Path of Exile 2 kümmert sich endlich um eine der nervigsten Angelegenheiten im Spiel

Die Entwickler von Path of Exile 2 haben ein Video veröffentlicht, in dem sie ihre „Verbesserung an der Nutzererfahrung“ erläutern und nennen dabei drei Punkte, die es wirklich in sich haben.

Welche nervige Angelegenheit verschwindet? Die Entwickler möchten sich um eine der wirklich nervigsten Angelegenheiten im Spiel kümmern: das Pricechecking. Während die Spieler bislang immer ihre Items durch verschiedene Filter selbst rekonstruieren mussten, gibt es jetzt von den Entwicklern die Lösung, die sie auf YouTube vorstellen.

Mit Return of the Ancients bringen die Entwickler die neue Tastenbelegung [SHIFT] + [ALT] ins Spiel, die sofort nach den Items sucht, über das ihr gerade mit der Maus hovert. Natürlich lassen sich weiterhin Filter aus und einschalten, um auch nach ähnlichen Items zu suchen.

Hier könnt ihr den Trailer zur neuen Season sehen:

Video starten Path of Exile 2 zeigt die neue Geistläuferin aus Return of the Ancients im Trailer Autoplay

Endlich aufgeräumt

Was haben die Entwickler angekündigt? Die Lager von Path of Exile 2 füllen sich immer mehr mit Items und vor allem Currencys und Crafting-Materialien aus verschiedenen Endgame-Modi.

Mit Return of the Ancients sollen am 29. Mai dann noch mehr Crafting-Items hinzukommen. Deshalb möchten die Entwickler euch endlich wieder Ordnung in eure Inventare bringen lassen und fügen einen neuen Stash-Tab ein.

Das „Fragment“-Lagerfach kommt zu Path of Exile 2. Hier könnt ihr eure verschiedenen Boss-Fragmente einlagern. Außerdem hat das Lagerfach Platz für die Precursor Tablets und die Fragmente aus den Trials. Obendrein haben sie den bestehenden Socket-Stash-Tab geupgradet, damit dort auch die neuen Runen der Season ihren Platz finden.

Wird es noch einfacher? Ja! Die Entwickler haben obendrein noch eine neue Suchleiste zum Endgame hinzugefügt. Damit lassen sich quasi alle Suchbegriffe einfügen, um eine passende Karte zu finden. Die Entwickler zeigen hier folgende Beispiele:

Name einer Karte (z. B. Spider Woods)

Biome (z. B. Berge)

Powerful Bosses (mit dem Stichwort „powerful“)

Mods (z. B. Headhunters oder Essence)

Die Entwickler betonen zudem, dass die Suche sehr viele Begriffe unterstützen soll. Man wird also wohl nicht auf die Beispiele beschränkt sein.

Path of Exile 2 bekommt mit dem neuen Update viele neue „Quality of Life“-Verbesserungen, die das ARPG für die Spieler angenehmer machen sollen. Bereits am Freitag, dem 29. Mai, geht es los. Habt ihr bereits euer Build ausgewählt? Schreibt es gerne in die Kommentare. Falls nicht, findet ihr hier heraus, was der Chef spielen wird: Chef von Path of Exile 2 verrät, was er in Return of the Ancients spielen will