Path of Exile 2: Return of the Ancients – Das ändert sich zum Release

Im vergangenen Stream zu Path of Exile 2 hat Grinding Gear Games kommende Neuerungen angekündigt, die ihr bald im Spiel erwarten könnt. Welche das sind, erfahrt ihr hier in unserer Übersicht.

Was sind die größten Änderungen? Mit dem Release von „Return of the Ancients“ wirft Grinding Gear Games viele Aktivitäten aus dem Endgame um und erschafft so neue Herausforderungen, denen ihr euch für Loot stellen könnt (Quelle: pathofexile2.com). Dabei handelt es sich um fundamentale Änderungen, wie:

Der Atlas (das Endgame) wird erweitert: Neue Festungen tauchen auf, in denen sich die Überreste der Ancients befinden Der Rabe & der Hase vertiefen die Story rund um den Schwindlergott und die Aktivität „Delirium“ Den Träumer aufwecken bringt den Genesisbaum sowie die Hüter der Flamen nach PoE2 damit ihr die Schwarmgeborenen aufhaltet Der Ritus des Namenlosen erweitert die Rituale, denn ihr müsst dem Geist Aoife helfen, ihren Körper vom König in den Nebeln zurückzuerlangen Meister des Atlas rücken drei NPCs in den Vordergrund, die euch im Endgame Boni und Effekte spendieren. Dazu gehören: Doryani Hilda Jado

Neue Liga: Runen von Aldur Deckt die Überreste der Ezomyten auf Schaltet über 100 neue Runen für das Crafting frei Sammelt über 17 neue Kalguur-Skills frei Erkundet die unerforschten Gewässer

2 neue Aszendentenklassen

15 neue Bosse und Endgame-Gegner

Über 400 neue Knotenpunkte für den Atlas-Baum

Über 30 neue Unique-Items

Unterschiedliche Quality of Life-Änderungen, die ein integrierter Build Planer

Das waren alle wichtigen Änderungen in der kurzen Übersicht, doch was wird konkret angepasst? Zu den Details müsst ihr nur runterscrollen oder mit unserem Verzeichnis auf den Part klicken, der euch interessiert:

Video starten Path of Exile 2 zeigt neue Endgame-Inhalte in Return of the Ancients im Trailer Autoplay

Der Atlas (das Endgame) wird erweitert

Die wohl wichtigste Änderung sind die Anpassungen am Atlas, also der endlosen Map, auf der die Spieler über hunderte Stunden mit dem Grind nach kostbarem Loot beschäftigt sind. Die Story geht nun weiter, denn ihr besucht jetzt die Festungen der Wegbereiter, die Schöpfer des Dritten Edikts.

Diese Festungen erstrecken sich über viele Knotenpunkte des Atlas hinweg und beinhalten Maps, die voller Maschinen, Fallen und Bosse sind. Eure Aufgabe ist es, tiefer in diese Anlagen vorzudringen, Geheimnisse aufzudecken und natürlich zu überleben.

Abseits davon warten nun viele Quest diverser Endgame-Aktivitäten auf euch, die euch an die jeweiligen Mechaniken heranführen sollen.

Das sind alle kommenden Inhalte aus dem Update

Der Rabe & der Hase

Bei „Der Rabe & der Hase“ dreht sich alles um Delirium. Diese Aktivität wird neu aufbereitet und sein Startpunkt beginnt im Atlas, wenn ihr eine Seltsame Frucht konsumiert.

Diese erzeugt nun einen Nebelschleier auf dem Atlas, den ihr verfolgen könnt, um ein Simulacrum zu erreichen. Je weiter ihr vordringt, desto dichter wird der Nebel und das auch aus gutem Grund: Auf den Maps im Nebelschleier gibt es nun einen Balken, der weiter voranschreitet, je mehr Gegner ihr so schnell wie möglich erledigt. Ist der Balken beim Maximum angelangt, erhaltet ihr die größtmögliche Menge an Belohnungen.

Habt ihr dann noch das Simulacrum erfolgreich abgeschlossen, schaltet ihr das Recht frei, das Reich des Rabenschwindlers zu betreten und Tangmazu herauszufordern. Natürlich gibt es für das Besiegen ordentlich Belohnungen, darunter Items wie Uniques, Gold und Emotionen und mehr.

Tangmazu wartet darauf, dass ihr ihn herausfordert

Beachtet, dass Tangmazu immer stärker wird, je öfter ihr ihn besiegt. Das macht es vor allem auch für Hardcore-Spieler interessanter, die ihren Build an die Grenzen bringen wollen.

Den Träumer aufwecken

Wer die Liga von Path of Exile 1 „Keepers of the Flame“ gezockt hat, wird die folgenden Änderungen kennen. Die Hüter der Flamme sowie der Genesisbaum kommen jetzt auch in Path of Exile 2. Ailith, die Anführerin des Kults, braucht die Hilfe der Exilanten, um den Schwarm zu vernichten. Ihr springt also auf verschiedene Maps, müsst dann Risse stabilisieren und so schrittweise versuchen, an die Anführer des Schwarms zu kommen.

Über Fruchtkeime, die ihr durch Risse des Schwarms erhaltet, könnt ihr zudem den Genesisbaum befruchten und so an starken Loot rankommen, den ihr sogar durch Knotenpunkte im Baum anpassen könnt. So lassen sich Belohnungen und erhaltene Perks besser beeinflussen.

