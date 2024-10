Monster Hunter Wilds zeigt neues feuriges Gebiet und 3 gewaltige Monster – Open Beta startet bald

Der allgemeine Vibe um Monster Hunter Wilds ist aktuell sehr gut, die Spieler nehmen jede neue Ankündigung freudig auf. Und so lange dauert es ja nicht mehr, bis man in einer Open Beta selbst auf Monsterjagd gehen: Wie gut sind denn bitte jetzt schon alle bisher enthüllten Monster für Monster Hunter Wilds?

Capcom sagt zudem, PS5-Spieler mit einem Abo bei PlayStation Plus können sogar noch früher spielen (via reddit ).

Die Open Beta für PS5, Xbox und Steam beginnt am 1. November um 5 Uhr morgens und endet am 4. November um 4:59 Uhr.

Wann startet die Open Beta? Die Open Beta, exklusiv für die PS5, startet am 29. Oktober um 5 Uhr morgens – sie endet am 31. Oktober um 4:59 Uhr morgens.

Das neue Action-RPG Monster Hunter Wilds von Capcom soll am 28. Februar 2025 für PC, PS5 und Xbox erscheinen. Die Entwickler haben heute, am 23.10., das neue Gebiet Everforge vorgestellt und zeigen 3 beeindruckende, neue Monster in einem Trailer. Die ersten Reaktionen der Spieler sind begeistert. Zudem geben die Entwickler den Start einer Open Beta bekannt: Schon in wenigen Tagen geht es für PS5, Xbox und Steam los.

