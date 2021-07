MMORPG Crowfall verbietet Auslesen der Spielerzahl – Der Zeitpunkt ist denkbar schlecht

Das MMORPG Crowfall will das Beste aus zwei Genres vereinen. Die MMORPG-Teile sollen für Spieltiefe sorgen. Strategie-Elemente dafür verantwortlich sein, dass C...

Durch die lange Entwicklungszeit nach einer Crowdfunding-Kampagne ist das Interesse am Spiel mittlerweile etwas abgeflaut und die Spielerzahlen steigen nur langsam wieder an. Wie sehr sich das Spiel noch erholt, werden wir aber dank dem fehlenden Support für den Spielerzahlen-Bot wohl nicht mehr ohne weiteres erfahren können. Wie genau die Stimmung nach dem Launch von Crowfall ist, erfahrt ihr hier.

Was ist überhaupt Crowfall und wie steht das Spiel da? Crowfall ist ein westliches MMORPG mit PvP-Fokus. Ihr spielt in einer Kampagne, wo ihr euch bis zur Spitze der Rangliste hochkämpft. Doch irgendwann ist mal Schluss und Untote fressen alles auf. Dann könnt ihr eine neue Kampagne beginnen. Es gibt aber auch permanente Errungenschaften, die ihr in einem so genannten ewigen Königreich verewigen könnt.

Doch nun ist es nicht mehr möglich, als Spieler die tatsächlichen Spielerzahlen zu lesen, was zwar in fast allen MMORPGs ebenfalls unmöglich ist: Doch bei Crowfall nun gerade heiß debattiert wird.

Was ist in Crowfall passiert ? Jüngst kam ein winziger Patch zu Crowfall, der nicht viel gemacht hat, außer zu verhindern, dass bestimmte Bots die Spielerzahlen auslesen können. Bisher war das Auslesen der Spielerzahlen problemlos möglich, unter anderem mit einem Discord-Bot namens Malekai.

