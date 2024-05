Baldur’s Gate 3: Spieler missachtet eine wichtige Anime-Regel und zahlt den Preis

Auch werden die Unterschiede zwischen dem aufgestiegenen Cazador und Astarion debattiert: Besiegt man Cazador, kann man Astarion dabei helfen, das Ritual anstelle von Cazador zu beenden. Von den charakterlichen Veränderung in Astarion mal abgesehen, bekommt der Companion ein viel kleineres Power-Up, als Cazador. reddit-User Skewwwagon meint, dass sei vermutlich so, weil Astarion ein Vampir-Spawn ist und seine neuen Fähigkeiten auch erst noch lernen muss.

Wie reagiert die Community darauf? In den Kommentaren feiern die meisten den Move, sind aber auch verwirrt. Der am meisten geupvotete Kommentar ist von reddit-User khornish_game_hen : Du… hast ihn aufsteigen lassen… im Honour Mode?

Warum war das keine gute Idee? Cazador ist auch unaufgestiegen schon ein ziemlich krasser Gegner. Habt ihr Astarion in eurer Gruppe, wird er erst einmal außer Gefecht gesetzt und ihr müsst ihn befreien. Ihr seid also nur noch zu Dritt im Kampf gegen den Boss und seine Minions.

In seinem Kampf versucht Cazador wieder und wieder, ein Ritual zu beenden. Und WWECreativegenius hat das in seinem letzten Run einfach passieren lassen. Wie Dragonball-Held Son-Goku es entgegen aller guten Ratschläge immer wieder macht, lies auch WWECreativegenius Cazador aufpowern und stand plötzlich vor einer unaufhaltsamen Kampfmaschine.

Was ist dem Spieler passiert? Auf reddit berichtet WWECreativegenius davon, dass er im Honour-Mode dem Bossgegner Cazador Szarr gegenüber stand. Dieser wird schon in Akt 1 angeteased und ist ein wichtiger Teil der Story von Companion Astarion .

Die Bossgegner in Baldur’s Gate 3 haben es richtig in sich, können aber mit der richtigen Strategie auf jeder Schwierigkeitsstufe besiegt werden. Ein Spieler hat nun ausgerechnet im super schweren Honour-Mode einen richtigen Goku-Move gebracht und einen hohen Preis gezahlt.

