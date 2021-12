Das MMORPG Crowfall erschien am 6. Juli, bekam aber schon kurz nach dem Release Probleme mit den Spielerzahlen. Nun kündigt ArtCraft an, dass das die IP an den Indie-Entwickler Monumental verkauft wird. Die Übernahme beginnt sofort.

Das wurde angekündigt: In einer Pressemitteilung teilte ArtCraft mit, dass sie ihr PvP-MMORPG Crowfall an das Indie-Studio Monumental verkauft haben. Aber nicht nur die IP Crowfall wird nun an die neuen Besitzer übergeben, sondern auch das komplette Entwickler-Team des MMORPGs. Dazu gehört auch der Präsident und Executive Producer Gordon Walton.

Er und seine Kollegen werden ArtCraft verlassen und Crowfall für Monumental weiterentwickeln und am Laufen halten. Da sich die Firmensitze beider Studios in Austin, Texas, befinden, sollte das zumindest rein logistisch wenig Probleme darstellen. Die Übergabe des MMORPGs beginnt sofort, wobei es zu keinen Unterbrechungen im Spielbetrieb kommen soll.

Der Chief Executive Officer von Monumental, Monty Kerr, gehört laut eigener Aussage zu einem der frühen Backer von Crowfall auf Kickstarter und ist auch selbst ein aktiver Spieler. In seinem Statement zum Kauf sagte er, dass er sich darüber freut, Crowfall bei sich im Studio begrüßen zu können.

Die verbliebenen Entwickler bei ArtCraft werden sich hingegen der Arbeit an einem unangekündigten Projekt widmen.

Wer ist Monumental? Wenn man sich das Game-Portfolio des Endie-Entwicklers auf ihrer offiziellen Seite anschaut, wird man schnell feststellen, dass sie sich bis jetzt hauptsächlich in Mobile-Games spezialisiert haben:

Little Alchemists (4,3 Sterne im Google-Store)

Storm Wars (4,6 Sterne im Google-Store)

Looty Dungeon (4,6 Sterne im Google-Store)

Im Oktober 2021 kaufte Monumental außerdem das sterbende Steam-Kartenspiel Mythgard, das zwar äußerst gute Bewertungen aufweist, aber dafür nur sehr niedrige Spielerzahlen. Das Ziel war, Mythgard vor dem Maintenance-Modus zu retten.

Ein ähnliches Vorgehen scheint sich nun auch bei Crowfall abzuspielen.

Was waren die Probleme von Crowfall? Das Kickstarter-MMORPG wurde 2015 vorgestellt und konnte genug Geld für die Entwicklung sammeln. Der Launch war aber verhalten und die Spielerzahl schien weit unter der Zahl der Backer zu liegen.

Relativ zügig wurde eine Maßnahme eingeführt, die Bots daran hinderte, die Spielerzahl des MMORPGs abzulesen. Im September 2021 kam dann die Nachricht über die Entlassung von Mitarbeitern, die ArtCraft zunächst nicht kommentiert hat.

Anfang Dezember zeichnete sich dann in einem Brief an die Investoren ein düsteres Bild zu Crowfall ab:

Die Spielerzahlen sind niedriger als erwartet

Die Entlassungen im September wurden bestätigt

Die Einnahmen pro Quartal lagen unter den gesetzten Zielen und im dritten Quartal 2021 machte die Firma sogar ein Minus von 2,4 Mio. Dollar.

Der Brief sprach deutliche Sprache: Wenn sich keine deutlichen Änderungen abzeichnen sollten, wird Crowfall entweder in den Maintenance-Modus übergeführt, um Kosten zu reduzieren, oder gar komplett abgeschaltet.

Anscheinend hat der Entwickler Monumental an der Stelle eingegriffen und den Kauf des MMORPGs angeboten, ähnlich wie sie es schon beim Kartenspiel Mythgard getan hatten.

Wie genau die Zukunft von Crowfall aussehen wird, ob es etwa Änderungen in der Monetarisierung oder in der Content-Art geben wird, ist noch nicht bekannt.

Wie seht ihr den plötzlichen Verkauf des MMORPGs? Schreibt es uns in die Kommentare

