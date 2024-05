Mit diesem AM4-Mainboard baut ihr euch einen starken PC auf – Jetzt supergünstig bei Amazon erhältlich

Dieses AM4-Mainboard kitzelt aus der vorherigen Generation alles heraus. Schnappt es euch nun günstig bei Amazon.

Das Herzstück von MSI besticht durch seine Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Ihr könnt euch einen Rechner zusammenbauen, der locker beim Gaming mithalten kann. Zwar existieren bereits Sockel von AM5, aber AM4 ist weiterhin nicht totzukriegen. Dies liegt daran, dass der Sockel bereits stark genug ist, um aktuelle Games in Verbindung mit den richtigen Komponenten zu packen. Sogar 4K-Gaming, wenn ihr richtig in einer Grafikkarte und CPU investiert. Spart 43% beim befristeten Angebot, also greift schnell zu.

Häufig gestellte Fragen Unterschied zu PCIe 4.0 und 5.0 PCIe (Peripheral Component Interconnect Express) ist eine Schnittstelle, die zur Verbindung von Komponenten wie Grafikkarten, SSDs, Netzwerkkarten und anderen Erweiterungskarten mit dem Motherboard eines Computers verwendet wird. PCIe 4.0 und PCIe 5.0 sind verschiedene Versionen dieser Schnittstelle. Geschwindigkeit: PCIe 4.0 bietet eine maximale Datenübertragungsrate von bis zu 16 Gigatransfers pro Sekunde (GT/s), was einer Bandbreite von etwa 32 Gigabyte pro Sekunde pro Lane entspricht. PCIe 5.0 hingegen verdoppelt diese Geschwindigkeit auf bis zu 32 GT/s, was einer Bandbreite von etwa 64 GB/s pro Lane entspricht.

Das ultimative AM4-Mainboard stemmt alles

Das Mainboard unterstützt DDR4-Speicher mit einer Geschwindigkeit von bis zu 4400 MHz (OC). Ihr profitiert von unmittelbaren Ladezeiten und schnellen Hintergrundabläufen. Zwar werden DDR5-RAM-Sticks mittlerweile günstiger, dennoch lohnen sich diese eher im Bereich der Entwicklung. Denn man kann sagen, dass DDR4 ebenfalls zurecht nicht ausgestorben ist.

Mit PCIe 4.0-Unterstützung bietet euch das MSI-Board ein blitzschnelles Spielerlebnis mit hoher Bandbreite und Geschwindigkeit für Grafikkarten, SSDs und andere Erweiterungskarten. Auch hier kann ich euch wieder nur sagen, dass die PCIe 5.0 Technologie zwar toll und besser ist, aber auch beim Gaming kaum Relevanz aufweist und meist noch zu teuer ist.

Mit dem AM4-Mainboard ein solides Gaming-Gerüst bauen

Die exzellente Kühltechnologie sorgt dafür, dass euer System auch unter extremen Bedingungen kühl bleibt. Die fortschrittlichen Kühlkörper und das M.2 Shield Frozr-Design helfen euch dabei, niedrige Temperaturen aufrechtzuerhalten und eine optimale Leistung zu gewährleisten. Spielt also beruhigt stundenlang mit eurem Team geniale Shooter wie Rainbow Six Siege oder Counter-Strike 2.

Wundervolle Tech-Angebote und vieles mehr

Hier findet ihr formidable Grafikkarten, allerlei Gaming-Zubehör, sauschnelle SSDs und robuste Mainboards. Wir halten ständig für euch nach Top-Angeboten Ausschau. Also riskiert regelmäßig einen Blick in unserer Deals-Seite, denn es könnte sich ein unwiderstehliches Angebot in unserer Liste befinden, das ihr nicht jeden Tag erblickt.