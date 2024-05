Der größte Konkurrent von Diablo 4 soll mit einem sozialen Oldschool-Feature die Konsolen rocken

Die Entwickler von Path of Exile 2 haben im Zuge vom „State of Play“-Event vom 30. Mai 2024 die Konsolen-Version des Hack&Slay-Abenteuers vorgestellt und neues Gameplay gezeigt.

Was ist bekannt zur Konsolen-Version von PoE2?

Path of Exile 2 erscheint nicht nur für Steam und Epic, sondern auch für PlayStation 5 und Xbox Series.

Es wird ein neues User-Interface geben, für Spieler, die PoE2 mit dem Controller zocken.

Für die Konsolen-Version wurde das Menüsystem des Spiels komplett neu designt. Das wird besonders beim Inventar deutlich, das im Vollbild dargestellt wird und eine Vorschau auf Charakter mitliefert.

Für Path of Exile 2 stehen 24 Tastenbefehle zur Verfügung und natürlich kann man individuell festlegen, welcher Befehl auf welcher Taste des Controllers liegen soll. Ihr könnt also mit euren Freunden gleichermaßen auf PC und Konsole spielen und beim Plattformwechsel euren Fortschritt übernehmen.

Path of Exile 2 wird auf den Konsolen die Features Couch-Koop, Cross-Play und Cross-Progression unterstützen.

Beim Couch-Koop können sich beide Spieler gleichzeitig durch unterschiedliche Menüs wie das Inventar oder den Talentbaum bewegen.

Ende 2024 soll es neben der Beta für PC auch eine Beta für Konsolen geben.

Die Entwickler haben in einem Developer-Diary-Video neues Gameplay aus der Konsolen-Version gezeigt (via Youtube).

Hier seht ihr den neuen Trailer für die Konsolen-Version von Path of Exile 2:

Path of Exile 2: Ankündigungs-Trailer für Konsolen mit Couch-Koop Weitere Videos Mehr Videos für dich Alles, was bisher zu Path of Exile 2 bekannt ist – in 2 Minuten Autoplay

Der größte Konkurrent für Diablo 4

Was muss ich zu Path of Exile 2 wissen? Das Hack&Slay-Abenteuer von Grinding Gear Games ist die Fortsetzung von Path of Exile von 2013 und wurde erstmals im November 2015 vorgestellt. Ursprünglich hieß es, dass im Juni 2024 eine Beta für alle stattfinden soll. Dieser Plan wurde jedoch verworfen.

Die Monetarisierung des Free2Play-Spiels soll genauso fair wie im ersten Teil sein, mit einem Ingame-Shop für kosmetische Angebote und Erleichterungen wie mehr Inventarplatz.

Die Entwickler versprechen für Teil 2 eine Story-Kampagne, die euch etwa 40 bis 50 Stunden in Atem halten soll. Euch erwartet ein stark überarbeitetes Kampferlebnis, viele Freiheiten beim Bau eurer Builds und die spannende Wahl aus zwölf Charakterklassen. Dazu kommen tiefgehende Ausrüstungs- und Fertigkeiten-Systeme und eine frische Endgame-Erfahrung.

Die Beta beziehungsweise der Early Access soll noch in diesem Jahr starten. Unser ehemaliger Kollege, MeinMMO-Autor Mark Sellner, konnte das Spiel bereits im vergangenen Jahr anspielen. Hier lest und seht ihr seinen Ersteindruck: Ich habe Path of Exile 2 gespielt und es macht jetzt schon 3 Dinge besser als Diablo 4