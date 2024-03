Path of Exile 2 verschiebt die Beta, ist dafür in „Release-Qualität“, verspricht der Chef

Eigentlich sollte die Beta für Path of Exile 2 am 7. Juni 2024 starten. Nun wird sie doch verschoben, weil die Entwickler den Aufwand fürs Aufpolieren unterschätzt haben. Stattdessen findet eine Alpha statt – damit der erste Eindruck für alle am Ende perfekt ist.

Das ist der Stand zu Path of Exile 2:

Der Nachfolger des Action-RPGs und größten Konkurrenten von Diablo ist bereits seit 2019 angekündigt. Schon damals hieß es, dass die Entwicklung lange dauern wird.

2023 hat MeinMMO-Autor Mark Sellner Path of Exile 2 angespielt in einer bereits fertig wirkenden Version, seitdem schieben die Entwickler letzte Details und Verbesserungen nach.

Zuletzt hieß es, dass im Juni 2024 eine Beta für alle stattfinden soll. Nun kommt das Spiel doch erst später.

Wann kann ich Path of Exile 2 spielen? In einer Vorstellung für die neue Klasse Ranger in PoE 2 sowie die neue Liga in Path of Exile hat der Creative Director Jonathan Rogers erklärt, dass die Beta von Path of Exile 2 erst Ende 2024 erscheinen wird. Der vollständige Release auf PC, Xbox und PS5 ist noch nicht bekannt.

Stattdessen wird im Juni eine Alpha starten. Für diese werden allerdings ausschließlich Experten und Veteranen aus der Community eingeladen, um das Spiel ausgiebig zu testen. Im Interview mit MeinMMO sagte der Chef:

Wir brauchen gerade nicht eine Million Spieler, um zu testen, was wir haben. Was wir wirklich brauchen, das ist eine viel kleinere Gruppe […] Veteranen und Spieler, denen wir vertrauen können. Spieler, von denen wir wissen, dass sie verschiedene Builds und so etwas testen können. […] Sie werden ein vollständiges Spiel bekommen, aber das wird ein schlechtes Spiel sein. Jonathan Rogers, Creative Director von Path of Exile 2

Ziel sei es, Mechaniken und Gameplay zu verbessern und zu perfektionieren. Darum stehe die Alpha auch unter einem NDA.

Einige Inhalte seien aber bereits vor fünf Jahren entstanden. Allein diesen Content in einen vorzeigbaren Zustand zu bringen, habe länger gedauert als erwartet. Man wolle der breiten Masse aber direkt ein fertiges Produkt präsentieren.

Rogers sagt: „Wir wollen, dass die Beta direkt Release-Qualität hat. Wir wollen so viel gemacht haben, wie wir können.“ Bereits der erste Eindruck zähle, denn der bleibe oft sehr lange im Gedächtnis.

Path of Exile 2: Neue Klasse Ranger ist ideal für PS5 und Xbox

Im Rahmen der Präsentation haben die Verantwortlichen von Grinding Gear Games auch die neue Klasse vorgestellt: Ranger, die bereits in Path of Exile spielbar sind. Ranger setzen auf Bogen-Angriffe auf Entfernung.

Den Entwicklern sei bei der Erschaffung wichtig gewesen, das Gefühl eines Waldläufers einzufangen – wie Leogolas mit dutzenden Pfeilen, hieß es im Beispiel. In der Präsentation waren aber auch verschiedene Elementar-Builds mit Gift oder Blitzen zu sehen.

Eine große Besonderheit der Klasse ist die Möglichkeit, sich gleichzeitig bewegen und feuern zu können – etwas, das wie gemacht für Controller-Spieler klingt. Dabei sei die Klasse ursprünglich für Maus und Tastatur entworfen worden.

Rogers erklärt im Interview:

Wir haben PS5 und Xbox bei der Entwicklung definitiv im Kopf, aber [Ranger] wurden nicht für sie erschaffen. Wir hatten die WASD-Steuerung im Sinn, die wir beim letzten Mal angekündigt haben.

Die Steuerung fühle sich auf Controller aber deutlich natürlicher an, als man erwarten würde.

Path of Exile 2 sei vor allem eine Art Neubeginn, die Möglichkeit, das alte Spiel zu entschlacken. Nachdem der erste Teil nun schon so lange auf dem Markt sei, hätten viele Spieler einfach den Spaß herausoptimiert. Mit PoE 2 könne man einfach neu anfangen und das Problem so beseitigen. Das sei die beste Neuerung, zusammen mit verbessertem Gameplay. Auch, wenn die Beta erst später erscheint, habt ihr dieses Jahr etliches zu erwarten: 2024 ist das beste Jahr, wenn ihr Spiele wie Diablo liebt