Der Ritus des Namenlosen

Die Rituale erhalten auch einen frischen Anstrich, denn mit dem neuen NPCs „Aoife“ verfolgt ihr jetzt die Quest, ihren Körper zurückzuholen, damit ihr Geist zurückkehren kann. Ihr schließt also schrittweise Rituale ab, könnt aber jetzt übrig gebliebene Tribute an den König in den Nebeln zahlen, um eine Audienz bei ihm zu erhalten.

Der Ritus breitet sich auf umliegende Knoten des Atlas aus und wird durch die gewählten Effekte immer schwieriger, dafür aber auch belohnender. Jeder Ritus startet mit einem Map-Boss, doch diese werden, je weiter ihr voranschreitet, addiert. Am Ende müsst ihr gegen alle 5 angetretenen Map-Bosse der letzten Maps gleichzeitig antreten.

Schließt ihr einen dieser Riten des Namenlosen ab, erhaltet ihr ein Fragment einer Statue und wenn ihr alle besitzt, könnt ihr in ihr euren Namen einritzen und die Dunkelheit selbst besuchen. Die Riten können so immer schwieriger und schwieriger werden.

Meister des Atlas

Beim Atlas habt ihr nun drei Meister, die euch bei eurer Reise durch Wraeclast unterstützen:

Doryani

Hilda

Jado

Diese helfen euch, geben euch Boni und unterstützen euch so auf eurer Reise, damit ihr stärker werdet. Welche Effekte sie konkret bieten, ist noch nicht bekannt.

Abseits davon wird der Atlas-Tree komplett umgekrempelt. Die Bäume der einzelnen Aktivitäten werden erweitert und ihr habt sogar die Chance, alle Knotenpunkte auf dem Tree freizuschalten – wirklich alle. Das bedeutet maximale Boni und Loot.

Neue Liga: Runen von Aldur

Die neue Liga von Path of Exile 2 heißt Runen von Aldur und passend dazu dreht sie sich um die Kalguur. Farrow, ein Runensucher, hat etwas Verborgenes entdeckt, das ihm Macht und Kraft verleiht. Zusammen mit dem Trupp in Königsmark macht ihr euch auf, ebenfalls Runen und Monolithen zu entdecken, mit denen ihr dann kostbare Items erschaffen könnt. Wenn ihr es wagt, die Runen einzugravieren, erhalten umliegende Gegner ebenfalls starke Boni – dafür steigen aber auch die erhaltenen Belohnungen.

Verisium soll ebenfalls eine zentrale Rolle im Crafting spielen, denn mit ihm könnt ihr schon ergatterte Items noch weiter verstärken und so eure Builds auf ein noch höheres Level heben.

Eine der wohl wichtigsten Änderungen ist die Anpassung der Expeditionen. Ihr könnt nun dank Logbüchern auf dem Atlas neue Inseln entdecken und mit eurem Schiff dahinsegeln. Natürlich warten dort auf euch Schätze, aber auch gefährliche Bosse und Gegner.

Viele Inseln die darauf warten, von euch erkundet zu werden

Wer gerne mit neuen Builds experimentieren will, kann zu guter Letzt auch von neuen Gems profitieren, die an die Kalguur angelehnt sind – es geht um frostige Skills.

2 neue Aszendentenklassen

Es wird zwei neue Aszendentenklassen geben und diese für den Mönch und die Jägerin. Das können sie:

Der Meister der Kampfkunst Der Mönch hat durch jahrelanges Training den Nahkampf perfektioniert und gemeistert. Er kann nun dank Runen Illusionen erschaffen, die für ihn ganze Schlachtfelder von Gegnern befreien können, ohne dass er einen Finger rühren muss.

Die Geistläuferin Die Jägerin kämpft an der Seite spektraler Tiere wie der Eule, dem Hirsch oder dem Bären. Diese spendieren ihr neue Fähigkeiten und sorgen dafür, dass jede Konfrontation in ein Blutbad mündet.



Quality of Life – Das wird sich verändern

Was wird noch angepasst? Mit „Return of the Ancients“ bringt Grinding Gear Games außerdem einige „Quality of Life“-Änderungen in Path of Exile 2:

Die Kampagne führt euch nun viel besser durch die einzelnen Areale dank neuer Wegmarkierungen – ihr könnt euch so also nun viel seltener verlaufen

Ein Build-Planer wird in Path of Exile 2 integriert, mit dem ihr im Spiel stundenlang an Builds werkeln könnt Ihr könnt sogar fremde Builds abspeichern und sie im Spiel verfolgen

Ein Fragment-Truhenfach kommt ins Spiel

Es soll ein neues Feature für den Price-Check diverser Items im Spiel geben

Es gibt bald eine Atlas-Suche

Einführung der ersten Challenges

Das waren alle Änderungen, die ihr mit dem Release von Return of the Ancients in Path of Exile 2 erwarten könnt. Wie schon angekündigt verändert Path of Exile 2 bald sein gesamtes Endgame und bringt damit die wohl größte Erweiterung seit 12 Jahren: Path of Exile 2 bringt die größte Erweiterung seit 12 Jahren, verändert das Endgame völlig