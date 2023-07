Path of Exile 2 wird die direkte Fortsetzung des beliebten Action-MMOs. Es soll eine komplett eigene Kampagne abbilden und auch sonst haufenweise Neuerungen mitbringen. Ursprünglich wurde das Spiel bereits 2019 angekündigt, doch ist bis jetzt nicht erschienen. 2021 sprach der Chef des Studios von einem Release in ungefähr 2 Jahren, 2024 wäre also realistisch. Ansonsten könnt ihr von Path of Exile 2 mehr vom gleichen erwarten, nur in besser. Des Weiteren soll das Spiel einsteigerfreundlicher werden als sein Vorgänger. Sonst geht es natürlich um den besten Loot und die coolsten Builds.