Path of Exile 2 macht alle Spieler reicher, aber der Chef traut sich kaum, den Grund auszusprechen

In Path of Exiles 2 bekommt ihr eines der wichtigsten Items häufiger als bisher, aber der Grund ist dem Chef des Spiels peinlich.

Inwiefern macht Path of Exile 2 alle Spieler reicher? Grinding Gear Games hat kürzlich die Patch-Notes für das kommende Update „Return of the Ancients“ von Path of Exile 2 veröffentlicht (via pathofexile). In diesen Patch Notes steht unter anderem: „Divine Orbs sind jetzt häufiger.“

Divine Orbs spielen eine wichtige Rolle beim Crafting-System des Action-RPGs, da ihr mit diesen die Werte bestehender Affixe neu würfeln könnt, ohne die Stufe des Modifikators zu ändern oder Mods zu entfernen beziehungsweise neue hinzuzufügen.

Aufgrund ihres Nutzens haben sich Divine-Orbs als Grundpfeiler des Handelssystems von Path of Exile 2 etabliert und werden bei Transaktionen als Währung genutzt. Wenn Divine-Orbs nun häufiger droppen, werden die Spieler also reicher.

Video starten Path of Exile 2 zeigt die neue Geistläuferin aus Return of the Ancients im Trailer Autoplay

Das ist der Grund für die Anpassung: In einem Interview mit dem Content-Creator GhazzyTV offenbarte Jonathan Rogers, der Game-Director von Path of Exile 2, wieso es zu der Erhöhung der Drop-Rate der Divine Orbs kam – obwohl er sich zunächst nicht richtig traute, den wahren Grund auszusprechen. „Ich bin fast versucht, den Grund dafür gar nicht erst zu erwähnen“, sagte Rogers, fuhr dann aber mit den Details fort:

„Das wird für manche Leute wohl extrem dumm klingen, vermute ich. Im Tempel gab es wegen der Schlangen-Strategie und all dem Mist ja lächerlich viel Loot, oder? Also im Grunde gab es diese Sorge – wir dachten, was passieren würde, war, dass die Leute sofort sagen: ‚In der letzten Liga habe ich X Divines pro Stunde bekommen, und jetzt bekomme ich Y Divines pro Stunde.‘ Einfach so nerviger Mist. Wenn wir also einfach die Drop-Rate der Divines ändern, kann niemand mehr diesen Vergleich anstellen.“

Ihr bekommt mit dem nächsten Update also mehr Divine Orbs, damit es keine Spieler gibt, die meckern, weil sie weniger Orbs bekommen als während der letzten Liga.

Jonathan Rogers erzählt in dem Interview mit einem lauten Lachen, dass es im Studio zudem die Troll-Antwort gab, dass sie die Divine Orbs auch komplett aus dem Spiel entfernen könnten. Dann würde auch niemand meckern können, dass es in der letzten Liga mehr Divines gab. Ein ernst gemeinter Gedanke war das natürlich nicht.

Das kommende Update Return of the Ancients hat aber nicht nur Änderungen an den Drop-Raten im Gepäck, wenn es am 29. Mai 2026 veröffentlicht wird. Welche neuen Inhalte und Quality-of-Life-Verbesserungen euch erwarten, könnt ihr hier auf MeinMMO nachlesen: Path of Exile 2: Return of the Ancients – Das ändert sich zum Release