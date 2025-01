Welche MMOs sterben 2025? Um 5 Spiele mache ich mir Sorgen

MeinMMO-Redakteur und MMORPG-Experte Karsten Scholz führt die liebgewonnene Tradition fort und wagt einen Ausblick auf die Online-Rollenspiele, die das Ende des Jahres 2025 nicht live miterleben werden.

Wie entstand diese Liste? 2022 und 2023 war es Ex-Kollege Alexander Leitsch der das Ende einiger MMO-Titel vorhergesagt hatte. Im vergangenen Jahr übernahm dann unsere Anime-Expertin (und ebenfalls MMORPG-Enthusiastin) Jasmin Beverungen den Blick in die Glaskugel.

Dieses Jahr ist es nun an mir, vorherzusagen, welche MMOs und MMORPGs bis Ende 2025 für immer vom Netz gehen werden. Ich werfe dabei natürlich vor allem Spiele in den metaphorischen Ring für den Überlebenskampf, die kaum noch gespielt werden (was sich beispielsweise über Webseiten wie steamdb.info ermitteln lässt).

Wer schreibt hier? Karsten Scholz ist der MMORPG-Experte von MeinMMO. Er befasst sich seit 15 Jahren fast täglich mit dem besten Genre der Welt und hat seit dem Launch von World of Warcraft alle wichtigen (und einige der weniger wichtigen), neuen Online-Rollenspiele gezockt – oftmals bis ins Endgame rein beziehungsweise über viele Monate und Jahre hinweg.

Frühzeitig eingestellte Titel wie Blue Protocol oder Concord zeigen aber auch, dass Spiele auf dem Friedhof landen können, die sich derzeit noch in einer Alpha, Beta oder im Early Access befinden. Und auch hier kann es erkennbare Faktoren geben, die auf eine kurze Lebenszeit hindeuten.

Wer wissen möchte, wie erfolgreich Jasmin im letzten Jahr mit ihren Vorhersagen war, findet die Antwort übrigens auf der allerletzten Seite dieses Artikels.

Corepunk

Genre: MMORPG | Entwickler: Artificial Core | Plattform: PC | Early-Access-Start: 26. November 2024 | Modell: Buy2Play

Was ist das für ein Spiel? Corepunk ist ein „Top-Down-MMORPG“ mit einer offenen Welt und Sandbox-Charakter. Optisch und auch von der Steuerung erinnert viel an League of Legends. Gleichzeitig ist es aber auch ein klassisches Online-Rollenspiel, das von der Schwierigkeit her an Vanilla-WoW erinnern soll.

Im Spiel erwarten euch sechs Klassen mit insgesamt 18 unterschiedlichen Spezialisierungen, Dungeons sowie Raids und PvE-Inhalte in der offenen Welt, die mit einem Nebel des Krieges ausgestattet ist. Ein Handwerkssystem, Open-World-PvP und Arena-Matches ergänzen das Angebot.

15 Minuten Gameplay aus Corepunk:

Darum glaube ich, dass Corepunk es nicht schafft: In der Alpha gab sich Corepunk zeitweise recht einsteigerunfreundlich, unbarmherzig und frustrierend. Der bekannte MMO-YouTuber TheLazyPeon sprach sogar von der „am meisten frustrierenden Erfahrung für neue Spieler, die ich jemals in einem MMORPG erlebt habe“.

Mit dem Start vom Early Access hat sich das spürbar gebessert. So sehr, dass Fans die oldschoolige Spielerfahrung durchaus loben. Dennoch bleibt Corepunk auch in der aktuellen Form ein MMORPG für eine kleine Nische. Das ist aber nur ein Faktor.

Faktor Nummer 2 ist, dass die Entwickler recht unerfahren sind. Was das für Auswirkungen haben kann, zeigte ein einfaches Update im Dezember, das derart schwerwiegende Probleme mit sich brachte, dass die Server eine lange Zeit nicht mehr verfügbar waren. Die Community tobte.

Packt man dazu noch das Buy2Play-Modell und den Fokus auf einen eigenen Launcher (kein Steam-Release), was die Zahl der Spieler noch weiter limitieren dürfte, könnte den Entwicklern frühzeitig die Puste ausgehen. Ich hoffe sehr, dass ich mich irre.