Neue MMOs und Multiplayer-Spiele 2025: Auf diese Releases könnt ihr euch freuen

MeinMMO gibt euch einen Überblick über alle Online-Spiele, die 2025 erscheinen und für uns relevant sind. Dazu zählen Koop-Titel, kompetitive Multiplayer-Spiele, MMOs und MMORPGs. Dabei spielt es keine Rolle, ob diese Spiele für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S oder Switch erscheinen werden.

Welche Games findet man in der Liste? Es stehen nur MMOs und Multiplayer-Spiele in der Liste, die 2025 tatsächlich in einer finalen oder zumindest in einer Early-Access-Version erscheinen sollen. Außerdem haben wir große Erweiterungen mit aufgenommen, die besonders für MMORPGs relevant sind.

Spiel Genre Release Plattform The Quinfall MMORPG 24. Januar 2025 (Early Access) PC (Steam) Orcs must Die! Deathtrap Koop-Action 28. Januar 2025 PC (Steam), Xbox Cid Meier’s Civilization VII 4X-Strategie 11. Februar 2025 PC (Steam), PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch Monster Hunter Wilds Koop-Action 28. Februar 2025 PC (Steam), PlayStation 5, Xbox Series Eternal Tombs MMORPG Früh im Jahr 2025 PC (Steam) Dune: Awakening Survival-MMO Anfang 2025 PC (Steam) FragPunk PvP-Shooter 6. März 2025 PC (Steam), PlayStation, Xbox Split Fiction Koop-Action 6. März 2025 PC (Steam), PlayStation 5, Xbox Series Killing Floor 3 Koop-Shooter März 2025 PC (Steam), PlayStation 5, Xbox Series Epitome MMORPG 1. Quartal 2025 PC (Steam) The Tau Experiment MMORPG April 2025 PC (Steam) Brighter Shores MMORPG Mitte 2025 (aktuell EA, finaler Launch) PC (Steam) Elderwood Online MMORPG Mai 2025 PC (Steam) Pax Dei MMORPG Mitte 2025 (aktuell EA, finaler Launch) PC (Steam) Ship of Heroes MMORPG 2. Quartal 2025 PC (Steam) Apogea MMORPG 2. Quartal 2025 PC (Steam) Reign of Guilds MMORPG Herbst 2025 (aktuell EA, finaler Launch) PC (Steam) Chrono Odyssey MMORPG 4. Quartal 2025 PC, PlayStation 5, Xbox Series Corepunk MMORPG 4. Quartal 2025 (aktuell EA, finaler Launch) PC Camelot Unchained MMORPG 4. Quartal 2025 PC Anseion MMORPG Dezember 2025 PC (Steam) Grimrain MMORPG 4. Quartal 2025 (Early Access) PC (Steam) Loftia Cozy-MMO 4. Quartal 2025 (Early Access) PC (Steam), Nintendo Switch Monsters & Memories MMORPG 4. Quartal 2025 (Early Access) PC Call of Duty 2025 Shooter 4. Quartal 2025 PC (Steam), PlayStation, Xbox Aion 2 MMORPG 2025 PC Borderlands 4 Koop-Shooter 2025 PC (Steam), PlayStation, Xbox Covenant Soulslike-Shooter mit Online-Koop 2025 PC (Steam) FBC: Firebreak Koop-Shooter 2025 PC (Steam), PlayStation 5, Xbox Series Arc Raiders Extraction-Shooter 2025 PC (Steam), PlayStation 5, Xbox Series Splitgate 2 Online-Shooter 2025 PC (Steam), PlayStation, Xbox Ashfall MMORPG-Shooter 2025 (Early Access) PC (Steam) Pionier MMO-Shooter 2025 PC (Steam), PlayStation, Xbox Elden Ring: NightReign Online-Soulslike 2025 PC (Steam), PlayStation, Xbox EA Sports FC 26 Sport 2025 PC (Steam), PlayStation, Xbox NBA 2K26 Sport 2025 PC (Steam), PlayStation, Xbox SpaceCraft MMO 2025 PC (Steam) Arena Breakout: Infinite Extraction-Shooter 2025 PC (Steam) Mario Kart 9 Fun-Racer 2025 Nintendo Switch 2 Ark 2 Survival 2025 PC (Steam), PlayStation 5, Xbox Series Outward 2 Action-RPG mit Online-Koop 2025 PC (Steam), PlayStation, Xbox Subnautica 2 Survival 2025 (Early Access) PC (Steam) ALARA Prime Online-Shooter 2025 PC (Steam) Dying Light: The Beast Koop-Action 2025 PC (Steam), PlayStation, Xbox

Erweiterungen und Updates

Neben den Releases kommen 2025 auch Erweiterungen und viel neuer Content für zig etablierte Online-Games auf euch zu. Einen Ausblick auf das MMORPG-Jahr 2025 findet ihr hier:

Was große MMO-Erweiterungen angeht, wird 2025 deutlich ruhiger als das letzte Jahr. Ab dem 3. Quartal dürfte die nächste WoW-Erweiterung Midnight in den Fokus rücken, denn in dem Zeitraum soll sie im Detail vorgestellt werden.

WoW: The War Within war nur der erste Teil der Weltenseele-Saga. Die soll noch um zwei weitere Erweiterungen ergänzt werden: Midnight und The Last Titan. Hier seht ihr den Cinematic-Trailer, der alles ins Rollen bringt:

Zudem könnt ihr neue Erweiterungen für Throne and Liberty, Herr der Ringe Online, die beiden EverQuest-Oldies und – sehr wahrscheinlich – auch Guild Wars 2 erwarten. Spannend ist es zudem, wie Elder Scrolls Online das Übergangsjahr hin zu saisonalem Content meistern wird. Zwischendrin wird es die üblichen Content-Updates für WoW, FFXIV und Co. geben.

Destiny 2 soll hingegen gleich zwei neue Content-Erweiterungen erhalten: Apollo im Sommer und Behemoth im Winter 2025. Und falls GTA VI tatsächlich in diesem Jahr erscheint, dürfte sich das auch spürbar auf den beliebten Online-Modus auswirken.

Welche Neuerscheinung aus dem neuen Jahr machen euch besonders an? Auf welches bereits angekündigte MMO oder Multiplayer-Game freut ihr euch? Oder zockt ihr lieber Singleplayer-Spiele? Verratet es in den Kommentaren! Im Folgenden findet ihr bei Interesse die Liste der MMOs und Multiplayer-Spiele, die 2024 erschienen sind.