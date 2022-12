Among the Trolls: Kommendes Survival-Spiel auf Steam setzt auf nordische Mythologie – Zeigt filmreife Grafik im Trailer

Im Dezember 2021 stand das MMORPG kurz vor dem Aus . Die Entwickler überlegten, ob sie die Server abschalten oder das Spiel einfach im Maintenance-Mode weiterlaufen lassen sollten. Dann jedoch wurde Crowfall an ein anderes Indie-Studio verkauft . Einige Entwickler, darunter auch der Executive Producer Gordon Walton, werden jedoch weiter an dem Spiel arbeiten.

Crowfall spricht Fans von PvP an, denn fast alle Kampagnen setzen auf den Kampf zwischen den Spielern. Dabei überzeugt es mit einer zeitlosen Grafik und einem großen Angebot an Klassen und spielbaren Rassen.

Diese Kampagnen laufen für eine bestimmte Zeit, ehe sie beendet werden. Spieler, die daran teilgenommen haben, nehmen sich ihre Verdienste mit in die Eternal Kingdoms, ein soziales Reich, in dem es vor allem um Housing, Handel und den Austausch zwischen den Spielern geht.

