Einige der spannensten Quests in Baldur’s Gate 3 drehen sich um eure Companions: Sei es Lae’zels Suche nach einer Gith-Krippe, Gales unstillbarer Hunger nach magischen Gegenständen oder Karlachs Jagd nach Kühlung. Wenn ihr euch diesen Aufgaben widmet, habt ihr vermutlich die entsprechenden Begleiter in der Party. Bei einer Companion-Quest solltet ihr den dazugehörigen Charakter aber lieber im Lager lassen …

Spoiler-Warnung: Dieser Artikel dreht sich um einen Kampf in Akt 3 von Baldur’s Gate 3. Ihr werdet hier Spoiler für diesen Akt sowie die betroffene Quest-Reihe lesen. Ihr seid gewarnt.

Um welchen Bosskampf geht es? In Akt 3 stellt ihr euch im Rahmen der Companion-Quest “Ein bleicher Elf” dem Vampirlord Cazador entgegen. Ihr habt zwei Ziele: Cazador besiegen und dabei verhindern, dass er seine sieben Haupt-Spawns absorbiert. Schafft ihr das nicht, verliert ihr Astarion und Cazador wird zum Supervampir.

Der Kampf selbst hat es in sich: Cazador beherrscht mächtige Zauber, mit denen er physischen Angriffen effektiv ausweicht. Er wird alles daran setzen, dreimal von den um die Arena drappierten Vampir-Spawns Macht zu ziehen. Schafft er dies, steigt er zum Vampirlord auf und ihr habt verloren.

Warum solltet ihr Astarion für diesen Kampf nicht in der Party haben? Da es sich hierbei um einen essentiellen Teil von Astarions Companion-Quest handelt, liegt es nahe, ihn mitzubringen. Allerdings zieht das nach sich, dass ihr einen ohnehin schweren Kampf nur zu dritt führen könnt:

Um ein Vampirlord zu werden, benötigt Cazador sieben seiner Untergebenen. Diese werden im Rahmen des Rituals am Rand der Arena gefangen gehalten. Astarion ist leider einer davon. Wenn ihr ihn also mitbringt, wird er euch wohl oder übel aus der Gruppe gerissen und kann euch – fürs Erste – nicht im Kampf unterstützen.

Cazador hat Astarion ein “Gedicht” auf den Rücken geschrieben. Ob es wohl mit dem Ritual zusammen hängt?

Cazador ist allerdings ein derart zäher Bursche, dass er mit nur drei Leuten eine ziemlich schwierige Herausforderung ist. Natürlich könnt ihr ihn auch so besiegen.

Es geht aber natürlich einfacher. Zum Beispiel indem ihr ihm mit einer vollen Party entgegen tretet. Tipps für eine ausgewogene Truppe, lest ihr hier:

Baldur’s Gate 3 Guide zu den Companions – So erstellt ihr die beste Gruppe

Wie könnt ihr Astarion dabei haben, aber trotzdem mit voller Gruppe kämpfen? Astarion nicht im Lager zu lassen macht aus mehreren Gründen Sinn: Zum einen entgehen euch ohne ihn viele aufregende Dialoge, zum anderen können euch mehrere Enden für ihn durch die Lappen gehen. Erzählt ihr ihm erst im Nachgang vom Kampf, ist er nämlich außer sich vor Zorn.

Was könnt ihr also tun? Es ist bis vor dem finalen Boss-Raum, in dem Cazador auf euch wartet, möglich, eure Party-Zusammenstellung anzupassen. Ihr könnt Astarion also bis dorthin mitnehmen und ihn dann im Lager zurücklassen. In diesem Fall müsst ihr ihm, für die weitere Companion-Story, später erzählen, was passiert ist.

Alternativ könnt ihr ihn mit der “Gruppe auflösen”-Funktion vor dem Boss-Raum warten lassen. So könnt ihr den Kampf ohne ihn starten. Dann switcht ihr zu ihm und lasst ihn zu eurer Gruppe laufen.

Mit einer vollen Gruppe kämpft sich jeder Kampf leichter. Hier seht ihr eine recht physische Truppe mit Karlach, einem Waldläufer-Tav, Schattenherz und Lae’zel. Gegen Cazador solltet ihr jedoch noch Gale oder Wyll ins Feld führen.

Wenn ihr einen dieser beiden Wege wählt, verpasst ihr allerdings die spannenden Dialoge zwischen Astarion und seinem Meister. Solltet ihr dies nicht missen wollen, gibt es noch die Möglichkeit, ihn während des Kampfes zu befreien.

Dafür müsst ihr ihn mit einer “Helfen” Aktion aus dem Ritualkreis befreien. Das bedeutet aber, dass sich ein anderer eurer Charaktere schnell über das Schlachtfeld und an mehreren Gegnern vorbei bewegen muss. Wir können euch dafür einen Schurken mit Disengage oder einen Tank empfehlen. Der Charakter sollte aber auf jeden Fall “gehasted” sein.

Teile von Astarions Dialogen und seiner Lore werden erst verfügbar, wenn sein Zuspruch für euren Charakter entsprechend hoch ist. Wie ihr auf seiner guten Seite landet, lest ihr in unserem Romance-Guide:

Baldurs Gate 3: Romance Guide für alle Begleiter – So landet ihr bei euren Companions