Welche MMOs rocken 2025? Auf 6 Spiele freue ich mich besonders

Der Kampf um Mittelerde in einer neuen Dimension – das kostenlose MMORPG „Der Herr der Ringe Online“ entführt die Spieler in die von J. R. R. Tolkin geschaffene...

Ashes of Creation ist ein Sandbox-Fantasy-Online-Rollenspiel, das von Intrepid Studios entwickelt wird. In dem Studio sind viele ehemaligen Entwickler des gecan...

Chrono Odyssey ist ein angekündigtes MMORPG, das in einer Sci-Fi-/Fantasy-Welt spielt. Ihr schlüpft dabei in die Rolle eines Mitglieds der Spezialeinheit „Idrai...

Diese Wechsel sollen nahtlos passieren und auch in den Kämpfen eine Rolle spielen. Dabei stehen euch die Klassen Paladin, Swordsman, Berserker, Assassine, Ranger und Zauberin zur Wahl, die mehrere Waffentypen nutzen dürfen. Gekämpft wird übrigens auch in Dungeon- und Raid-Herausforderungen, PvP und Crafting soll es ebenfalls geben.

Was ist das für ein Spiel? Chrono Odyssey ist ein Action-MMORPG, das in der Unreal Engine 5 entsteht, 2020 angekündigt worden ist und an dem etwa 120 Entwickler arbeiten. Die Entwickler versprechen eine große Welt, die sich im ständigen Wandel befindet – dank Jahreszeiten, Wetter-Events und einem Zeitreise-System, das euch von Vergangenheit zu Gegenwart oder Zukunft wechseln lässt.

Wie entstand diese Liste? Alljährlich schaut die MeinMMO-Redaktion in die Glaskugel, um die MMOs und MMORPGs zu ermitteln, die im neuen Jahr mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auf dem Friedhof landen könnten. In der vergangenen Woche gab’s das Ergebnis der jüngsten Vorhersagen: Welche MMOs sterben 2025? Um 5 Spiele mache ich mir Sorgen .

