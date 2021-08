Neues MMORPG klingt wie ArcheAge in einer 2,5D-Welt – Soll noch 2021 erscheinen

Das MMORPG Cinderstone Online (ehemals Fioresia Online) spielt in einer 2,5D-Welt und verspricht ein actionreiches Kampfsystem kombiniert mit einer niedlichen Comic-Grafik. Zudem legt es Wert auf Housing, Karawanen-Events und Kämpfe um Burgen, was man in dieser Kombination vor allem aus ArcheAge kennt.

Was ist Cinderstone Online? Auf Steam beschreibt sich das Spiel selbst als “niedliches und farbenreiches” MMORPG in einer 2,5D-Welt. Ihr schaut also immer von der Seite auf eure Charaktere, könnt euch jedoch in alle 4 Richtungen in der Spielwelt bewegen.

Das MMORPG legt Wert auf:

12 verschiedene Hauptklassen, die jeweils eine Spezialisierung als Tank, Heiler oder DD haben sollen

Actionreiche Kämpfe

Eine große und offene Spielwelt

Eine Hauptgeschichte und dynamische Quests in der Welt

Housing samt eigener Farm

Verschiedene Life-Skills, darunter Bergbau, Holzfällen und Angeln

Im Endgame soll sich dann alles um Karawanen, die Güter von einem Ort zum anderen transportieren, sowie Kämpfe um Festungen drehen

Einen ersten Einblick in Cinderstone Online gibt euch der neueste Trailer zum MMORPG:

Eine niedliche Alternative zu ArcheAge?

Was sagen die Entwickler genau zum Endgame? Im MMORPG-reddit haben die Entwickler von Cinderstone Online einen ausführlichen Thread erstellt, in dem sie das Spiel genauer vorstellen (via reddit). Zum Endgame sagen sie:

Nachdem ihr starke Ausrüstung gesammelt habt, könnt ihr in den Kampf um Festungen einsteigen. Diese werden von Gilden kontrolliert und können von anderen Gilden in großen Schlachten erobert werden.

Die Gilde, die eine Festung kontrolliert, kann dort Steuern und Buffs einstellen, sowie bestimmte Welt-Events starten.

Wer hingegen lieber allein oder in kleinen Gruppen unterwegs ist, kann die Karawanen nutzen. Dabei handelt es sich um ein Event, bei dem ihr eure Güter zu einem anderen Ort transportiert, um sie dort (günstiger) zu verkaufen. Während eines solchen Events könnt ihr jedoch von Banditen und anderen Spielern attackiert werden.

Das PvP wird kein Full Loot enthalten, jedoch können die Gegenstände einer Karawane verloren werden, wenn diese besiegt wird.

Genau auf diese Endgame-Inhalte legt auch ArcheAge wert, das bis heute als eines der besten Sandbox-MMORPGs gilt – zumindest in der grundsätzlichen Idee. Denn aufgrund von Pay2Win und einigen unbeliebten Updates wird es heute nur noch selten empfohlen.

Wie möchte sich Cinderstone Online finanzieren? Das neue MMORPG hingegen möchte direkt als Buy-to-Play-Spiel starten. Im Early Access soll es keinen Cash-Shop geben, später jedoch könnte es Inhalte wie zusätzliche Charakter-Plätze für Echtgeld geben.

Die Entwickler sprechen sich jedoch klar gegen Pay2Win, Buffs und sogar Skins im Shop aus.

Wie sieht es mit PvE-Inhalten aus? Laut den Entwicklern sind Weltbosse und Dungeons geplant, allerdings handelt es sich um ein kleines Indie-Team, weswegen es nicht so viele Inhalte in dieser Richtung geben wird, wie es etwa bei großen AAA-Titeln der Fall ist.

Wann kann man Cinderstone Online spielen? Schon “bald” soll es einen Playtest geben, für den sich die Spieler über Steam bewerben können (via Steam). Dort soll es jedoch erst mal nur 3 Klassen geben (Warrior, Rogue und Wizzard).

Laut Steam soll der Release im Early Access bereits 2021 stattfinden.

Was sagt ihr zu Cinderstone Online? Ist das MMORPG für euch interessant oder schrecken euch die 2,5D-Grafik oder das PvP eher ab? Schreibt es gerne in die Kommentare.

