PS Plus Essential: Spiele im Juni 2026 – Release, Gerüchte und Spekulationen

PS Plus Essential stellt in wenigen Tagen die neuen Spiele für Juni 2026 vor. MeinMMO fasst alle bekannten Informationen zusammen und erklärt, welche Spiele im Juni 2026 im Bundle sein könnten.

Wie sieht der Zeitplan aus?

PS Plus: Spiele verfügbar ab Dienstag, 2. Juni 2026 Gegen 12 Uhr mittags verfügbar

Mögliche Ankündigung: Mittwoch, 27. Mai 2026 Enthüllung der Spiele oft gegen 17:30 Uhr



Weiter unten findet ihr Spekulationen aus der Community, welche Spiele Anfang Juni live gehen könnten. Denkt bis dahin daran, die aktuellen Spiele von PS Plus eurer Bibliothek hinzuzufügen.

PS Plus Essential: Alle Spiele, die im Juni 2026 kommen könnten

Welche Spiele gibt es? Generell lässt sich feststellen, dass Sony für PS Plus oftmals ein Bundle aus einem starken Titel und zwei schwächeren Spielen zusammenstellt. Bislang sind aber noch keine offiziellen Infos bekannt, weshalb wir auf die Vermutungen der Fans, YouTuber und Insider zurückgreifen müssen. Das finale Line-up könnte sich also noch ändern.

Für unsere Auswahl haben wir verschiedenste Meinungen verglichen und die am häufigsten genannten Titel herausgearbeitet.

Mafia: The Old Country

In Mafia: The Old Country führt euch 2K nicht mehr in eine fiktive Stadt der USA, sondern nach Sizilien und zwar in die 1900-er Jahre. Hier erlebt ihr die Anfänge des italienischen organisierten Verbrechens. Schießereien, Dramen und das Leben in der Unterwelt zeigen sich so, wie man es zuvor noch nicht ganz so oft gesehen hat. Ihr beginnt eure Reise als Laufbursche einer Verbrecherfamilie, da euch das „ehrliche“ Leben nur Leid gebracht hatte.

Ihr möchtet aufsteigen und es zu etwas bringen, und dabei ist euch fast jedes Mittel recht. In der Story erlebt ihr deshalb den Beginn und das weitere Leben eines Menschen, der sich auf die Mafia einlässt.

Video starten Trailer zum Third-Person-Action-Adventure Mafia: The Old Country Autoplay

The First Berserker: Khazan

Ihr möchtet ein brutales Souls-Like im modernen Anime-Stil? Dann ist The First Berserker: Khazan vielleicht etwas für euch. Khazan war einst ein geachteter Held in seinem Reich, doch von seinen eigenen Leuten wurde er verraten und das wegen Neid. Folter und Leid musste ertragen sowie eine anschließende Verbannung.

Eigentlich wurde er zum Sterben zurückgelassen, doch ein mysteriöses Wesen verschmolz mit ihm und nur dank ihm konnte er überleben. Jetzt dürstet es ihm nach Rache und er macht keinen Halt davor, auch wenn er dabei riskiert, sich selbst zu verlieren. Das Spiel zeichnet sich vor allem durch seine Schwierigkeit und brachialen Kämpfe aus.

Video starten The First Berserker: Khazan – Das düstere Opening Cinematic des Action-RPGs

Atomic Heart

Und natürlich darf Atomic Heart nicht fehlen. Fast in jedem Monat befindet sich dieses Action-Spiel in den Top-Rängen, und viele Fans hoffen darauf, dass Sony das sowjetische Bioshock in sein Bundle bringt. In diesem Spiel nehmt ihr die Rolle eines Agenten ein, der einem schiefgegangenen Experiment auf dem Grund gehen soll.

In einer futuristischen Welt, in der Roboter das Leben erleichtern, sind diese ausgerechnet in einem Labor durchgedreht und ihr müsst herausfinden, wie es dazu kommen konnte. Mit selbstgebauten Waffen sowie übernatürlichen Kräften schießt ihr euch durch die Einrichtungen und versucht dabei zu überleben.

Weitere Möglichkeiten

Neben diesen Favoriten gibt es auch noch ein paar andere Spiele, die unter Fans häufiger als potenzielle Möglichkeiten genannt wurden:

Atomfall

NBA 2K26

Silent Hill f

Final Fantasy 16

Horizon Forbidden West

Rise of Ronin

Hades

F1 2025

Citizen Sleeper 2

Cuphead

Dragon Ball Sparking Zero

Stellar Blade

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