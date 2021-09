Entwickler von Crowfall soll Mitarbeiter entlassen haben – Wie steht es um das MMORPG?

Das MMORPG Crowfall will das Beste aus zwei Genres vereinen. Die MMORPG-Teile sollen für Spieltiefe sorgen. Strategie-Elemente dafür verantwortlich sein, dass C...

Zudem wurden neue Hotspots eingeführt, an denen sich die Spieler sammeln sollen, um an guten Loot zu kommen.

Was tut Crowfall dagegen? Mit dem n euen Update 7.100 “Global Conquest” hat das MMORPG die Mega-Server eingeführt . Statt in unterschiedlichen Versionen einer Kampagne zu spielen, gibt es nun jede Kampagne nur noch einmal.

Das mag auch damit zusammenhängen, dass 2021 viele neue MMORPGs erschienen sind und noch erscheinen werden, darunter Swords of Legends, Bless Unleashed und New World, das am 28. September seinen Release feiert.

