|PvP-Action
|6. Januar 2026
|PC (Steam)
|Dzyun Battle 2026
|PvP-Action
|7. Januar 2026
|PC (Steam)
|UNKNOWN FACES
|Multiplayer-Social-Deduction-Spiel
|7. Januar 2026
|PC (Steam)
|Clownfield 6
|Online-Shooter
|7. Januar 2026
|PC (Steam)
|Past Fate
|MMORPG
|7. Januar 2026 (Early Access)
|PC (Steam)
|Dreadmyst
|MMORPG
|9. Januar 2026
|PC (Steam)
|wonderking
|2D-MMORPG
|12. Januar 2026
|PC (Steam)
|Hytale
|Sandbox-RPG
|13. Januar 2026 (Early Access)
|PC
|Wizard101
|MMORPG
|13. Januar 2026
|Nintendo Switch
|Ragnarok X: Next-Gen
|MMORPG
|14. Januar 2026
|PC, Mobile
|Super Woden: Rally Edge
|Arcade-Renn-Action
|15. Januar 2026
|PC (Steam)
|Naica Online
|8bit-MMORPG
|19. Januar 2026
|PC (Steam)
|LORT
|Koop-Action-Roguelite
|21. Januar 2026 (Early Access)
|PC (Steam)
|Eldegard
|Mini-MMO-Action-RPG
|21. Januar 2026
|PC (Steam)
|SUSPECTO
|Multiplayer-Social-Deduction-Spiel
|22. Januar 2026
|PC (Steam)
|Our Journey: The Silent Voice
|Kreatives Karten-Koop-Game
|22. Januar 2026
|PC (Steam)
|PlaneShift
|MMORPG
|22. Januar 2026 (Early Access)
|PC (Steam)
|Woofy Run
|Mehrspieler-Hundrennen
|23. Januar 2026
|PC (Steam)
|Highguard
|PvP-Raid-Shooter
|26. Jan. 2026
|PC, PS5 und Xbox Series
|Dreadway
|Koop-Extraction-Horror-Spiel
|27. Jan. 2026
|PC (Steam)
|hackSociety
|Immersive-MMO
|28. Januar 2026
|PC (Steam)
|Project: Gorgon
|MMORPG
|28. Januar 2026
|PC (Steam)
|The Midnight Walkers
|Hardcore-Online-FPS
|29. Januar 2026
|PC (Steam)
|Whisper of the Swallows
|Koop-Survival
|29. Januar 2026 (Early Access)
|PC (Steam)
|Running Fable Petite Party
|Party-Spiel
|30. Januar 2026
|PC (Steam)
|Downfall MMORPG
|MMORPG
|30. Januar 2026
|PC (Steam)
|Faehnor Online
|MMORPG
|3. Februar 2026
|PC (Steam)
|REANIMAL
|Horror-Adventure mit Online-Koop
|13. Februar 2026
|PC, PS5, Xbox Series und Switch 2
|Tides of Tomorrow
|Survival mit asynchronem Multiplayer
|24. Februar 2026
|PC (Steam), Xbox Series, PS5
|The Story Page
|MMORPG
|Februar 2026
|PC (Steam)
|John Carpenter’s Toxic Commando
|Koop-Shooter
|12. März 2026
|PC (Steam, Epic), Xbox Series, PS5
|Anseion
|2D-MMORPG
|März 2026
|PC (Steam)
|Elderwood Online
|2D-MMORPG
|März 2026
|PC (Steam)
|Starsand Island
|Cozy-Game mit Online-Koop
|1. Quartal 2026
|PC (Steam, Epic), Xbox Series, PS5, Switch
|Legend of YMIR
|MMORPG
|1. Quartal 2026
|PC (Steam)
|Monsters & Memories
|MMORPG
|1. Quartal 2026 (Early Access)
|PC
|Scars of Honor
|MMORPG
|1. Quartal 2026 (Early Access)
|PC, Mobile
|GTA 6 (mit einer neuen Version von GTA Online?!)
