Spielern feiern neues MMORPG auf Steam: „Ist das beste PvP-Spiel, das ich je gespielt habe“

Mortal Online gilt als eines der unfairsten und härtesten MMORPGs, die es auf dem Markt gibt. Im Oktober startet nun der Nachfolger Mortal Online 2. Den bezeichnen die ersten Tester bereits als das “beste PvP-Spiel”, das sie je gezockt haben.

Was ist das für ein Spiel? Bei Mortal Online 2 handelt es sich um ein Sandbox-MMORPG, das einen großen Fokus auf PvP legt. Im Grunde könnt ihr in der Welt machen, was ihr wollt, darunter Erkunden oder Bauen. Allerdings besteht fast überall die Gefahr, dass euch ein anderer Spieler dabei tötet.

Im speziellen Fall von Mortal Online bedeutet das, dass ihr auch eure Ausrüstung verliert. Denn in dem MMORPG gilt Full-Loot. Wer allerdings ungefragt Spieler tötet, der wird als Mörder abgestempelt. Das hat auch Nachteile, denn ab einem gewissen Punkt greifen euch die Wachen von Städten an.

Die Kämpfe sollen jedoch nicht durch Ausrüstung oder Level entschieden werden, sondern rein durch euren Skill. Der bessere Kämpfer soll gewinnen.

Was bietet Mortal Online 2?

Ein Action-Kampfsystem in Ego-Perspektive

Nah- und Fernkampf und sogar Magie und Kämpfen zu Pferd soll möglich sein

Weiterentwicklung durch das Verbessern Fähigkeiten, statt üblicher Level

Ein tiefgehendes Crafting-System

Freier Handel zwischen den Spielern

Eine komplett offene Spielwelt

Tötet ihr einen Gegner, könnt ihr alles mitnehmen, was er besitzt

Zu dem MMORPG gab es zuletzt einige interne Tests und im September soll die Closed Beta starten, an der ihr über Steam teilnehmen könnt.

In diesem Video vom YouTuber TheLazyPeon bekommt ihr einen ersten Einblick in das neue MMORPG:

Viel positives Feedback und über 40.000 Tester

Was sagen die ersten Tester? Im reddit zu Mortal Online 2 und auch im MMORPG-reddit gibt es einige Threads, die das neue Spiel loben. Sie betonen dabei jedoch, dass es sich vor allem an Hardcore- und PvP-Fans richtet.

Der Nutzer dandanmoo0 bezeichnet es sogar als das beste PvP-Spiel, das er jemals gespielt hat. Er begründet seine Meinung wie folgt (via reddit):

Das Spiel ist wirklich Hardcore. Es gibt keine Minimaps oder Hilfen Ingame.

Es gibt verschiedene Gilden-Typen, denen man sich anschließen kann: Söldner, Griefer und Stadtbeschützer. Jede Gilde soll das Erlebnis stark verändern.

Die Kämpfe sollen viel Spaß machen und es entwickeln sich oftmals spontane Schlachten, in denen sich dann im 30v30 bekämpft wird.

Die Lernkurve ist extrem steil und es dauert einige Zeit, bis man sich in Mortal Online 2 eingewöhnt hat .

Andere Spieler in dem Thread loben das Crafting-System als sehr tiefgehend und heben hervor, dass die Spieler in den Städten untereinander handeln müssen, statt stumpf an einem Marktplatz einkaufen zu gehen.

Der Spieler YouRock_No lobt außerdem den Charakter-Editor, der 3 verschiedene Völker und Einstellungen für das Alter der Charaktere bietet, sowie die detaillierte Spielwelt und den Proximity-Chat, über den man sich mit Spielern in der Umgebung unterhalten kann (via reddit).

Zudem soll die Performance deutlich besser sein, als bei dem Vorgänger Mortal Online.

In Mortal Online 2 kämpft ihr in einem actionreichen und taktischen Kampfsystem in der Ego-Perspektive.

Welche Probleme hat das Spiel? Neben den positiven Worten gibt es aber auch Kritik an Mortal Online 2:

So soll das Leben als Solo-Spieler extrem schwer sein, da die meisten Spieler in Gruppen umherlaufen und gerne auf die Jagd nach Solo-Spielern gehen.

Ein weiterer Kritikpunkt ist die Preis-Politik. Mortal Online 2 ist ein Buy2Play-Titel, der zudem auf ein Abo setzt. Spieler können also nicht testen, ob ihnen das Spielprinzip zusagt oder nicht. Aktuelle Pakete kosten zwischen 40 und 150 Euro.

Der Einstieg in das Spiel soll eine Katastrophe sein und bietet im Grunde keine Erklärungen

Mortal Online 2 richtet sich zudem nicht an den klassischen PvE- oder Arena-PvP-Spieler. Das MMORPG ist Hardcore und macht keinen Hehl daraus.

Wie viele Personen konnten Mortal Online 2 bereits testen? In einem neuen Trailer zum kommenden Test im September gaben die Entwickler bekannt, das bereits 40.000 Spieler das MMORPG in den bisherigen Tests ausprobiert haben (via YouTube). Das ist eine beachtliche Zahl.

Wie viele davon jedoch Mortal Online 2 positiv oder negativ sehen, ist nicht bekannt.

Wie unterscheidet sich das Spiel vom Vorgänger? Im Gegensatz zum Vorgänger soll Mortal Online 2 nicht ganz so unfair werden. Es gibt mehr sichere Zonen, in denen ihr nicht von Mitspielern attackiert werden könnt. Zudem sorgt die Markierung als Mörder dafür, dass Spieler, die ungefragt andere Spieler töten, eine Strafe bekommen.

Wann erscheint Mortal Online 2? Am 26. Oktober soll Mortal Online 2 in den Early Access auf Steam starten. Ab dann soll es keine Wipes mehr geben und ihr behaltet euren Fortschritt bei, wobei die gesammelte Ausrüstung in dem MMORPG niemals sicher ist.