|Open-World-Blockbuster
|19. November 2026
|PS5, Xbox Series
|ArcheAge Chronicles
|MMORPG
|3. Quartal 2026
|PC (Steam, Epic), Xbox Series, PS5
|Aion 2
|MMORPG
|3. oder 4. Quartal 2026
|PC, Mobile
|Chrono Odyssey
|MMORPG
|Ende 2026
|PC (Steam, Epic), Xbox Series, PS5
|Loftia
|Cozy-MMO
|2026
|PC (Steam), Nintendo Switch
|Forza Horizon 6
|Rennspiel mit Online-Inhalten
|2026
|PC, Xbox Series
|Grimrain
|MMORPG
|2026 (Early Access)
|PC (Steam)
|Brighter Shores
|MMORPG
|2026 (aktuell EA, finaler Launch)
|PC (Steam)
|Camelot Unchained
|MMORPG
|2026 (Early Access)
|PC
|Corepunk
|MMORPG
|4. Quartal 2026 (aktuell EA, finaler Launch)
|PC
|Subnautica 2
|Survival mit Koop
|2026 (Early Access)
|PC (Steam), Xbox Series
|Stars Reach
|MMORPG
|2026 (Early Access)
|PC
|2040World
|Third-Person-MMO-Actionspiel
|2026
|PC (Steam)
|ALARA Prime
|Online-Shooter
|2026
|PC (Steam)
|SpaceCraft
|MMO
|2026 (Early Access)
|PC (Steam)
|Ashfall
|MMORPG-Shooter
|2026 (Early Access)
|PC (Steam)
|Warhammer 40,000: Dawn of War 4
|Echtzeitstrategie
|2026
|PC (Steam)
|MARVEL Tōkon: Fighting Souls
|Fighting Game
|2026
|PC (Steam, Epic), PS5
|Avatar Legends: The Fighting Game
|Fighting Game
|2026
|PC (Steam), Xbox Series, PS5, PS4, Nintendo Switch 2
Erweiterungen und Updates
In den kommenden Monaten passiert einiges im MMO- und MMORPG-Bereich. Hier die wichtigsten Erweiterungen, für die es bereits einen festen Termin gibt:
- WoW Midnight erscheint am 3. März 2026. Der Early Access beginnt 3 Tage früher.
- The Elder Scrolls Online: Update 49 erscheint auf allen Plattformen am 9. März 2026.
- Diablo 4: Lord of Hatred erscheint am 28. April für alle Plattformen.
Welche Neuerscheinungen aus dem neuen Jahr machen euch besonders an? Auf welches bereits angekündigte MMO oder Multiplayer-Game freut ihr euch? Oder zockt ihr lieber Singleplayer-Spiele? Verratet es in den Kommentaren! Im Folgenden findet ihr bei Interesse die Liste der MMOs und Multiplayer-Spiele, die 2025 erschienen sind.
da fehlen noch das mmo dark december und palworld full release was in c.a. 2 monaten kommen soll
Ihr hatten mal einen Beitrag dazu am 14. Januar ist Release von RoX (Ragnarok Online: The Next Generation) mit EU-Server und Anpassungen für den Westen.
Falls wer sich für das Game interessiert, kann sich die Info hier aus dem Kommentar nehmen. 🙃
Ist das nicht am 8. Mai erschienen? Oder verwechsel ich da gerade zwei der zig RO-Versionen? 😀
Nein, ihr hattet (noch nicht so lange her) Artikel dazu, zu dem kommenden Release von RoX. Es gab mal eine “global” Version von RoX aus dem Jahre 2020 aber hardcore “p2w”.
Am 14. Januar kommt RoX EU/ME (also mit europäischen Servern und auch mit “richtiger” Zeitzone), so sind Events wie WoE usw. auch zu normalen Uhrzeiten für uns Europäer und auch die Latenz/Ping ist “normal”. Allein EU-Server ist ja schon eine Seltenheit für RO Games mittlerweile.
Es wurden auch einige Anpassungen für den Westen gemacht, habt ihr auch alles in eurem Artikel erwähnt. 🙂
Ich finde den Artikel leider nicht, blöde MeinMMO-Suche. Und auch sonst keine Infos zu ner Version von Ragnarok, die am 14. Januar erscheinen soll. Blöde Google-Suche. Wenn einer ne News dazu gemacht hat, dann wahrscheinlich Benedict. Aber der ist gerade nicht da. Blöder Urlaub.
Hab den Anzeige-Artikel eben rausgesucht hier der Link dazu: https://mein-mmo.de/ragnarok-x-kein-cash-shop-kein-pay-to-win-mobile-mmo/
Hier der Link der Webseite von ROX: https://eu-me.ragnarokx.net/
Dort ist auch das DC verlinkt, wo die meisten Informationen geteilt werden, hoffe das hilft dir etwas
Ah, ne Anzeige, damit haben wir redaktionell nix zu tun … deswegen sagte mir das nix. Dank dir! Ich nehme es gleich mit in die Liste auf.
Achso, wusste ich nicht.
Ja, aber eure Such-Funktion ist grade so semi zu gebrauchen. 😅
Habe es oft schon versucht damit gewisse Sachen zu finden, aber meistens ohne Erfolg. Daher speichere ich mir wichtige Artikel für mich ich meistens ab. 🙃
Hey, danke dass es auf der Liste ist, dort steht aber nur “mobile”, es gibt aber auch einen PC Client mit allem was dazu gehört vllt. dies noch ergänzen 🙂
Ergänzt, danköööö. Die Webseite ist so undurchsichtig …
Das schreit nach einer “Ohne MMOs ist alles blöd”-Tasse!
Kleine Korrektur: Hytale kommt am 13. Januar in Early Access, nicht am 13. Februar. Fiel mir gerade mal so auf 🙂
Uh, dank dir – passe ich an!